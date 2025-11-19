Новинки ×
Ещё один новый Toyota RAV4: более крупный планшет и чисто бензиновая версия

19.11.2025 175 0 0

Состоялась презентация кроссовера RAV4 нового поколения, адресованного китайскому рынку. Под глобальным именем там будут продавать модель с дизайном «внедорожной» версии. При этом «поднебесный» паркетник предложат как в виде гибрида, так и только с ДВС.

Мировую премьеру кроссовера Toyota RAV4 шестого поколения провели в мае. Тогда модель представили в версиях для Северной Америки и Европы, плюс компания поделилась вводными о машине для домашнего японского рынка. Позже был рассекречен паркетник для Австралии. А сегодня состоялся первый показ китайской версии. Как и прежде, за выпуск непосредственно RAV4 там отвечает совместное предприятие FAW Toyota.

«Поднебесный» свежий кроссовер имеет внешность «внедорожной» версии: в Штатах она зовется Woodland, а для некоторых других стран этот вариант заявлен как Adventure. Главные особенности такого дизайна – более внушительный передний бампер с массивным «брусом» посередине и радиаторная решетка с горизонтальными полосками, тогда как у «мирового» стандартного Toyota RAV4 безрамочная решетка с узором в виде сот. При этом у «китайца» нет рейлингов на крыше.

Длина RAV4 от СП FAW Toyota равна 4620 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1680 мм. Колесная база – те же 2690 мм, что и у глобальной модели. В Китае новинке положены 18- или 20-дюймовые колеса.

Внутри кроссовер повторил «мировую» версию, но не дословно. Китайскому Toyota RAV4 досталась собственная мультимедиа с планшетом диагональю 15,6 дюйма, который к тому же лишен физических клавиш и шайбы. В других странах паркетник может иметь экран на 10,25 или 12,9 дюйма. В списке оборудования «китайца» еще заявлены проекционный дисплей, подогрев и вентиляция кресел, адаптивный круиз-контроль и множество прочих водительских ассистентов.

В Европе, США, Австралии и Японии новый Toyota RAV4 заявлен исключительно с гибридными силовыми установками. А вот в Китае у модели будет и чисто бензиновая версия: такой кроссовер предложат со 171-сильным атмосферником 2.0 от локального предшественника, двигатель работает в паре с вариатором. Впрочем, гибриды тоже будут – с установкой на базе 2.0 (в других странах такой версии, опять же, нет) или 2.5. Но подробности об электрической начинке китайского SUV пока не раскрыты. При этом известно, что и в Китае для модели предусмотрен полный привод.

На китайский рынок свежий Toyota RAV4 выйдет в ближайшем будущем. А компанию ему составит кроссовер Toyota Wildlander нового поколения, его презентацию проведут завтра, 20 ноября. Это тот же Рафик, но от другого СП – GAC Toyota. Если нынешний Wildlander имеет оригинальную внешность, то паркетник следующей генерации в плане дизайна экстерьера повторит как раз стандартный глобальный RAV4. То есть у него будет упомянутая безрамочная решетка с сотами.

