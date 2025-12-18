Новинки ×
  • Toyota RAV4 нового поколения вышел на домашний рынок, цены известны

Toyota RAV4 нового поколения вышел на домашний рынок, цены известны

18.12.2025 824 0 1
Toyota RAV4 нового поколения вышел на домашний рынок, цены известны

За кроссовер шестой генерации в стартовом исполнении в Японии просят 4 500 000 иен, что эквивалентно примерно 2,31 млн рублей по текущему курсу.

Мировая премьера Toyota RAV4 нового поколения прошла в мае 2025 года: тогда были показаны версии кроссовера для Северной Америки и Европы, а также появилась официальная информация о варианте для Японии. Позже производитель рассекретил SUV, предназначенный для Австралии, а в ноябре прошла презентация двух разных версий автомобиля для Китая. Теперь компания объявила о старте продаж «шестого Рафика» на домашнем рынке.

На фото: Toyota RAV4 шестого поколения (версии для Японии)
На фото: Toyota RAV4 шестого поколения (версии для Японии)
1 / 2
На фото: Toyota RAV4 шестого поколения (версии для Японии)
На фото: Toyota RAV4 шестого поколения (версии для Японии)
2 / 2

Кроссовер пока что представлен в Японии в двух версиях, которые отличаются за счёт оформления экстерьера. Стоимость стартового исполнения Adventure составляет 4 500 000 иен (эквивалентно примерно 2,31 млн рублей по текущему курсу). За топовый вариант – Toyota RAV4 Z – здесь просят не менее 4 900 000 иен (около 2,51 млн рублей). Компания намерена продавать на домашнем рынке примерно по 3000 экземпляров в месяц.

На фото: новый Toyota RAV4 Adventure

​В основе нового RAV4 лежит модернизированная платформа TNGA-K. Как Kolesa.ru сообщал ранее, была повышена жёсткость конструкции, а также использован высокодемпфирующий клей, который снижает микровибрации и улучшает шумоизоляцию. В компании рассказали о том, что габариты SUV остались прежними: у версии для Японии длина равна 4600 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1680 мм, а расстояние между осями составляет 2690 мм. При этом багажник стал вместительнее: теперь 749 литров против 733 литров у предшественника.

На старте продаж на домашнем рынке «шестой» RAV4 доступен только с HEV-установкой и полноприводной системой E-Four (распределение тяги между осями в диапазоне от 100:0 до 20:80). В состав системы входят бензиновый четырехцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, электромеханический вариатор и электромоторы. Совокупная отдача установки у кроссовера для Японии равна 240 л.с.

На фото: салон нового Toyota RAV4 Z
На фото: салон нового Toyota RAV4 Z
1 / 2
На фото: салон нового Toyota RAV4 Z
На фото: салон нового Toyota RAV4 Z
2 / 2

В пресс-центре Toyota отметили, что «подогретый» вариант кроссовера с прибавкой GR Sport к названию появится позже, также как и версий с PHEV-установками. Старт производства в обоих случаях намечен на конец 2025 финансового года (завершится в марте 2026-го), продажи на домашнем рынке начнутся, вероятно, грядущей весной.

На фото: новый Toyota RAV4 Z
На фото: новый Toyota RAV4 Z
1 / 4
На фото: новый Toyota RAV4 Z
На фото: новый Toyota RAV4 Z
2 / 4
На фото: новый Toyota RAV4 Z
На фото: новый Toyota RAV4 Z
3 / 4
На фото: новый Toyota RAV4 Z
На фото: новый Toyota RAV4 Z
4 / 4

Toyota RAV4 в ходе смены генерации получил иной салон с более массивной передней панелью, которая установлена на 40 мм ниже. На ней установлен дисплей без козырька диагональю 12,3 дюйма, исполняющий роль виртуальной приборки, а также центральный тачскрин информационно-развлекательной системы (у всех «домашних» исполнений его диагональ составляет 12,9 дюйма).

На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
1 / 6
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
2 / 6
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
3 / 6
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
4 / 6
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
5 / 6
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
На фото: новый Toyota RAV4 Adventure
6 / 6

Помимо этого, «шестой» RAV4 стал первой моделью марки, получившей новую архитектуру Arene, которая разработана подразделением Woven. Как мы отмечали ранее, она отвечает за работу всей электроники, включая комплекс систем безопасности нового поколения – Toyota Safety Sense 4.0 с улучшенными характеристиками датчиков и камер. Это позволяет системе выявлять возможные опасности раньше и реагировать быстрее и эффективнее.

кроссовер Япония авторынок новинки Toyota Toyota RAV 4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металлической Сетка, защищающая радиатор, - одна из самых востребованных дополнительных опций, которую выбирают покупатели новых автомобилей. Действительно ли она так необходима и какую лучше выбрать: алю... 287 3 0 18.12.2025
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость некоторых мелочей Peugeot 206 в свое время стал у нас весьма популярным, а вот его наследник в лице Peugeot 207 особого успеха не добился. И это странно, потому что, по сути, он получился лучше во всем. Что ж... 927 11 1 17.12.2025
Статьи / Авто и технологии Синтетика для автомобиля – выбор экспертов Специалисты объяснили, какое моторное масло обеспечивает надежный запуск и стабильную работу двигателя. 4772 4 0 15.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74540 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45249 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17060 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку
11 Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость...
7 Автогигант Stellantis может избавиться от нескольких марок
Новые комментарии
Change privacy settings