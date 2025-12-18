Toyota RAV4 нового поколения вышел на домашний рынок, цены известны

За кроссовер шестой генерации в стартовом исполнении в Японии просят 4 500 000 иен, что эквивалентно примерно 2,31 млн рублей по текущему курсу.

Мировая премьера Toyota RAV4 нового поколения прошла в мае 2025 года: тогда были показаны версии кроссовера для Северной Америки и Европы, а также появилась официальная информация о варианте для Японии. Позже производитель рассекретил SUV, предназначенный для Австралии, а в ноябре прошла презентация двух разных версий автомобиля для Китая. Теперь компания объявила о старте продаж «шестого Рафика» на домашнем рынке.

Кроссовер пока что представлен в Японии в двух версиях, которые отличаются за счёт оформления экстерьера. Стоимость стартового исполнения Adventure составляет 4 500 000 иен (эквивалентно примерно 2,31 млн рублей по текущему курсу). За топовый вариант – Toyota RAV4 Z – здесь просят не менее 4 900 000 иен (около 2,51 млн рублей). Компания намерена продавать на домашнем рынке примерно по 3000 экземпляров в месяц.

​В основе нового RAV4 лежит модернизированная платформа TNGA-K. Как Kolesa.ru сообщал ранее, была повышена жёсткость конструкции, а также использован высокодемпфирующий клей, который снижает микровибрации и улучшает шумоизоляцию. В компании рассказали о том, что габариты SUV остались прежними: у версии для Японии длина равна 4600 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1680 мм, а расстояние между осями составляет 2690 мм. При этом багажник стал вместительнее: теперь 749 литров против 733 литров у предшественника.

На старте продаж на домашнем рынке «шестой» RAV4 доступен только с HEV-установкой и полноприводной системой E-Four (распределение тяги между осями в диапазоне от 100:0 до 20:80). В состав системы входят бензиновый четырехцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, электромеханический вариатор и электромоторы. Совокупная отдача установки у кроссовера для Японии равна 240 л.с.

В пресс-центре Toyota отметили, что «подогретый» вариант кроссовера с прибавкой GR Sport к названию появится позже, также как и версий с PHEV-установками. Старт производства в обоих случаях намечен на конец 2025 финансового года (завершится в марте 2026-го), продажи на домашнем рынке начнутся, вероятно, грядущей весной.

Toyota RAV4 в ходе смены генерации получил иной салон с более массивной передней панелью, которая установлена на 40 мм ниже. На ней установлен дисплей без козырька диагональю 12,3 дюйма, исполняющий роль виртуальной приборки, а также центральный тачскрин информационно-развлекательной системы (у всех «домашних» исполнений его диагональ составляет 12,9 дюйма).

Помимо этого, «шестой» RAV4 стал первой моделью марки, получившей новую архитектуру Arene, которая разработана подразделением Woven. Как мы отмечали ранее, она отвечает за работу всей электроники, включая комплекс систем безопасности нового поколения – Toyota Safety Sense 4.0 с улучшенными характеристиками датчиков и камер. Это позволяет системе выявлять возможные опасности раньше и реагировать быстрее и эффективнее.