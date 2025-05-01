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Toyota Camry слегка обновилась и обзавелась «тёмной» спецверсией

01.05.2025 29 0 0

Посвежевший седан, которому присвоят 2026 модельный год, доберётся до дилеров в США летом 2025-го. Цены станут известны позже.

Американское подразделение Тойоты представило актуальный седан Camry в середине ноября 2023 года, одним из главных рынков для модели остаются Штаты. В продажу здесь четырёхдверка поступила весной прошлого года, а теперь местный офис рассказал о том, что нынешняя Toyota Camry слегка обновилась – до 2026 модельного года – и получила особенное исполнение Nightshade.

На фото: спецверсия Toyota Camry Nightshade

«Тёмная» спецверсия Toyota Camry имеет ряд визуальных отличий от стандартного седана. В частности, экстерьер автомобиля с прибавкой Nightshade изменили за счёт различных элементов в тёмно-сером цвете: речь идёт о решётке радиатора, которая объединена с центральным воздухозаборником в нижней части переднего бампера, корпусах боковых зеркал, дверных ручках и спойлере, расположенном на кромке крышки багажника.

Ещё Toyota Camry Nightshade Edition положены оригинальные чёрные 19-дюймовые колёсные диски и аналогичного цвета шильдики на кузове, в том числе узнаваемый логотип. Кузов спецверсии может быть окрашен в один из трёх цветов – Ice Cap, Supersonic Red и Midnight Black Metallic.

В салоне особенного исполнения посвежевшей Camry установлены сидения SofTex с чёрной обивкой с контрастными белыми вставками. Помимо этого, имеются алюминиевые накладки на педали, а рулевое колесо отделано кожей. Перед водителем располагается семидюймовая цифровая приборка, а на передней панели – восьмидюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы; предусмотрено и беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

На фото: салон спецверсии Toyota Camry Nightshade

Изменений в плане техники нет. Спецверсия Toyota Camry Nightshade, как и все остальные варианты на американском рынке, предлагается в виде гибрида HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети). В основе этой системы находится четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с электромеханическим вариатором и парой электромоторов.

Совокупная отдача этой силовой установки равна 228 л.с., при этом за доплату предлагается полноприводная модификация, систему которой дополняет отдельный электромотор на задней оси. Её суммарная мощность увеличивается до 235 л.с.

Помимо спецверсии, Toyota Camry 2026 модельного года, по сути, ничем не отличается от актуального седана. Единственным изменением стало расширение палитры для исполнений SE, XLE и XSE: в гамму вариантов окраса кузова вошёл цвет Dark Cosmos, который в компании описали, как «насыщенный, туманно-синий».

Известно, что Toyota Camry следующего модельного года, доберётся до дилеров в США летом 2025-го. Стоимость американский офис обнародует позже. Сейчас стартовый ценник седана в Штатах составляет 28 700 долларов (эквивалентно примерно 2,36 млн рублей по текущему курсу), а за топовое исполнение просят не менее 34 900 долларов (около 2,86 млн рублей).

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