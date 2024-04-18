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Новая Toyota Camry вышла на свой главный рынок и оказалась дешевле

18.04.2024 192 0 0

На американском рынке стоимость стартовой версии модели с гибридной установкой составляет 28 400 долларов, этот показатель на 455 долларов меньше, чем у аналогичной предшественницы.

Американское подразделение Тойоты рассекретило новый седан Camry в середине ноября прошлого года. Через несколько дней появилась версия для Китая, а в начале 2024-го дебютировал вариант и для Европы. Напомним, японский производитель официально объявил четырёхдверку следующим поколением, однако на самом деле автомобиль стал результатом глубокого рестайлинга прежней Camry на платформе GA-K.

На фото: новый седан Toyota Camry

Главным рынком для Toyota Camry остаются Штаты. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у нового седана кузов остался практически таким же, как у предшественника. Оформление экстерьера соответствует актуальному фирменному стилю бренда, так, модель получила раздвоенные фары и задние фонари, а исполнение радиаторной решётки меняется в зависимости от версии.

Интерьер Camry обновили за счёт новой передней панели и иных кресел. Стартовые исполнения получили семидюймовый виртуальный щиток приборов, а также восьмидюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, тогда как топовым вариантам седана положены два дисплея, диагональ которых составляет 12,3 дюйма.

На фото: салон новой Toyota Camry

В стандартное оборудование входит комплекс Toyota Safety Sense 3.0, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, функции автоторможения и слежения за разметкой, а также мониторинг слепых зон. У версий подороже есть ещё ассистенты при движении в пробках и при смене полосы, система оповещения о перекрёстном движении. Кроме того, топовым комплектациям положены подогрев, вентиляция передних кресел и проекционный дисплей.

Напомним, в ходе масштабного обновления Toyota Camry в США лишилась версий с традиционными ДВС. Актуальный седан на этом рынке предлагается только в виде гибрида HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети). У новой Camry в основе установки лежит четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с электромеханическим вариатором и парой электромоторов. Совокупная отдача этой системы равна 228 л.с. (в аналогичного предшественника – 211 л.с.). За доплату доступен полноприводный вариант, систему которого дополняет отдельный электромотор на задней оси; общая мощность такой установки увеличивается до 235 л.с. Полный привод доступен всем версиям модели.

Теперь продажи такого седана Toyota Camry стартовали в США. Любопытно, что новинка оказалась дешевле, чем предшественница. Так, стартовую версию модели с гибридной установкой (LE) в Штатах сейчас можно купить за 28 400 долларов (цена указана без учёта налогов и доставки). Этот показатель на 455 долларов меньше по сравнению со стоимостью предыдущего гибридного седана. Хотя, конечно, стоит упомянуть о том, что ранее у модели в линейке был базовый вариант с обычным ДВС, который обходился клиентам всего в 26 410 долларов.

Стоимость новой четырёхдверки в версии SE в США составляет 31 125 долларов, исполнение XLE можно купить за 33 400 долларов, а ценник топового варианта XSE стартует с отметки 34 600 долларов. Отметим, самый дорогой седан с полным приводи, пакетом Premium Plus и двухцветной окраской обойдётся желающим более чем в 42 тыс. долларов.

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