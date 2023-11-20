Представлена ещё одна новая Toyota Camry, у неё другой салон

Дебютировала четырехдверка следующего поколения, предназначенная для Китая. Там модель сохранила «традиционную» версию, тогда как в Штатах она будет доступна исключительно в виде гибрида.

Первыми новую Toyota Camry увидели американцы: премьера «их» седана состоялась в конце прошлой недели на автосалоне в Лос-Анджелесе. А следом раскрылась и китайская версия – уже на выставке в Гуанчжоу. И у такой четырехдверки оказались свои особенности. «Живые» фото «поднебесной» модели опубликовало местное издание Autohome.

Новая Toyota Camry для Китая

В КНР седан будет доступен в трех модификациях – LE, SE и XSE, между собой они отличаются декором. Например, у «солидной» версии LE передний бампер и интегрированная в него радиаторная решетка окрашены в цвет кузова, тогда как остальные два варианта имеют более спортивный облик – у них решетка выполнена в черном. Если же сравнивать с американской четырехдверкой, то у китайских машин бампер с решеткой свои: горизонтальных полосок нет, только «сетка».



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Интерьер модели для Китая тоже получился другим. Так, у «поднебесной» Toyota Camry оригинальная передняя панель – с возвышающимся над ней тачскрином мультимедийной системы и иными дефлекторами обдува. Под центральным планшетом есть сенсорная полоска, на которую вывели управление «климатом» и другими функциями (в Штатах у Камри вполне себе традиционный блок климат-контроля). В КНР для модели предусмотрен стандартный люк в крыше, панорамный люк или две отдельные стеклянные секции.



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Если в США новая Camry представлена исключительно в виде гибрида HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети), то в Китае четырехдверку по-прежнему можно будет купить только с ДВС. Правда, «традиционная» версия осталась одна – с бензиновым атмосферником 2.0, его отдача пока не объявлена (на модели предыдущего поколения движок аналогичного объема выдает 177 л.с.; прежняя Камри еще предложена с 207-сильным мотором 2.5).

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Гибриды HEV в КНР тоже, разумеется, будут, таких вариантов два: с установками, включающими атмосферники 2.0 или 2.5 (все характеристики раскроют позже). А вот полный привод все так же останется прерогативой американского седана.



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Как и прежде, для Китая седаны будут производить локально, выпуск модели нового поколения наладят на заводе СП Тойоты и концерна GAC (это совместное предприятие сейчас делает предыдущую Камри). Старт продаж намечен на весну следующего года.

