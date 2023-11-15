Новая Toyota Camry: меньше версий и без V6, зато полный привод теперь для всех

Накануне открытия автосалона в Лос-Анджелесе американское подразделение Тойоты рассекретило свежий седан Camry. Напомним, Штаты являются главным рынком для модели, именно там в 2017 году состоялась мировая премьера предыдущей четырехдверки, и их же версия первой получала все обновки. К слову, в США у Toyota Camry все хорошо: с января по сентябрь 2023-го продано 217 975 автомобилей (+1,7%; в Штатах Тойота публикует статистику раз в квартал). Для сравнения, седан Honda Accord за тот же период разошелся тиражом 152 202 экземпляра (+38%), результат Nissan Altima по итогам девяти месяцев – 92 511 штук (-13%).

Вверху — предыдущая Toyota Camry, внизу — седан нового поколения

Четырехдверка официально объявлена новым поколением, однако на самом деле перед нами – модернизированный вариант прежней модели на платформе GA-K. В частности, кузов у представленного сегодня седана почти такой же, как у предшественника. При этом в компании заявили о том, что подвеску все же доработали: появились новые амортизаторы и другие настройки.



Габариты новинки пока не раскрыты. Длина американской базовой Камри уходящего поколения равна 4879 мм, ширина – 1839 мм, высота – 1445 мм, расстояние между осями – 2824 мм. Дорожный просвет – 145 мм.

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Внешность оформили в соответствии с актуальным фирменным стилем марки, главная фишка – раздвоенные фары и задние фонари. У «оспортивленной» версии XSE (серебристая машина на фото) – своя радиаторная решетка, 19-дюймовые оригинальные колеса, спойлер на крышке багажника и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы. А вот «горячая» модификация TRD из гаммы исключена.



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В салоне – новая передняя панель и более удобные кресла. «Простым» версиям положены 7-дюймовая виртуальная приборка и мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, дорогие седаны имеют экраны диагональю 12,3 дюйма каждый. В списке стандартного оборудования значится комплекс Toyota Safety Sense 3.0, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой. Богатые комплектации еще включают системы помощи в пробках и при смене полосы движения, систему оповещения о перекрестном движении. Для топовых версий также предусмотрены проекционный дисплей, подогрев и вентиляция передних сидений.



Двигатель V6 3.5 (305 л.с.) отправлен в отставку, да и вообще «традиционных» версий у Toyota Camry в США больше не будет: седан предложат только в виде гибрида HEV, то есть без возможности подзарядки от электросети. Установка модели нового поколения состоит из четырехцилиндрового атмосферника 2.5 и пары электромоторов, совокупная отдача – 228 л.с. против 211 л.с. у гибрида предыдущей генерации. За доплату можно будет выбрать полный привод с отдельным электромотором на задней оси (суммарная мощность системы – 235 л.с.), правда, этот двигатель подключается лишь при недостаточном сцеплении с дорогой (например, во время непогоды или при прохождении поворотов). Зато полноприводной свежая Camry может быть в любой из доступных комплектаций, тогда как у седана уходящего поколения 4WD есть только у чисто бензинового варианта с 2.5 (205-208 л.с., зависит от исполнения).



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В США продажи новой Toyota Camry стартуют весной следующего года, как и прежде, американцам предложат машины местного производства. Цен еще нет. Прежний «традиционный» седан там сегодня стоит от 26 420 долларов, гибрид – от 28 855 долларов (цены указаны без учета налогов и доставки). Следом Тойота представит Камри нового поколения для остальных стран, причем в других регионах наверняка будет своя моторная гамма.

