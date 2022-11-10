Новый Honda Accord: гнутый селектор АКП, консервативный дизайн и техника без сюрпризов

Американская пресса встретила «одиннадцатый» Accord без энтузиазма — сказывается усталость от слишком частых премьер Honda (на этой же неделе дебютировал флагманский кроссовер Honda Pilot четвёртого поколения) и слишком уж консервативный поход в инжиниринге: новый Accord принципиально ничем не отличается от предыдущего и не очень понятно, за счёт чего он собирается увеличивать или хотя бы удерживать свою долю рынка. По итогам первых трёх кварталов этого года продажи Honda Accord в США составили 110 463 шт. (-30% по сравнению с январём-сентябрём 2021-го), тогда как главный конкурент — Toyota Camry — продана в количестве 214 403 шт. (-16%). Недавно обновлённая Nissan Altima почти догнала Accord и за тот же период разошлась тиражом 106 122 шт. (+41%).

Дизайн Аккорда в новом поколении стал более строгим, но как будто и более старомодным, то есть в некоторых ракурсах «десятый» Accord кажется более молодой моделью. Если расчёт был на пенсионеров, то подход верный, молодёжь нынче предпочитает кроссоверы и электромобили. Колёсная база со сменой поколений не изменилась — 2830 мм, габаритная длина уменьшилась на 10 мм до с 4971 мм (это если сравнивать с рестайлинговым «десятым» Аккордом, а если с дорестайлинговым, то увеличилась на 71 мм), ширина и высота прежние — 1862 и 1450 мм соответственно. Объём багажника тоже не изменился — 473 л по методике SAE.



В шасси в целом тоже всё по-старому: передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная, слегка увеличена жёсткость опор для более точной управляемости, при этом плавность хода, со слов пиарщиков Хонды, стала получше. Штатные колёса — 17- либо 19-дюймовые.

В салоне видим лаконичную переднюю панель в духе всех последних новинок Honda для Америки, воздуховоды образуют единую декорированную сеткой линию, сохранился отдельный блок климат-контроля с круглыми рукоятками, а вот кнопочный селектор режимов трансмиссии на центральном тоннеле уступил место традиционному рычагу, набалдашник которого на 5 градусов наклонён в сторону водителя, отчего с непривычки кажется погнутым.



Все комплектации имеют 10 подушек безопасности, комплекс электронных ассистентов водителя Honda Sensing и виртуальный 10,2-дюймовый щиток приборов, который может быть дополнен проекционным 6-дюймовым экраном. Центральный мультимедийный экран в начальных комплектациях имеет скромную диагональ в 7 дюймов, в более дорогих — 12,3 дюйма, обновлять ПО можно «по воздуху».



Линейка силовых агрегатов сокращена: наиболее мощный 2,0-литровый бензиновый турбомотор и 10-ступенчатый «автомат» отправлены в отставку. Наиболее простые комплектации LX и EX оснащаются 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (195 л.с., 260 Нм) в паре с вариатором. Вариатор теперь при интенсивном разгоне имитирует работу ступенчатого «автомата», что с технической точки зрения смысла не имеет, но потребителю так привычнее. У двигателя при прежней отдаче модернизирована система непосредственного впрыска топлива, установлен более жёсткий коленвал, снижен уровень шума.



Комплектации Sport, EX-L, Sport-L, Touring в новом поколении предлагаются только с гибридной силовой установкой — маркетологи Honda рассчитывают, что на гибридные версии придётся половина продаж нового Аккорда. Утверждается, что гибридная силовая установка полностью новая, четвёртого поколения, она состоит из работающего по циклу Аткинсона 2,0-литрового бензинового «атмосферника» и двух электродвигателей. Максимальная совокупная отдача — 207 л.с. и 335 Нм (у седана прошлого поколения было 215 л.с. и 314 Нм).



Место сборки американского Аккорда прежнее — завод Honda в Линкольне, штат Алабама. Цены пока не объявлены, но они наверняка со сменой поколений вырастут. Пока ещё доступный в США «десятый» Accord стоит от 26 520 долларов. В ближайшее время, вероятно, будет представлен новый Accord для китайского рынка, что собирает совместное предприятие GAC-Honda. Китай сегодня потребляет примерно столько же Аккордов, сколько США, на других рынках продажи этой модели незначительные.

