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Американская Nissan Altima отдалилась от китайской после рестайлинга

09.06.2022 78 0 0

Североамериканское подразделение Nissan представило обновлённый среднеразмерный седан Altima для местного рынка: у седан изменилось оформление передка, стал крупнее экран мультимедийной системы, улучшено оснащение системами активной безопасности.

 

Вчера мы опубликовали снимки обновлённой китайской Алтимы — у неё изменился дизайн как передка, так и кормы, причём спереди китайская Altima теперь напоминает Volkswagen Arteon. Для Америки подобные аллюзии слишком рискованные и обновление местной Алтимы прошло в другом, более простом ключе: передок лишился хромированной вставки в виде большой буквы V, радиаторная решётка стала крупнее, боковые секции переднего бампера с фальшивыми сетками тоже увеличились в размерах.

Фары теперь светодиодные в базе, с обновлённой «начинкой», но с прежней геометрией корпусов — типичный признак бюджетного рестайлинга. Корма американской Алтимы вообще никак не изменилась. Цветовая палитра кузова стала шире, изменился дизайн колёсных дисков (доступны четыре варианта, 17- и 19-дюймовые).

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Главная обновка внутри — увеличенный с 8 до 12,3-дюймов экран топовой мультимедийной системы. Обновлены материале отделки, у показанной на фотографиях спортивной версии SR теперь двойная, двухцветная прострочка кожаной обивки. В базовую комплектацию включён комплекс электронных ассистентов водителя Safety Shield 360 с системой автоматического аварийного торможения (работает в том числе при движении задним ходом), мониторингом слепых зон и системой слежения за разметкой, а богатые версии могут похвастать вдобавок адаптивным круиз-контролем с пробочным режимом, камерами кругового обзора и системой распознавания дорожных знаков.

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«Железо» прежнее, для американской Алтимы доступны два бензиновых мотора и безальтернативный для всех версий вариатор Xtronic (у версии SR – с подрулевыми лепестками ручного режима). 2,5-литровый «амтосферник» выдаёт максимальные 191 л.с. и 244 Нм на переднеприводных версиях и 185 л.с. и 241 Нм на полноприводных, у которых до 50% мощности на заднюю ось отбирает многодисковая муфта. Версия SR оснащается спортивной подвеской и только она доступна с 2,0-литровым двигателем VC-Turbo с переменной степенью сжатия (максимальная отдача — 251 л.с. и 370 Нм) в сочетании с передним приводом. Полный привод в сочетании с мощным мотором почему-то не предлагается.

У американский дилеров Nissan обновлённая Altima появится осенью, цены пока не объявлены.

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Добавим, что нынешнее шестое поколение американской Алтимы дебютировало весной 2018 года. В первый полный год продаж — 2019-й — модель разошлась в США тиражом 209 183 шт., в 2020-м спрос упал до 137.988 шт., в 2021-м — до 103 777 шт. Динамка продаж указывает на то, что лучшие времена для Алтимы в Америке прошли, пик спроса пришёлся на 2014 год, когда было продано 335 644 экземпляров этой модели. Сегодня Altima больше востребована в Китае: в 2021 году реализовано 162 010 шт., в первом квартале этого года — 48 374 шт.

В США первый квартал этого года Altima закончила с результатом 38 295 проданных экземпляров, отстав от основных конкурентов: Honda Accord разошлась в количестве 42 039 шт., Toyota Camry — 61 505 шт.

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