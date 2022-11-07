Новый Honda Pilot: более мускулистый облик, модульный второй ряд и 14 подстаканников

Компания Honda полностью рассекретила флагманский кроссовер Pilot четвёртого поколения для североамериканского рынка. Никакого прогресса по части техники не случилось, но кузов стал более жёстким, более просторным и более универсальным.

В нынешнем году Honda Pilot отмечает своё двадцатилетие, хитом кроссовер пока не стал и довольствуется статусом середнячка сегмента среднеразмерный SUV: в США лучшим годом продаж для него оказался 2018-й, тогда было реализовано 159 615 экземпляров. За первые три квартала 2022 года Pilot разошёлся тиражом 73 952 шт. (-36% по сравнению с январём-сентябрём 2021 года), что намного меньше, чем у лидеров сегмента: Jeep Grand Cherokee за тот же период продан в США в количестве 172 545 шт. (-9%), Toyota Highlander — 164 451 шт. (-21%), Ford Explorer — 156 243 шт. (-2%).

«Четвёртый» Pilot по всем ключевым размерам превзошёл предшественника: габаритная длина новой модели — 5077 мм, ширина — 1994 мм, высота — 1803 мм, колёсная база — 2891 мм. Кузов стал заметно жёстче и лучше подготовлен к езде по колдобинам, но техническая начинка принципиально не изменилась. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — многорычажная. С 320 до 350 мм увеличился диаметр передних тормозных дисков, колодки и суппорты тоже стали крупнее.

Система полного привода Honda i-VTM4 с двумя индивидуальными муфтами в приводе задних колёса стала более выносливой, она по умолчанию положена кроссоверу в комплектациях TrailSport и Elite, другие — Sport, EX-L и Touring — довольствуются одной центральной муфтой либо вообще только передним приводом. Версия TrailSport позиционируется как оффроудная, у неё на 25 мм увеличен дорожный просвет, усилена подвеска, установлена металлическая защита ключевых узлов в районе днища, колёса обуты во вседорожные шины Continental TerrainContact AT размерности 265/60 R 18. У других версий колёса 20-дюймовые.



Двигатель по-прежнему только один — 3,5-литровый бензиновый атмосферный V6, но Honda уверяет, что у кроссовера четвёртого поколения он полностью новый, более компактный и экономичный. Мощность выросла незначительно — с 284 л.с. и до 289 л.с., максимальный крутящий момент не изменился — 355 Нм. Коробка передач — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» вместо прежнего 9-ступенчатого. Максимальная допустимая масса буксируемого прицепа — 2268 кг.



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Интерьер решён в том же ключе, что у всех последних моделей Honda для Америки: передняя панель стала визуально легче и компактнее, но сохранился отдельный блок микроклимата — теперь с «крутилками» вместо кнопок. Щиток приборов — комбинированный, с 7-дюймовым экраном, пристыкованным к аналоговому спидометру, и только версии Elite полагается полностью виртуальный 10,2-дюймовый щиток. Экран мультимедийной системы у базовой версии Sport — 7-дюймовый, у всех остальных — 9-дюймовый. В стандартное оснащение входят 8 подушек безопасности и комплект электронных ассистентов водителя Honda Sensing.



Запас пространства для ног во втором ряду со сменой поколений кроссовера увеличился на 61 мм, в третьем ряду — на 15 мм. Второй и третий ряд рассчитаны на троих седоков, при этом во втором ряду установлены три раздельных кресла и центральное можно снять и убрать под пол багажника — таким образом получатся два капитанских кресла с проходом между ними. К услугам «экипажа» аж 14 подстаканников. Объём багажника при 8-местном размещении — 635 л по методике SAE, при сложенных сиденьях второго и третьего рядов — 3218 л.



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Новый Honda Pilot появится у американских дилеров уже в декабре, цены пока не объявлены, но все ждут заметного подорожания. Кроссовер третьего поколения стоит от 38 090 долларов. Место сборки прежнее — завод Honda в Линкольне, штат Алабама.

