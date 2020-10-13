Обновлённый Honda Accord: теперь без «механики» и с более комфортными настройками

В США дебютировал обновлённый седан Honda Accord десятого поколения и сразу поступил в продажу. Косметических изменений немного, «железных» тоже — основное внимание разработчиков при доработке модели было уделено безопасности и комфорту.

«Десятый» Accord дебютировал летом 2017 года, но так и не смог побороть Toyota Camry – своего главного соперника на американском рынке. По итогам трёх кварталов этого года Accord разошёлся в США тиражом 145 291 шт., Camry — 204 945 шт. Третье место в сегменте среднеразмерных непремиальных легковушек занимает Nissan Altima – продано 97 082 шт.

В 2021 модельный год Honda Accord вступает с новым передним бампером (расширен центральный воздуховод, изменена форма гнёзд противотуманок), новым дизайном колёсных дисков и более качественными базовыми светодиодными фарами (шире и дальше зона освещения) — они необходимы для получения хорошей оценки Страхового института дорожной безопасности (IIHS), на которую ориентируются многие американские потребители.



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Доработки в салоне — чисто функциональные: мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto теперь входит в базовую комплектацию, оптимизировано расположение двух передних USB-портов, добавлены два USB-порта для задних пассажиров, добавлено оповещение о забытых на заднем сиденье пассажирах (запертые по неосторожности в машинах дети и животные, к сожалению, продолжают гибнуть в США).

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Линейка силовых агрегатов лишилась версий с МКП (причём ещё летом, то есть до рестайлинга): теперь базовая 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (195 л.с., 260 Нм) идёт исключительно с паре с вариатором, а 2,0-литровый турбомотор (255 л.с., 370 Нм) — с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». В строю осталась и гибридная версия на базе 2,0-литрового «атмосферника» с совокупной отдачей в 215 л.с. и 314 Нм. Привод — только передний.



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У всех силовых установок обновлены программы управления. Седаны с турбомоторами теперь точнее реагируют на нажатие педали газа. Для более плавной езды улучшена информативность тормозного привода на малых скоростях и изменён алгоритм работы адаптивного круиз-контроля. Добавлена функция автоторможения на малых скоростях на случай, если водитель не заметит помеху. Система удержания автомобиля в полосе теперь тоже работает более плавно.



Диапазон цен на обновлённый Accord в США составляет от 24 770 до 36 240 долларов. Добавим, что Honda Accord помимо Америки продаётся в Китае и других азиатских странах, а Россию и Европу эта модель давно покинула и возвращаться не собирается.

