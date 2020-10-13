Рестайлинг ×
  • Обновлённый Honda Accord: теперь без «механики» и с более комфортными настройками

Обновлённый Honda Accord: теперь без «механики» и с более комфортными настройками

13.10.2020 520 1 1

В США дебютировал обновлённый седан Honda Accord десятого поколения и сразу поступил в продажу. Косметических изменений немного, «железных» тоже — основное внимание разработчиков при доработке модели было уделено безопасности и комфорту.

 

«Десятый» Accord дебютировал летом 2017 года, но так и не смог побороть Toyota Camry – своего главного соперника на американском рынке. По итогам трёх кварталов этого года Accord разошёлся в США тиражом 145 291 шт., Camry — 204 945 шт. Третье место в сегменте среднеразмерных непремиальных легковушек занимает Nissan Altima – продано 97 082 шт.

В 2021 модельный год Honda Accord вступает с новым передним бампером (расширен центральный воздуховод, изменена форма гнёзд противотуманок), новым дизайном колёсных дисков и более качественными базовыми светодиодными фарами (шире и дальше зона освещения) — они необходимы для получения хорошей оценки Страхового института дорожной безопасности (IIHS), на которую ориентируются многие американские потребители.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Доработки в салоне — чисто функциональные: мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto теперь входит в базовую комплектацию, оптимизировано расположение двух передних USB-портов, добавлены два USB-порта для задних пассажиров, добавлено оповещение о забытых на заднем сиденье пассажирах (запертые по неосторожности в машинах дети и животные, к сожалению, продолжают гибнуть в США).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Линейка силовых агрегатов лишилась версий с МКП (причём ещё летом, то есть до рестайлинга): теперь базовая 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (195 л.с., 260 Нм) идёт исключительно с паре с вариатором, а 2,0-литровый турбомотор (255 л.с., 370 Нм) — с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». В строю осталась и гибридная версия на базе 2,0-литрового «атмосферника» с совокупной отдачей в 215 л.с. и 314 Нм. Привод — только передний.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

У всех силовых установок обновлены программы управления. Седаны с турбомоторами теперь точнее реагируют на нажатие педали газа. Для более плавной езды улучшена информативность тормозного привода на малых скоростях и изменён алгоритм работы адаптивного круиз-контроля. Добавлена функция автоторможения на малых скоростях на случай, если водитель не заметит помеху. Система удержания автомобиля в полосе теперь тоже работает более плавно.

Диапазон цен на обновлённый Accord в США составляет от 24 770 до 36 240 долларов. Добавим, что Honda Accord помимо Америки продаётся в Китае и других азиатских странах, а Россию и Европу эта модель давно покинула и возвращаться не собирается.

седан новинки рестайлинг Honda Honda Accord

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
13.10.2020 15:09
Сергей

Да, пожалуй, Тойота может не волноваться: до Камри, как до Луны пешком.

Новые статьи

Статьи / Авто недели Карамель в шоколаде: стоит ли покупать Hyundai Coupe за 500 тысяч Неделю назад мы размышляли о покупке автомобиля, который был звездой гонок и соревнований – Subaru Impreza II. Сегодня мы взглянем еще на одну машину, которую многие помнят по играм серии N... 665 0 0 13.10.2020
Статьи / Популярные вопросы Как правильно буксировать автомобиль и за что можно получить штраф Если с дорожными знаками, маневрированием и прочими «ходовыми» особенностями автомобильной жизни водитель знакомится сразу и постоянно после получения прав и выезда на дорогу, то буксировка... 1362 0 7 12.10.2020
Статьи / Авторынок Внедорожник Foton Sauvana ушёл с российского рынка вслед за пикапом Foton Tunland Об этом редакции Kolesa.ru сообщил источник в представительстве китайской марки... 2304 2 0 12.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 110702 6 78 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 77016 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 38646 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings