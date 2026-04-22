Voyah Taishan X8: внешность флагмана, несколько вариантов начинки и ажиотаж

Марка Voyah открыла прием заказов на кроссовер Taishan X8. Модель доступна как в виде гибрида, так и с полностью электрической установкой. Полный привод уже в базе.

В каталоге китайского Минпрома этот паркетник Voyah засветился еще в конце прошлого года, причем его сертифицировали под несколькими названиями. Первый показ принадлежащий компании Dongfeng премиум-бренд провел в марте, тогда же выяснилось, что на рынок модель выйдет как Voyah Taishan X8. А теперь в Поднебесной раскрыли все характеристики и комплектации, назвали предварительные цены и начали принимать заявки. Кстати, как сообщили в Voyah, меньше чем за час паркетник собрал более 15 000 заказов.

1 / 2 2 / 2

Voyah Taishan X8, по сути, представляет собой укороченную пятиместную версию «просто» Voyah Taishan – без приставки. Последний стартовал в Китае в прошлом году, он доступен исключительно в трехрядном исполнении. Главное внешнее отличие Taishan X8 – отсутствие обильного хромированного декора. Даже его внушительная радиаторная решетка выполнена в цвете кузова.

1 / 2 2 / 2

Длина Taishan X8 равна 5200 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1814 мм, колесная база – 3090 мм. Габариты Voyah Taishan: 5230/2025/1817 мм, расстояние между осями – 3120 мм. Младший кроссовер по умолчанию имеет 21-дюймовые диски, за доплату можно заказать 22-дюймовые. Среди опций еще есть фары со встроенным проектором и ручки дверей с подсветкой.

В салоне перед водителем установлен приборный экран размером 10,25 дюйма, а всю остальную площадь передней панели занимает табло, состоящее из двух тачскринов – каждый диагональю 15,6 дюйма (у флагмана одиночный центральный планшет). Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace от Huawei. Свой, «потолочный», развлекательный экран предусмотрен и для задних пассажиров. На тоннеле есть площадка для беспроводной зарядки, а в его торец встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Объем багажника варьируется от 1148 до 2361 л.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В дорогих комплектациях боковые сиденья второго ряда имеют откидные подставки для ног, их спинки можно откинуть назад. Переднее пассажирское кресло сдвигается под переднюю панель. Кроме того, всего одним нажатием кнопки можно получить почти полноценную кровать: спинки второго ряда складываются вперед, образуя ровный пол, после чего автоматически надуется матрас. Разумеется, сиденья – с подогревом, вентиляцией и массажером. В роскошных исполнениях в подголовники встроены динамики.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Voyah Taishan X8 доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара (под крышкой капота «электрички» есть дополнительный отсек на 107 л), тогда как флагманский Taishan – это только гибрид. Все версии X8 имеют полный привод. У всех вариантов, за исключением базового бензоэлектрического паркетника, также есть пневмоподвеска и 800-вольтовая архитектура. В списке стандартного оборудования еще заявлен автопилот с лидаром над лобовым стеклом (192- или 896-строчный, в зависимости от исполнения).

Силовая установка гибридного Taishan X8 включает турбомотор 1.5 (150 л.с.) и два электромотора. Суммарная мощность самого дешевого гибрида – 646 л.с. и 910 Нм, остальных версий – 666 л.с. и 915 Нм. Базовый гибридный кроссовер получил батарею емкостью 44,5 кВт*ч, только на электротяге он проедет 245 км по циклу CLTC. Более дорогим версиям достался аккумулятор на 65 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 370 км. Два мотора полностью электрического Voyah Taishan X8 вместе выдают 646 л.с. и 765 Нм, ему положена батарея емкостью 98 или 120 кВт*ч, запас хода – 603 или 727 км.

Гибридный кроссовер Voyah Taishan X8 предварительно оценили в 302 900 – 369 900 юаней (примерно 3,3 млн – 4 млн рублей по актуальному курсу), за электрический паркетник сейчас просят 349 900 – 389 900 юаней (3,8 млн – 4,3 млн рублей). После запуска «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены наверняка окажутся ниже. Ну а флагманский трехрядный Voyah Taishan сегодня стоит от 379 900 юаней (4,2 млн рублей).

Публичную премьеру Taishan X8 справит на Пекинском автосалоне, который откроется в конце этой недели. Впоследствии кроссовер вполне может добраться и до России – по крайней мере, старший Voyah Taishan у нас представлен.