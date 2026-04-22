Voyah Taishan X8: внешность флагмана, несколько вариантов начинки и ажиотаж

22.04.2026 264 0 0
Марка Voyah открыла прием заказов на кроссовер Taishan X8. Модель доступна как в виде гибрида, так и с полностью электрической установкой. Полный привод уже в базе.

В каталоге китайского Минпрома этот паркетник Voyah засветился еще в конце прошлого года, причем его сертифицировали под несколькими названиями. Первый показ принадлежащий компании Dongfeng премиум-бренд провел в марте, тогда же выяснилось, что на рынок модель выйдет как Voyah Taishan X8. А теперь в Поднебесной раскрыли все характеристики и комплектации, назвали предварительные цены и начали принимать заявки. Кстати, как сообщили в Voyah, меньше чем за час паркетник собрал более 15 000 заказов.

Voyah Taishan X8, по сути, представляет собой укороченную пятиместную версию «просто» Voyah Taishan – без приставки. Последний стартовал в Китае в прошлом году, он доступен исключительно в трехрядном исполнении. Главное внешнее отличие Taishan X8 – отсутствие обильного хромированного декора. Даже его внушительная радиаторная решетка выполнена в цвете кузова.

Длина Taishan X8 равна 5200 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1814 мм, колесная база – 3090 мм. Габариты Voyah Taishan: 5230/2025/1817 мм, расстояние между осями – 3120 мм. Младший кроссовер по умолчанию имеет 21-дюймовые диски, за доплату можно заказать 22-дюймовые. Среди опций еще есть фары со встроенным проектором и ручки дверей с подсветкой.

В салоне перед водителем установлен приборный экран размером 10,25 дюйма, а всю остальную площадь передней панели занимает табло, состоящее из двух тачскринов – каждый диагональю 15,6 дюйма (у флагмана одиночный центральный планшет). Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace от Huawei. Свой, «потолочный», развлекательный экран предусмотрен и для задних пассажиров. На тоннеле есть площадка для беспроводной зарядки, а в его торец встроен выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Объем багажника варьируется от 1148 до 2361 л.

В дорогих комплектациях боковые сиденья второго ряда имеют откидные подставки для ног, их спинки можно откинуть назад. Переднее пассажирское кресло сдвигается под переднюю панель. Кроме того, всего одним нажатием кнопки можно получить почти полноценную кровать: спинки второго ряда складываются вперед, образуя ровный пол, после чего автоматически надуется матрас. Разумеется, сиденья – с подогревом, вентиляцией и массажером. В роскошных исполнениях в подголовники встроены динамики.

Voyah Taishan X8 доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара (под крышкой капота «электрички» есть дополнительный отсек на 107 л), тогда как флагманский Taishan – это только гибрид. Все версии X8 имеют полный привод. У всех вариантов, за исключением базового бензоэлектрического паркетника, также есть пневмоподвеска и 800-вольтовая архитектура. В списке стандартного оборудования еще заявлен автопилот с лидаром над лобовым стеклом (192- или 896-строчный, в зависимости от исполнения).

Силовая установка гибридного Taishan X8 включает турбомотор 1.5 (150 л.с.) и два электромотора. Суммарная мощность самого дешевого гибрида – 646 л.с. и 910 Нм, остальных версий – 666 л.с. и 915 Нм. Базовый гибридный кроссовер получил батарею емкостью 44,5 кВт*ч, только на электротяге он проедет 245 км по циклу CLTC. Более дорогим версиям достался аккумулятор на 65 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 370 км. Два мотора полностью электрического Voyah Taishan X8 вместе выдают 646 л.с. и 765 Нм, ему положена батарея емкостью 98 или 120 кВт*ч, запас хода – 603 или 727 км.

Гибридный кроссовер Voyah Taishan X8 предварительно оценили в 302 900 – 369 900 юаней (примерно 3,3 млн – 4 млн рублей по актуальному курсу), за электрический паркетник сейчас просят 349 900 – 389 900 юаней (3,8 млн – 4,3 млн рублей). После запуска «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены наверняка окажутся ниже. Ну а флагманский трехрядный Voyah Taishan сегодня стоит от 379 900 юаней (4,2 млн рублей).

Публичную премьеру Taishan X8 справит на Пекинском автосалоне, который откроется в конце этой недели. Впоследствии кроссовер вполне может добраться и до России – по крайней мере, старший Voyah Taishan у нас представлен.

Новые статьи

Статьи / Двигатели Отто, Аткинсон и Миллер: чем отличается работа по разным циклам и как обойти патенты Несмотря на единообразное название принципа работы современных автомобильных двигателей – все они внутреннего сгорания, происходящие в них термодинамические циклы могут различаться. Для их о... 1731 0 1 22.04.2026
Статьи / Колёсная база Когда нужно менять зимние шины на летние и почему Смена шин – обязательная сезонная процедура, от которой зависят управляемость и торможение. Ошибка в сроках приводит к увеличению износа и снижению безопасности. Разберёмся, когда менять зим... 661 0 0 21.04.2026
Статьи / Колёсная база Лучшие летние шины 2026 года: актуальные модели на рынке Летний сезон 2026 снова ставит водителя перед выбором: переплатить за технологии или взять разумный компромисс. Рынок предлагает десятки моделей, но действительно удачные решения – это балан... 11502 0 0 20.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19686 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 11127 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10566 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
24 Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили
8 Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
8 Рывок в премиум: флагманский кроссовер Xpeng GX выходит на рынок с «по...
