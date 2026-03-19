19.03.2026 868 0 0
На подходе новый кроссовер Voyah Taishan X8 – младший брат Voyah Taishan

Бренд Voyah провел первый показ нового кроссовера Taishan X8. Модель, по сути, является более компактной версией трехрядного флагмана Taishan. При этом, по предварительным данным, новый SUV будет доступен не только в виде гибрида, но и с полностью электрической установкой.

Сертификат этого кроссовера Voyah появился в базе Минпрома КНР еще в конце прошлого года. Теперь сам принадлежащий концерну Dongfeng премиум-бренд показал новинку «живьем», причем демонстрацию приурочили к выходу марки на Гонконгскую фондовую биржу. Одновременно паркетник засвечен на китайском потребительском сайте Voyah, хотя информации на странице модели пока минимум. Кроссовер был сертифицирован под несколькими названиями. В итоге, на домашний рынок он выйдет как Voyah Taishan X8.

Новый кроссовер, по сути, представляет собой укороченную пятиместную версию «просто» Voyah Taishan – без приставки. Последний, напомним, стартовал в Китае в прошлом году, он доступен исключительно в трехрядном исполнении. Главное внешнее отличие Taishan X8 – отсутствие обильного хромированного декора. Даже его внушительная радиаторная решетка выполнена в цвете кузова.

Длина Voyah Taishan X8 равна 5200 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1814 мм, колесная база – 3090 мм. Габариты Voyah Taishan: 5230/2025/1817 мм, расстояние между осями – 3120 мм.

Интерьер X8 пока засекречен. Впрочем, внутри кроссовер тоже, скорее всего, повторил старшего брата, за исключением третьего ряда кресел, конечно. То есть в салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Мультимедиа работает на операционке Huawei. Как и для флагмана, для новинки еще заявлен автопилот ADS 4 – от той же фирмы Huawei.

Voyah Taishan X8 сертифицирован в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. В состав установки входят бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя. Суммарная отдача электромоторов зависит от модификации: у базового X8 она составляет 496 л.с., у версий подороже – 517 л.с. При этом некоторые китайские СМИ утверждают, что новый кроссовер еще будет доступен в виде полноценного электрокара, тогда как «просто» Taishan – это только гибрид. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте, журналисты правы: там заявлены две батареи – емкостью 120 или 65 кВт*ч. Видимо, более мощный аккумулятор положен как раз электрическому варианту.

В продажу Voyah Taishan X8 поступит позже в этом году. Старший кроссовер Voyah Taishan стоит от 379 900 юаней (около 4,6 млн рублей по актуальному курсу).

