Роскошный кроссовер Voyah Taishan: успешный старт в Китае и премьера версии для России

Марка Voyah начала принимать заказы на флагманский гибридный кроссовер. Модель по умолчанию имеет полный привод и пневмоподвеску, да и в целом у нее богатые комплектации.

В Китае сегодня состоялась полноценная презентация роскошного большого кроссовера Taishan от принадлежащего концерну Dongfeng премиум-бренда Voyah. Там уже раскрыты все комплектации и озвучены предварительные цены, местные дилеры начали принимать заявки. Свой пресс-релиз выпустило и российское представительство марки, ведь флагманский SUV появится и в нашей стране. Но к версии для России вернемся чуть позже. Пока же расскажем о модели для КНР. Кстати, как заявили в головном офисе Voyah, всего через 21 минуту после запуска кроссовер собрал на родине более 10 000 заказов.

Длина флагмана равна 5230 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1817 мм, колесная база – 3120 мм. Кроссовер «стоит» на 22-дюймовых колесах. Taishan исключительно шестиместный. Минимальный объем багажника – 305 литров.

Voyah Taishan представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид, в его основе лежит платформа Tianyuan с 800-вольтовой электросистемой. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5, два электродвигателя и батарею емкостью 65 кВт*ч. Суммарная отдача – 517 л.с. и 705 Нм. Кроссовер по умолчанию имеет пневмоподвеску с трехкамерными баллонами и электронноуправляемые амортизаторы. А начиная со второй комплектации (всего их в Китае три) в арсенале Taishan также значатся подруливающие задние колеса. Только на электротяге кроссовер проедет 350 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1430 км.

Заявлено, что первую «сотню» самая доступная версия снаряженной массой 2760 кг наберет за 5,2 секунды. Остальные два исполнения снаряженной массой 2852 кг это упражнение проделают за 5,5 секунды. Максимальная скорость едина для всех вариантов – 200 км/ч.

В Китае гибридный Voyah Taishan доступен в комплектациях Max, Max+ и Ultra. В список оборудования базового кроссовера вошли: два люка в крыше, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, проекционный дисплей с дополненной реальностью (55 дюймов), работающая на операционке HarmonySpace 5.0 от Huawei мультимедиа с планшетом диагональю 16,5 дюйма, аудиосистема Voyah Sound с 26 динамиками, две площадки для беспроводной зарядки (каждая мощностью 50 Вт), встроенный в торец центрального тоннеля выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, собственный экран для задних пассажиров (21,4 дюйма, прикреплен к потолку), откидные столики (интегрированы в спинки передних сидений), вентиляция и подогрев всех кресел (плюс массажер в спинках первого и второго ряда).

Кроме того, даже самый дешевый кроссовер получил комплекс ADS 4 от той же фирмы Huawei: он включает лидар над лобовым стеклом, 11 наружных камер, 12 ультразвуковых радаров и 3 радара миллиметрового диапазона. Ну и разумеется, есть адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.

В версии Max+ появляются встроенный в фары проектор, пульты в подлокотниках кресел второго ряда, аудиосистема с 32 динамиками (8 из них – в подголовниках), система активного шумоподавления, более комфортные сиденья (в частности, есть расширенная функция массажа и откидные подставки для ног). Ну а топовый кроссовер – это еще подсветка радиаторной решетки, четыре лидара и пять радаров миллиметрового диапазона.

В Китае за Voyah Taishan сейчас просят 379 900 – 459 900 юаней, что эквивалентно примерно 4,3 млн – 5,2 млн рублей по текущему курсу.

Экспортный кроссовер Voyah. От версии для Китая он ничем не отличается. При этом на внешних рынках модель все же может появиться под другим именем

Что же касается российской версии, то и у нас кроссовер пока представлен с именем Taishan. Хотя ранее в местном офисе Voyah не исключали того, что у экспортного SUV будет другое название (возможно, Titan). В России кроссовер предложат с аналогичной техникой, при этом запас хода рассчитан по более реалистичному циклу WLTP: в электрическом режиме – 280 км, совокупная дальнобойность – 1120 км.

Экспортный кроссовер Voyah

Состав каждой из комплектаций адресованного РФ Voyah Taishan еще не раскрыт, как и цены. В компании пока ограничились общим описанием – в целом, оснащение такое же, как у модели на родине. При этом в Voyah отметили, что российские клиенты тоже уже могут оставить заявку на гибрид. Прайс-лист, вероятно, будет опубликован до конца текущего года.