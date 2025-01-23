Роскошный седан Voyah Passion для России: на подходе новая версия

Седан Voyah Passion (он же Zhuiguang или Chasing Light в Китае) длиной 5088 мм присутствует в России с 2023 года. Сейчас на нашем рынке доступны две электроверсии, но скоро гамму расширят: на второй квартал намечен старт продаж подзаряжаемого гибрида, в РФ такое исполнение будет иметь приставку EVR (на родине – PHEV). Напомним, премиум-бренд Voyah принадлежит компании Dongfeng, он создан специально для выпуска электрифицированных моделей.

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Гибридный Voyah Passion EVR уже анонсирован на официальном российском сайте марки, хотя все характеристики на данный момент не раскрыты. Согласно сайту, как и в Китае, у нас будет доступен полноприводный седан, то есть с парой электромоторов. Совокупная отдача установки предназначенной для РФ версии составит 394 л.с. В пресс-службе местного офиса Voyah также заявили о том, что только на электротяге седан сможет проехать «до 200 км» по циклу WLTP, а суммарная дальнобойность – «до 1000 км». И это пока все подробности о Passion EVR для России.

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В Китае в состав установки гибридного седана входит бензиновый турбомотор 1.5 (136 л.с.), который работает в основном в режиме генератора для подзарядки батареи емкостью 43 кВт*ч. При этом ДВС может подключаться к передним колесам. Суммарная отдача гибрида для Поднебесной – 530 л.с. и 810 Нм.

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От электрокара гибридная модификация также отличается дизайном экстерьера. Вместо заглушки Voyah Passion EVR имеет радиаторную решетку со множеством блестящих элементов, которые повторяют эмблему бренда. Кроме того, у гибрида оригинальный передний бампер, а крышку багажника делит надвое дополнительный фонарь. Внутри же гибридная четырехдверка в целом повторила «электричку». В салоне – двухспицевое рулевое колесо, табло во всю ширину передней панели (состоит из трех экранов) и отдельный дисплей на центральном тоннеле.

Больше информации о гибридном седане Voyah Passion EVR для России появится ближе к дате старта продаж. Электрокар сейчас стоит от 4 950 000 рублей.