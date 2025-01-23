Роскошный седан Voyah Passion для России: на подходе новая версия

Седан Voyah Passion (он же Zhuiguang или Chasing Light в Китае) длиной 5088 мм присутствует в России с 2023 года. Сейчас на нашем рынке доступны две электроверсии, но скоро гамму расширят: на второй квартал намечен старт продаж подзаряжаемого гибрида, в РФ такое исполнение будет иметь приставку EVR (на родине – PHEV). Напомним, премиум-бренд Voyah принадлежит компании Dongfeng, он создан специально для выпуска электрифицированных моделей.
Гибридный Voyah Passion EVR уже анонсирован на официальном российском сайте марки, хотя все характеристики на данный момент не раскрыты. Согласно сайту, как и в Китае, у нас будет доступен полноприводный седан, то есть с парой электромоторов. Совокупная отдача установки предназначенной для РФ версии составит 394 л.с. В пресс-службе местного офиса Voyah также заявили о том, что только на электротяге седан сможет проехать «до 200 км» по циклу WLTP, а суммарная дальнобойность – «до 1000 км». И это пока все подробности о Passion EVR для России.
В Китае в состав установки гибридного седана входит бензиновый турбомотор 1.5 (136 л.с.), который работает в основном в режиме генератора для подзарядки батареи емкостью 43 кВт*ч. При этом ДВС может подключаться к передним колесам. Суммарная отдача гибрида для Поднебесной – 530 л.с. и 810 Нм.
От электрокара гибридная модификация также отличается дизайном экстерьера. Вместо заглушки Voyah Passion EVR имеет радиаторную решетку со множеством блестящих элементов, которые повторяют эмблему бренда. Кроме того, у гибрида оригинальный передний бампер, а крышку багажника делит надвое дополнительный фонарь. Внутри же гибридная четырехдверка в целом повторила «электричку». В салоне – двухспицевое рулевое колесо, табло во всю ширину передней панели (состоит из трех экранов) и отдельный дисплей на центральном тоннеле.
Больше информации о гибридном седане Voyah Passion EVR для России появится ближе к дате старта продаж. Электрокар сейчас стоит от 4 950 000 рублей.
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