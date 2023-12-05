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Седан Voyah Passion PHEV выходит на рынок: свой дизайн и VIP-версия

05.12.2023 163 0 0

Гибрид предложат, в том числе, с салоном на четверых, правда, такое исполнение появится только в следующем году.

Крупная четырехдверка в линейке китайской премиальной марки Voyah, которая принадлежит концерну Dongfeng, появилась в прошлом году: на родине модель известна как Zhuiguang или Chasing Light, а на экспортных рынках, включая Россию, она носит имя Passion. Прежде седан был доступен исключительно в виде электрокара, но теперь гамма расширена: в Поднебесной дан старт продажам подзаряжаемого полноприводного гибрида PHEV.

Гибридный Voyah Passion
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Электрический Voyah Passion
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Voyah Passion PHEV оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5 (136 л.с.) и парой электромоторов (передний выдает 177 л.с., задний – 217 л.с.). ДВС работает в основном в режиме генератора для подзарядки батареи емкостью 43 кВт*ч, но при этом он может подключаться к передним колесам. Совокупная отдача гибридного седана – 530 л.с. и 810 Нм. Объявлено, что только на электротяге четырехдверка проедет 262 км по циклу CLTC, в гибридном режиме – 1260 км. Первую «сотню» Voyah Passion PHEV наберет за 5,9 секунды. Для сравнения: два мотора электроседана выдают 510 л.с. и 730 Нм, полноценной «зеленой» модели положен аккумулятор на 82 или 109 кВт*ч, запас хода – 580 или 730 км, до 100 км/ч она разгоняется за 5,2 или 6,7 секунды (зависит от батареи).

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Новая модификация отличилась не только начинкой – у гибрида свой дизайн экстерьера. Вместо заглушки появилась радиаторная решетка со множеством блестящих элементов, повторяющих эмблему бренда; еще заменили передний бампер, вдобавок седан Passion PHEV лишен ярко выраженного «клюва». Крышку багажника надвое делит дополнительный фонарь, но модель сохранила выдвижной спойлер. Для гибридной четырехдверки предусмотрены 19- или 20-дюймовые колеса (электрокар по умолчанию имеет 20-дюймовые). Длина и колесная база прежние – 5088 и 3000 мм соответственно.

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Внутри гибрид в целом повторил электроверсию, тут двухспицевое рулевое колесо, табло во всю ширину передней панели (состоит из трех экранов) и отдельный дисплей на центральном тоннеле. Кресла – с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, заднее правое сиденье еще может иметь выдвижную подставку для ног. В списке оборудования также значатся проекционный дисплей, система распознавания лиц и множество электронных ассистентов водителя.

Четырехместный Voyah Passion PHEV
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Четырехместный Voyah Passion PHEV
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Четырехместный Voyah Passion PHEV
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При этом для Voyah Passion PHEV еще анонсирована VIP-версия с салоном на четверых, это исполнение назвали CEO Concierge Limited Edition (у электрокара такого пока нет). Вместо дивана сзади установлены отдельные и более роскошные кресла; на тоннеле между ними расположена сенсорная панель, на которую, очевидно, вывели управление всеми доступными функциями. Также предусмотрены складные столики и пара крупных планшетов. Отметим, подобный VIP-вариант имеется и у минивэна Voyah Dream, причем его продают в России.

Пятиместный гибридный седан предложен в двух комплектациях за 252 800 и 277 800 юаней – это примерно 3,2 млн и 3,6 млн рублей по актуальному курсу. Основное отличие в том, что у более дорогого Voyah Passion PHEV есть пневмоподвеска. Версия CEO Concierge Limited Edition обойдется в 358 800 юаней (около 4,6 млн рублей), но четырехместный седан поступит в продажу только в следующем году (и не исключено, что его тираж будет ограничен). Электрический Voyah Passion в Китае сегодня стоит от 322 900 юаней (4,1 млн рублей).

Скорее всего, впоследствии гибрид доберется и до российского рынка.

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