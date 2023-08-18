Ford Mustang GTD: дорожный инженерный шедевр по мотивам гоночного Mustang GT3

Спортивное подразделение Ford Performance с гордостью представило самый быстрый дорожный Mustang в истории, он разработан совместно с канадской фирмой Multimatic и сильно отличается от всех остальных версий пони-кара. Mustang GTD будет выпущен ограниченным тиражом, цена — от 300 000 долларов.

Таких технически изощрённых Мустангов мы ещё не видели: прежде самые крутые версии пони-кара гордо носили имя Shelby и предлагали огромную мощность вплоть до 1318 л.с., но возможности этих машин на треке ограничены «простонародным» шасси. Ford Mustang GTD — совсем другая история, шасси для него фактически было разработано заново, а стандартный кузов радикально переделан. Значительную часть инженерных работ выполнили специалисты канадской фирмы Multimatic — это давний партнёр Ford, именно на фабрике Multimatic в Маркеме (Канада, провинция Онтарио) выпускался суперкар Ford GT последнего поколения, здесь же будет происходить финальная сборка Ford Mustang GTD.

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Аббревиатура GTD расшифровывается как Grand Touring Daytona — это один из классов североамериканского гоночного чемпионата IMSA, класс GTD соответствуют международному классу GT3. Mustang GTD делался с оглядкой на уже существующую гоночную версию GT3 Мустанга седьмого поколения, но в целом дорожный Mustang GTD — это оригинальная машина, в которой применены решения, невозможные в Mustang GT3 в силу регламентных ограничений — например, активная аэродинамика. Углы атаки заднего антикрыла и закрылков за передним сплиттером регулируются с помощью гидравлических толкателей по команде электроники.



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Подвеска у Mustang GTD полностью новая, с энергоёмкими адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), способными изменять дорожный просвет — в гоночном режиме Track кузов опускается на 40 мм. Колея у Mustang GTD увеличена примерно на 100 мм по сравнению со стандартным Mustang GT. Спереди на смену подвески типа МакФерсон пришли двойные поперечные рычаги неравной длины, а сзади появилась новая «многорычажка» типа пуш-род на массивном составном подрамнике. Беспокоиться о багажнике не нужно, его у Mustang GTD просто нет, а крышка багажника переделана под установку системы охлаждения коробки передач.



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Коробка передач у Mustang GTD ради идеальной развесовки (50:50) отнесена к заднему мосту — это 8-ступенчатый автомат Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями), приспособленный для долгой работы на предельных нагрузках, отсюда развитая система жидкостного охлаждения с большим внешним радиатором и двумя вентиляторами. Двигатель — дальнейшая эволюция 5,2-литрового компрессорного V8 Predator, на Mustang GTD он получил более эффективную систему охлаждения, систему смазки с сухим картером и титановую систему выхлопа c компонентами Akrapovic, заявленная отдача — свыше 800 л.с., предельная частота вращения — 7500 об/мин. Мощность от двигателя к коробке передаёт углепластиковый коленвал.



Стоковый кузов для Mustang GTD сильно порезан и расширен, почти всё внешнее оперение, включая элементы днища, изготовлено из углепластика. Лёгкие 20-дюймовые колёса из магниевого сплава сделаны специально для этой модели, за спицами прячутся крупные карбон-керамические тормоза Brembo. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2R размерности 325/30 ZR 20 спереди и 345/30 ZR 20 сзади.



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Фотографий салона Mustang GTD пресс-служба Ford, к сожалению, не опубликовала, но сообщила, что там нет задних сидений, а спереди установлены ковши Recaro. Отделка выполнена из замши, кожи и углепластика, подрулевые лепестки переключения передач — из титана.



Ford обещает, что Mustang GTD сможет выехать из 7 минут на Северной петле Нюрбургринга — это конечно, круто, но интересно, сможет ли он побить рекорд наиболее близкого аналога, переднемоторного Mercedes-AMG GT Black Series: 6 мин 48,047 с.

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Точные технические характеристики Ford Mustang GTD будут объявлены ближе к старту продаж, который намечен на конец 2024 — начало 2025 года. Ориентировочная цена уже названа — 300 000 долларов, так дорого Мустанги прежде никогда не стоили, при этом часть вышеперечисленного оборудования будет предлагаться за доплату. Модель заявлена как лимитированная, но в пресс-релизе тираж не указан. По данным журнала Car and Driver, будет изготовлено от 1000 до 2000 экземпляров Mustang GTD.

