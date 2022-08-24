Уходящий Ford Mustang получил напоследок мощнейший допинг от Shelby — более 1300 л.с.!

Уже в сентябре компания Ford представит спорткар Mustang нового, седьмого по счёту поколению, но нынешнему «шестому» пони-кару ещё есть чем удивить поклонников и коллекционеров: представлена мелкосерийная версия Shelby GT500 Code Red, у которой приводной нагнетатель на 5,2-литровом V8 заменён двумя турбокомпрессорами. Эта сложнейшая операция дала спорткару колоссальный прирост производительности, модель будет выпущена тиражом 30 экземпляров.

За свою историю компания Shelby American сделала несколько экспериментальных автомобилей, на которых проверяла различные технические решения. В числе таких машин было купе Shelby GT500 Code Red на базе Мустанга 2008 года, на котором Кэрролл Шелби впервые рискнул использовать турбонаддув вместо традиционной для его самых мощных спорткаров большой «мясорубки» на впуске и довёл мощность двигателя V8 до заветных 1000 л.с. Прототип показали в 2011 году, а в 2012-м мистер Шелби покинул наш грешный мир. Его компания тогда так и не решилась запустить наддувный Code Red в серию, несмотря на то, что клиенты очень просили, — десять лет назад это было слишком хлопотно и дорого, нельзя было на 100% гарантировать качество и надёжность Shelby.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Теперь времена изменились, технологическая база стала совершеннее и вот наконец Shelby GT500 Code Red доступен для заказа, правда уже на базе Мустанга шестого, а не пятого поколения. Желающим нужно приготовить 209 995 долларов плюс автомобиль-донор — стоковый Shelby GT500, который сейчас стоит в США от 79 420 долларов. Shelby American намерена построить только 30 экземпляров Code Red — по 10 штук на 2020, 2021 и 2022 модельные годы в привязке к донорским машинам.



1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Партнёром Shelby American в разработке турбоконверсии Shelby GT500 стала другая известная американская тюнинговая фирма Fathouse Performance с более чем 50-летним опытом работы, её компоненты используются для апгрейда мотора. Переделывать пришлось много, что объясняет высокую цену.



1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

К «улиткам» Xona 7869S пришлось тянуть новые коллекторы с термозащитой и вставлять интеркулер. В двигателе под возросшие нагрузки установлены новые изготовленные на заказ поршни Manley, усиленные шатуны и шпильки, спортивные клапаны Ferrea. Модифицированы системы охлаждения, питания и смазки, переписана программа управления. Максимальная итоговая отдача на гоночном топливе Е85 составляет 1318 л.с. и 1356 Нм. Для сравнения скажем, что самый мощный компрессорный Ford Mustang Shelby GT500KR выдаёт «всего» 900 л.с.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

7-ступенчатый «робот» Tremec с двумя сцеплениями перенастроен, равно как и адаптивная регулируемая подвеска MagneRide, установлены усиленные полуоси и колёсные шпильки. В комплекте идёт аэродинамический widebody-обвес от Shelby из углепластика и широченные шины формата 305/30 R 20 спереди и 345/30 R 20 сзади.



Салон получил новую кожаную обивку и щедрый карбоновый декор, в приборы добавлены указатели давления наддува, заднее сиденье демонтировано — его место занял полукаркас безопасности.

Динамические характеристики Ford Mustang Shelby GT500 Code Red пока не объявлены.

