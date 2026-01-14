Короткая жизнь американского «итальянца»: кроссовер Dodge Hornet снят с производства

Корпорация Stellantis официально подтвердила, что компактный кроссовер Dodge Hornet, вышедший на американский рынок в 2023 году, окончательно снят с производства «в связи с изменениями в государственной политике».

Премьера Dodge Hornet состоялась в августе 2022 года, у американских дилеров он появился только весной 2023 года, соответственно первым полным годом продаж этой модели стал 2024-й — тогда в США было реализовано 20 559 экземпляров. В 2025 году продажи упали до 9365 шт., но это не столько отражение реального спроса, сколько результат того, что в июле 2025 года производство Dodge Hornet в Италии было остановлено из-за введённых президентом США Дональдом Трампом повышенных пошлин (25%) на все импортные автомобили. Примерно через месяц пошлины для европейских машин были снижены до 15%, но Хорнету это не помогло — сегодня ресурс CarBuzz получил от Stellantis официальное подтверждение, что производство кроссовера возобновлено не будет.

Представитель Stellantis прямо говорит, что производство Dodge Hornet в Италии прекращено в связи с изменениями в государственной политике (в данном случае имеются в виду США). Таким образом можно констатировать, что модель провела на рынке менее трёх лет. На американском потребительском сайте Dodge кроссовер Hornet пока присутствует по цене от 29 995 долларов без учёта доставки, но так будет недолго, пока у дилеров есть машины на складах.

Напомним, что Dodge Hornet — это слегка перелицованный Alfa Romeo Tonale, у Хорнета свой дизайн бамперов и светотехники, капот с вентиляционными прорезями, в интерьере изменена форма боковых воздуховодов на передней панели. От «итальянца» Hornet позаимствовал только две самые мощные силовые установки, привод только полный. Базовая версия GT оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л.с. в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Версиям R/T положена plug-in гибридная силовая установка на база 1,3-литрового бензинового турбомотора, её максимальная совокупная мощность — 292 л.с.

В целом у Dodge Hornet хороший баланс цены и мощности, но американцы брали его неохотно. Для сравнения скажем, что Toyota RAV4 стоит дороже при меньшей базовой мощности и с базовым переднем приводом, но его расхватывают как пирожки: в 2024 году в США подано 475 193 шт., в 2025 году — 479 288 шт.

Между тем Alfa Romeo Tonale, переживший рестайлинг в минувшем октябре, — полный лузер даже на фоне Dodge Hornet: в 2024 году продажи Tonale в США составили 3383 шт., в 2025 году — 2414 шт. Тем не менее Alfa Romeo Tonale продолжает оставаться на американском рынке, несмотря ни на какие изменения в государственной политике.

Полагаем, отставка Хорнета связана не столько с политикой, сколько с возвращением марки Dodge к традиционным американским ценностям, то есть к крупным моделям с моторами V8, поэтому новое руководство Stellantis решило не тратиться на рестайлинг Хорнета вслед за Tonale и просто тихо уберёт его с рынка. Скучать по Хорнету в США будут, прямо скажем, немногие.