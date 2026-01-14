Гибридные авто ×
  • Короткая жизнь американского «итальянца»: кроссовер Dodge Hornet снят с производства

Короткая жизнь американского «итальянца»: кроссовер Dodge Hornet снят с производства

14.01.2026 269 0 0
Короткая жизнь американского «итальянца»: кроссовер Dodge Hornet снят с производства

Корпорация Stellantis официально подтвердила, что компактный кроссовер Dodge Hornet, вышедший на американский рынок в 2023 году, окончательно снят с производства «в связи с изменениями в государственной политике».

Премьера Dodge Hornet состоялась в августе 2022 года, у американских дилеров он появился только весной 2023 года, соответственно первым полным годом продаж этой модели стал 2024-й — тогда в США было реализовано 20 559 экземпляров. В 2025 году продажи упали до 9365 шт., но это не столько отражение реального спроса, сколько результат того, что в июле 2025 года производство Dodge Hornet в Италии было остановлено из-за введённых президентом США Дональдом Трампом повышенных пошлин (25%) на все импортные автомобили. Примерно через месяц пошлины для европейских машин были снижены до 15%, но Хорнету это не помогло — сегодня ресурс CarBuzz получил от Stellantis официальное подтверждение, что производство кроссовера возобновлено не будет.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Представитель Stellantis прямо говорит, что производство Dodge Hornet в Италии прекращено в связи с изменениями в государственной политике (в данном случае имеются в виду США). Таким образом можно констатировать, что модель провела на рынке менее трёх лет. На американском потребительском сайте Dodge кроссовер Hornet пока присутствует по цене от 29 995 долларов без учёта доставки, но так будет недолго, пока у дилеров есть машины на складах.

Напомним, что Dodge Hornet — это слегка перелицованный Alfa Romeo Tonale, у Хорнета свой дизайн бамперов и светотехники, капот с вентиляционными прорезями, в интерьере изменена форма боковых воздуховодов на передней панели. От «итальянца» Hornet позаимствовал только две самые мощные силовые установки, привод только полный. Базовая версия GT оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л.с. в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Версиям R/T положена plug-in гибридная силовая установка на база 1,3-литрового бензинового турбомотора, её максимальная совокупная мощность — 292 л.с.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В целом у Dodge Hornet хороший баланс цены и мощности, но американцы брали его неохотно. Для сравнения скажем, что Toyota RAV4 стоит дороже при меньшей базовой мощности и с базовым переднем приводом, но его расхватывают как пирожки: в 2024 году в США подано 475 193 шт., в 2025 году — 479 288 шт.

1 / 2
2 / 2

Между тем Alfa Romeo Tonale, переживший рестайлинг в минувшем октябре, — полный лузер даже на фоне Dodge Hornet: в 2024 году продажи Tonale в США составили 3383 шт., в 2025 году — 2414 шт. Тем не менее Alfa Romeo Tonale продолжает оставаться на американском рынке, несмотря ни на какие изменения в государственной политике.

Полагаем, отставка Хорнета связана не столько с политикой, сколько с возвращением марки Dodge к традиционным американским ценностям, то есть к крупным моделям с моторами V8, поэтому новое руководство Stellantis решило не тратиться на рестайлинг Хорнета вслед за Tonale и просто тихо уберёт его с рынка. Скучать по Хорнету в США будут, прямо скажем, немногие.

кроссовер США авторынок гибридные авто Dodge Dodge Hornet
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 687 11 3 12.01.2026
Статьи / История Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о которых почти не знают Французский автопром всегда был в некотором роде вещью в себе. И в момент своего рождения в конце ХIХ века, и в период своего наивысшего расцвета после Первой мировой войны, и через тридцать... 3231 4 3 11.01.2026
Статьи / Гаджеты Риск для нашей пользы: чем опасен литий-ионный бустер Поскольку мало кто читает инструкции, то даже такой, на первый взгляд, простой прибор, как портативное автомобильное литий-ионное пусковое устройство, способен преподнести неприятные сюрприз... 2057 1 1 10.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75553 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46011 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18135 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
11 Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге
6 Честный вездеход без глянца и с 60-летней биографией: тест-драйв BAW 2...
4 Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о...
Новые комментарии
Change privacy settings