Dodge рассекретил кроссовер Hornet: ему досталась техника от «близнеца» Alfa Romeo Tonale

Американский бренд показал свой новый паркетник, который будут выпускать на заводе в Италии. Стартовый ценник этого SUV не превысит 30 тыс. долларов.

Марка Dodge, показатели продаж которой в США снижаются уже три года подряд, принадлежит автогиганту Stellantis. Перед брендом стоит задача по улучшению показателей, ожидается, что в этом ему поможет в том числе новый компактный кроссовер: слухи о его разработке появились ещё летом 2021-го, тогда же стало известно его имя – Hornet. Теперь компания официально рассекретила свой паркетник.



На фото: Dodge Hornet 1 / 2 На фото: Dodge Hornet 2 / 2

Dodge Hornet является «близнецом» Alfa Romeo Tonale (итальянская марка тоже принадлежит Stellantis), в основе обоих автомобилей находится платформа FCA Small Wide разработки Fiat. Отметим, Dodge ранее уже использовал имя Hornet: таким образом выделялись определённые комплектации моделей бренда, кроме того, в 2006-ом был представлен концепт с соответствующим названием (проект так и остался на уровне шоу-кара).



Новинка Dodge отличается от «донора» оформлением экстерьера: в капоте Hornet имеются воздуховоды, решётка радиатора выполнена в виде небольшой сетки и прорези, которые расположены между фарами, а рисунок головной оптики и задних фонарей выполнен иначе – вместо дуг можно увидеть ровные светодиодные полоски. Также у кроссовера свой передний бампер с интегрированными воздухозаборниками и другие колёсные диски: у базовой версии их размер составляет 17 дюймов, у гибридной модификации – 18 дюймов. Опционально доступны и 20-дюймовые «катки» (входят в пакет Track Pack).



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Салон Hornet тоже многое позаимствовал у Tonale. Информационно-развлекательная система, по сути, та же; она получила название Uconnect 5. Диагональ тачскрина, расположенного в центре передней панели, составляет 10,25 дюйма. Также у автомобиля имеется виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма. Кнопку запуска двигателя перенесли с рулевого колеса на центральную консоль, ещё у кроссовера Dodge пятиугольные дефлекторы вентиляции (а не круглые, как у итальянского родственника). У базовой версии новинки кресла отделаны алькантарой, в качестве опции предлагается кожаный салон.



На фото: салон Dodge Hornet 1 / 2 На фото: салон Dodge Hornet 2 / 2

Технику Dodge Hornet частично позаимствовал у паркетника Alfa Romeo. Так, стартовая версия Hornet GT получила 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane серии GSE, его отдача составляет 269 л.с. (у Tonale – 256 л.с.), а максимальный крутящий момент равен 400 Нм. На разгон от 0 до 97 км/ч такому исполнению американского SUV требуется 6,5 секунды. Двигатель предлагается в комплекте с девятиступенчатым «автоматом» ZF; у кроссовера полный привод с муфтой на задней оси.



Ещё у модели есть подзаряжаемый гибрид Hornet R/T: в компании его назвали первым электрифицированным автомобилем Dodge. За движение передних колёс отвечает бензиновая «турбочетвёрка» серии GSE объёмом 1,3 литра, которая работает в паре с 6АКП; задние колёса приводит отдельный 122-сильный электромотор. Совокупная мощность этой гибридной установки равна 289 л.с. (у Tonale – 275 л.с.), крутящий момент – 519 Нм.



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Общая ёмкость блоков тягового аккумулятора у гибридного Dodge Hornet составляет 15,5 кВт*ч. Они находятся в центральном тоннеле и под задним диваном. Паспортный запас хода только на электротяге – 48 км (по циклу EPA). Ещё у кроссовера есть режим PowerShot: он предполагает, что электромотор на 15 секунд может выдать дополнительные 25 л.с.: тогда разгон с места до 97 км/ч займет 6,1 секунды. Отметим, у гибрида спереди имеются тормоза Brembo с четырёхпоршневыми механизмами.

Производство Dodge Hornet наладят на заводе Stellantis в Италии (с этого же конвейера сходит Alfa Romeo Tonale). На американском рынке базовая версия модели появится в декабре текущего года, а подзаряжаемого гибрида придётся подождать до весны 2023-го. В компании отметили, что стартовый ценник Hornet не превысит 30 тыс. долларов.

