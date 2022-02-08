Alfa Romeo представила кроссовер Tonale: версия PHEV разделила технику с Jeep Compass 4xe

Предвестником нового кроссовера Alfa Romeo стал концепт Tonale, его презентация прошла ещё в 2019 году. Позже стало известно, что серийная версия сохранит название шоу-кара, а её премьера была намечена на 2021-ый. Но дебют итальянского паркетника пришлось отложить, так как модель отправили на доработку. В конце прошлого года новый паркетник мелькнул в корпоративном видео марки, а в январе стартовала тизерная кампания, которая продлилась вплоть до сегодняшней премьеры. Теперь Tonale наконец официально рассекречен.
Ранее уже отмечалось, что экстерьер товарной версии Alfa Romeo Tonale окажется мало чем отличим от предвестника, представленного почти три года назад. Так, у представленного сегодня кроссовера такое же оформление имеет фирменная решётка радиатора, идентичен дизайн нижней части переднего бампера и выштамповки на капоте. Головная оптика получила схожее исполнение, но трёхсекционные фары оказались чуть менее вытянутыми по горизонтали.
Профиль украсили легкосплавными дисками оригинального дизайна (у базовых версий – 17 дюймов), а самые «богатые» комплектации снабдили 20-дюймовыми «катками», которые напоминают крутящиеся диски на уже подзабытых стационарных телефонах (такие же были и у шоу-кара). Корма новинки не отличается от концепта: на верхней части пятой двери располагается лаконичный спойлер, фонари «заплывают» на задние крылья, они соединены между собой широкой полосой, в центре которой находится логотип марки, а прямо под ним – надпись с названием модели. На крыше имеется антенна «акулий плавник».
Длина Alfa Romeo Tonale равна 4528 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1604 мм, а расстояние между осями – 2636 мм. В модельной линейке бренда он придёт на смену хэтчбеку Giulietta, выпуск которого был завершён в 2020 году. Как и предполагалось, в итоге новый паркетник станет моделью начального уровня Alfa Romeo. Конкуренцию ему составят BMW X1, Audi Q3, а также Volvo XC40 (этот компактный кроссовер недавно был обновлён).
Интерьер тоже немало получил от предвестника. На рулевом колесе расположена кнопка запуска двигателя, на центральной консоли – селектор, позволяющий менять режимы ездовой электроники. Перед водителем находится виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма (в режиме Heritage экран отображает классические шкалы приборов). По центру передней панели находится сравнительно небольшой (диагональ – 10,25 дюйма) тачскрин информационно-развлекательной системы, у него имеется функция обновления «по воздуху».
Alfa Romeo Tonale базируется на платформе FCA Small Wide разработки Fiat. Самые «простенькие» исполнения автомобиля, которые предложат лишь в некоторых европейских странах, получат под капот 130-сильный дизельный турбомотор объёмом 1,6 литра. Он работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями, привод только передний.
Для большинства рынков присутствия стартовыми версиями будут гибриды, их «начинка» такая же, как у представленных в прошлом месяце Jeep Renegade и Compass e-Hybrid (напомним, марки Jeep и Alfa Romeo принадлежат автогиганту Stellantis). Так, в основе силовой установки находится 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» семейства GSE (Global Small Engine), мощность которой варьируется от 130 до 160 л.с. Двигатель работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, в который интегрирован 48-вольтовый электромотор, выдающий дополнительные 20 л.с. Чисто на электротяге такие гибриды способны двигаться в медленной пробке или во время парковки.
Отметим, американцы получат вариант Alfa Romeo Tonale, который оснастят четырёхцилиндровым 2,0-литровым турбомотором, мощность которого составляет 256 л.с. Этот двигатель агрегатируется с девятиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, у такого кроссовера полный привод Q4 с муфтой на задней оси.
Если мы вернёмся к глобальной линейке новинки, то топовой версией окажется подзаряжаемый гибрид Tonale PHEV. Он позаимствовал «начинку» у Jeep Compass 4xe. В основе его установки находится бензиновая «турбочетвёрка» MultiAir объёмом 1,3 литра (в паре с 6АКП), которая приводит в движение передние колёса. Тогда как на задней оси расположен 122-сильный электромотор. Совокупная мощность этой системы составляет 275 л.с.
Блоки аккумулятора находятся в центральном тоннеле и под задним диваном, их суммарная ёмкость равна 15,5 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге составляет 60 км (в смешанном цикле), на зарядку батарей от терминала нужно 2,5 часа. На разгон с места до «сотни» у полноприводного Tonale PHEV уходит 6,2 секунды.
Продажи нового паркетника Alfa Romeo на старосветском рынке стартуют осенью текущего года, до США он доберётся в начале 2023-го. В России кроссовер Tonale можно не ждать: итальянская марка покинула РФ ещё в 2016 году.
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Раньше у альфы лучше был дизайн, сейчас явно они рисуют на массовых потребителей.
_вполне логично, с них и прибыль, альтернатива это уход марки.