Alfa Romeo представила кроссовер Tonale: версия PHEV разделила технику с Jeep Compass 4xe

В гамме итальянского бренда появились первые гибриды, в том числе подзаряжаемый вариант. Совокупная отдача его силовой установки равна 275 л.с., а время разгона с места до «сотни» – 6,2 секунды.

Предвестником нового кроссовера Alfa Romeo стал концепт Tonale, его презентация прошла ещё в 2019 году. Позже стало известно, что серийная версия сохранит название шоу-кара, а её премьера была намечена на 2021-ый. Но дебют итальянского паркетника пришлось отложить, так как модель отправили на доработку. В конце прошлого года новый паркетник мелькнул в корпоративном видео марки, а в январе стартовала тизерная кампания, которая продлилась вплоть до сегодняшней премьеры. Теперь Tonale наконец официально рассекречен.



На фото: Alfa Romeo Tonale

Ранее уже отмечалось, что экстерьер товарной версии Alfa Romeo Tonale окажется мало чем отличим от предвестника, представленного почти три года назад. Так, у представленного сегодня кроссовера такое же оформление имеет фирменная решётка радиатора, идентичен дизайн нижней части переднего бампера и выштамповки на капоте. Головная оптика получила схожее исполнение, но трёхсекционные фары оказались чуть менее вытянутыми по горизонтали.



Профиль украсили легкосплавными дисками оригинального дизайна (у базовых версий – 17 дюймов), а самые «богатые» комплектации снабдили 20-дюймовыми «катками», которые напоминают крутящиеся диски на уже подзабытых стационарных телефонах (такие же были и у шоу-кара). Корма новинки не отличается от концепта: на верхней части пятой двери располагается лаконичный спойлер, фонари «заплывают» на задние крылья, они соединены между собой широкой полосой, в центре которой находится логотип марки, а прямо под ним – надпись с названием модели. На крыше имеется антенна «акулий плавник».



Длина Alfa Romeo Tonale равна 4528 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1604 мм, а расстояние между осями – 2636 мм. В модельной линейке бренда он придёт на смену хэтчбеку Giulietta, выпуск которого был завершён в 2020 году. Как и предполагалось, в итоге новый паркетник станет моделью начального уровня Alfa Romeo. Конкуренцию ему составят BMW X1, Audi Q3, а также Volvo XC40 (этот компактный кроссовер недавно был обновлён).



Интерьер тоже немало получил от предвестника. На рулевом колесе расположена кнопка запуска двигателя, на центральной консоли – селектор, позволяющий менять режимы ездовой электроники. Перед водителем находится виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма (в режиме Heritage экран отображает классические шкалы приборов). По центру передней панели находится сравнительно небольшой (диагональ – 10,25 дюйма) тачскрин информационно-развлекательной системы, у него имеется функция обновления «по воздуху».

Alfa Romeo Tonale базируется на платформе FCA Small Wide разработки Fiat. Самые «простенькие» исполнения автомобиля, которые предложат лишь в некоторых европейских странах, получат под капот 130-сильный дизельный турбомотор объёмом 1,6 литра. Он работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями, привод только передний.



Для большинства рынков присутствия стартовыми версиями будут гибриды, их «начинка» такая же, как у представленных в прошлом месяце Jeep Renegade и Compass e-Hybrid (напомним, марки Jeep и Alfa Romeo принадлежат автогиганту Stellantis). Так, в основе силовой установки находится 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» семейства GSE (Global Small Engine), мощность которой варьируется от 130 до 160 л.с. Двигатель работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, в который интегрирован 48-вольтовый электромотор, выдающий дополнительные 20 л.с. Чисто на электротяге такие гибриды способны двигаться в медленной пробке или во время парковки.

Отметим, американцы получат вариант Alfa Romeo Tonale, который оснастят четырёхцилиндровым 2,0-литровым турбомотором, мощность которого составляет 256 л.с. Этот двигатель агрегатируется с девятиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, у такого кроссовера полный привод Q4 с муфтой на задней оси.



Если мы вернёмся к глобальной линейке новинки, то топовой версией окажется подзаряжаемый гибрид Tonale PHEV. Он позаимствовал «начинку» у Jeep Compass 4xe. В основе его установки находится бензиновая «турбочетвёрка» MultiAir объёмом 1,3 литра (в паре с 6АКП), которая приводит в движение передние колёса. Тогда как на задней оси расположен 122-сильный электромотор. Совокупная мощность этой системы составляет 275 л.с.

Блоки аккумулятора находятся в центральном тоннеле и под задним диваном, их суммарная ёмкость равна 15,5 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге составляет 60 км (в смешанном цикле), на зарядку батарей от терминала нужно 2,5 часа. На разгон с места до «сотни» у полноприводного Tonale PHEV уходит 6,2 секунды.



Продажи нового паркетника Alfa Romeo на старосветском рынке стартуют осенью текущего года, до США он доберётся в начале 2023-го. В России кроссовер Tonale можно не ждать: итальянская марка покинула РФ ещё в 2016 году.

