Volvo тихо обновила кроссовер XC40 в духе купеобразного родственника C40

Компактный кроссовер Volvo XC40 выпускается с 2017 года — сейчас самое время для планового рестайлинга, но он оказался настолько скромным, что Volvo даже не посчитала нужным выпустить по этому поводу пресс-релиз, а просто без лишней шумихи запустила обновлённый паркетник в продажу. По данным самой компании, в 2021 году XC40 стал второй по популярности моделью Volvo в мире после среднеразмерного XC60 — реализовано 215 635 и 201 037 шт. соответственно. По сравнению с 2020-м годом спрос на Volvo XC40 вырос на 8,4%, а всего в 2021 году компания Volvo реализовала 698 693 легковых автомобилей (+5,6%). В России в прошлом году Volvo XC40 разошёлся тиражом 1836 шт. (+62,1%).

Обновление принесло Volvo XC40 передок в стиле дебютировавшего в прошлом году купеобразного электрического кроссовера Volvo C40 Rechage, а именно зауженные фары и видоизменённый бампер со стилизованными под молот Тора (или просто букву «Т») боковыми секциями. На корме слегка изменилась светодиодная начинка фонарей, а выхлопные патрубки бензиновых версий спрятались под юбку бампера — Volvo их теперь стыдится. В салоне существенных визуальных изменений мы не обнаружили, но появилась свежая версия мультимедийной системы от Google и новые материалы отделки.



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На ключевом для Volvo европейском рынке кроссовер XC40 по-прежнему предлагается с бензиновыми, plug-in гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Дизельные двигатели на эту модель больше не ставятся.



Бензиновая линейка состоит из базовой переднеприводной версии Т2 с 1,5-литровой «турботройкой» (129 л.с.) и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Далее следуют мягкогибридные с 48-вольтовым стартер-генератором, прикрученным к 2,0-литровому турбомотору: В3 (163 л.с.), В4 (197 л.с.) и В5 (250 л.с.). Версии В3 и В4 идут в сочетании с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), а версии В5 положена 8-ступенчатая «гидромеханика». Полный привод доступен для версии В4 и есть по умолчанию на версии В5.



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Plug-in гибридных версий две, Т4 и Т5, обе сделаны на базе 1,5-литрового бензинового тубомотора мощностью 129 и 180 л.с. соответственно, которому ассистирует 82-сильный электромотор. Коробка передач — 7-ступенчатый «автоматом» DCT, привод только передний. Запас хода на электротяге от расположенной в центральном тоннеле литий-ионной батареи — до 45 км.



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Электрических версий тоже две: с одним электромотором мощностью 231 л.с. на передней оси и с двумя электромоторами (по одному на каждую ось) мощностью 204 л.с. каждый. Одномоторная версия снабжена батареей ёмкостью 69 кВт·ч и может проехать на одной зарядке до 423 км, двухмоторная — батареей ёмкостью 78 кВт·ч, дающей запас хода до 418 км.



В России всё намного проще: доступны две бензиновые версии с 2,0-литровым мотором без гибридных надстроек и только с 8-ступенчатой «гидромеханикой» — переднеприводная Т3 (150 л.с.) и полноприводная Т4 (190 л.с.), но на российском потребительском сайте Volvo кроссовер XC40 пока представлен в дорестайлинговом кузове.



В этом году Volvo должна представить электрическую замену флагманского кроссовера XC90, к 2030 году модельный ряд шведской марки будет состоять исключительно из электромобилей.

