Купеобразный кроссовер Volvo C40: запас хода оказался больше, чем у XC40

Шведский производитель представил XC40 в сентябре 2017 года, производство новинки стартовало в ноябре того же года. Результаты продаж модели в Европе увеличивались с каждым годом, включая даже 2020-ый (несмотря на печальные для автопрома в целом последствия пандемии коронавируса). Так, в прошлом году дилеры реализовали на старосветском рынке 110 254 экземпляра, что на 33,7% больше, чем годом ранее.

На фото: Volvo C40

О том, что Volvo разрабатывает купеобразный кроссовер, созданный на базе XC40, стало известно ранее: в конце прошлого года мы публиковали рендерное изображение новинки. Теперь же компания представила автомобиль официально: речь идёт о паркетнике Volvo C40, который получил приставку Recharge (в переводе «перезаряжаемый») к названию.



Кроссовер с купеобразным кузовом, конечно же, отличается формой кормы и покатой крышей. В целом новая версия на 69 мм ниже исходного SUV, при этом длина и ширина автомобиля остались такими же – 4431 и 2035 мм соответственно. На объём багажника изменение формы кузова не повлияло: он составляет прежние 413 литров. Кроме того, у автомобиля есть дополнительный отсек под капотом (объём – 31 литр).



Также Volvo C40 можно отличить по иной форме головной оптики, изменённой заглушке на месте традиционной решётки радиатора (её избавили от рамки), а также у модели другие передний и задний бамперы, прямоугольные «противотуманки», пришедшие на замену круглым. Интерьер у кроссоверов одинаковый, единственное отличие в салоне – меньше пространства над головами пассажиров, расположившихся сзади (крыша находится ниже на 62 мм).



«Начинка» у Volvo C40 такая же, как у электроверсии кроссовера XC40. У купеобразного «зелёного» паркетника два электромотора – по одному на каждой оси. Совокупная отдача системы составляет 408 л.с., а максимальный крутящий момент – 660 Нм. Под полом расположен аккумулятор ёмкостью 78 кВт*ч. Паспортный запас хода новинки составляет 420 км (расчёт вели по циклу WLTP), для сравнения, у версии XC40 этот показатель равен 400 км. На то, чтобы зарядить батарею с помощью «быстрого» 150-киловаттного терминала до 80% нужно 40 минут.

Изменение формы кузова не повлияло на динамические характеристики: оба «электрокроссовера» способны разогнаться с места до «сотни» за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч (аналогично другим моделям Volvo с прошлого года).



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Производство новинки стартует осенью текущего года. Купе-кроссовер будет сходить с конвейера того же завода в Генте (Бельгия), где сейчас налажен выпуск Volvo XC40. По данным британского издания AutoExpress, дилеры Volvo начнут принимать заказы на новинку летом, а поставки, скорее всего, начнутся ближе к началу 2022 года. Цена Volvo C40 пока не объявлена. Ожидается, что стоимость будет немного выше по сравнению с «обычным электрокроссом» XC40: в Великобритании его можно купить минимум за 53 155 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 5,49 млн рублей по текущему курсу).

Как Kolesa.ru сообщил совсем недавно, Volvo намерена полностью отказаться от ДВС к 2030 году (компания запретит дилерам продавать машины). Отметим, шведы считают, что «у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет будущего в долгосрочной перспективе», хотя клиенты на многих других рынках, кроме европейского, пожалуй, с этим не согласятся.

