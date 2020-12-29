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  • Volvo готовит купеобразный кроссовер на базе XC40: первое изображение

Volvo готовит купеобразный кроссовер на базе XC40: первое изображение

29.12.2020 248 1 0

Ожидается, что шведская компания покажет новинку весной следующего года, а во второй половине 2021-го она уже может выйти на рынок.

 

Продажи бренда Volvo в Европе росли на протяжении последних нескольких лет (начиная с 2014 года). Так, по итогам 2019-го дилеры реализовали на старосветском рынке 337 724 автомобиля, что почти на 6% больше, чем годом ранее (и на 46,5% больше, чем в 2013-ом). В текущем году результат снизился, однако это можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса, который ударил почти по всем игрокам авторынка.

На фото: гибридная версия Volvo XC40

На продажи компактного кроссовера XC40 в Европе в прошлом году пришлось 82 457 экземпляров (на 74,3% больше по сравнению с 2018-ым). С января по ноябрь текущего года модель разошлась тиражом 95 640 машин, что на 30% больше, чем годом ранее (то есть паркетнику не помешал даже «коронакризис»).

Неудивительно, что в компании задумались о создании очередной новинки на базе именно этой популярной модели. Ожидается, что свой следующий кроссовер Volvo представит в начале марта 2021 года (в это время традиционно проходит Женевский автосалон, который в уходящем году был отменён из-за резкой вспышки вируса в Европе). Предполагается, что новинка будет представлять собой купеобразную версию XC40.

Рендер нового купеобразного кроссовера Volvo

Дизайнер испанского издания motor.es представил, как может выглядеть будущий компактный кросс-купе Volvo. Судя по изображению, у новинки будет, очевидно, покатая крыша, заглушка на месте традиционной решётки радиатора, а также головная оптика более узкой формы с яркими полосами дневных ходовых огней. 

Название будущей новинки пока не раскрывается. Возможно, он просто войдёт в семейство XC40, но не исключено, что модель получит собственное имя. Кроме того, в издании считают, что купеобразному кроссоверу могут присвоить наименование XC50: дело в том, что шведская компания ранее его зарегистрировала, но пока не использовала ни для одной из своих моделей.

На фото: электроверсия Volvo XC40
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На фото: электроверсия Volvo XC40
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Ожидается, что в основе новинки, также как и у «обычного» Volvo XC40, будет платформа CMA (Compact Modular Architecture), адаптированная под автомобиль с электрической «начинкой». Официальных или хотя бы приблизительных данных о силовой установке «зелёного» кросс-купе пока нет. Не исключено, что «технику» он получит от электроверсии XC40. 

На фото: салон электроверсии Volvo XC40

В силовой установке такого «электрокросса» два электромотора – по одному на каждой оси. Их совокупная отдача составляет 408 л.с., а максимальный крутящий момент – 660 Нм. Ёмкость батареи равна 78 кВт*ч. На одной зарядке такой автомобиль способен проехать до 400 км (расчёт вели по циклу WLTP). У электроверсии XC40 на разгон места до «сотни» уходит 4,9 секунды, а его максимальная скорость не превышает 180 км/ч.

Ожидается, что новинка появится в продаже в сентябре 2021 года. Цены будущего кроссовера пока не называются. Отметим, Volvo XC40 с электрической «начинкой» на одном из крупнейших рынков в Европе, в Германии, сейчас можно купить за 60 437 евро (эквивалентно почти 5,47 млн рублей по текущему курсу).

кроссовер новинки Volvo Volvo XC40

 

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1 комментарий
29.12.2020 21:43
ANT2

симпатичный, но не по нашему карману...

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