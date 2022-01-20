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Jeep представил новые версии Renegade и Compass для европейского рынка

20.01.2022 68 0 0

Американская марка планирует перейти на продажу гибридных моделей до конца текущего года в большинстве стран Старого Света.

 

Бренд Jeep сейчас принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован около года назад за счёт объединения концерна FCA и группы PSA. У американской марки на европейском рынке дела, в целом, идут неплохо: по итогам «ковидного» 2020-го автомобили Jeep расходятся тиражом в 120 489 экземпляров, что на 26,2% меньше, чем годом ранее. В прошлом году продажи пошли вверх: по данным сайта Carsalesbase, за январь-ноябрь 2021-го (более свежих данных пока нет) дилеры реализовали 119 062 экземпляра, что на 10,1% больше, чем за первые 11 месяцев 2020 года.

На фото: Jeep Renegade e-Hybrid

В дальнейшем бренд намерен усилить свои позиции на старосветском рынке, где продолжается постепенное ужесточение экологических норм. Так что в новой цели компании Jeep ничего удивительного нет: она намерена в большинстве стран Европы до конца нынешнего года полностью перейти на продажу гибридных моделей. Как пояснили в старосветском офисе бренда, речь идёт о Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, странах Северной Европы и Португалии.

На фото: Jeep Compass e-Hybrid

В компании подсчитали, что на подзаряжаемые гибриды сейчас приходится лишь четверть (25%) от общих продаж машин бренда Jeep в Евросоюзе. Так, в модельный ряд уже включены Renegade 4xe, Compass 4xe и Wrangler 4xe. В дальнейшем нарастить долю проданных электрифицированных моделей помогут «обычные» гибридные версии кроссоверов Jeep Renegade и Compass, которые компания представила сегодня для европейского рынка.

Новые модификации Renegade и Compass получили к названию приставку e-Hybrid. Силовая установка у этих моделей одна, в её основе лежит 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» семейства GSE (Global Small Engine) с непосредственным впрыском топлива. Мощность мотора составляет 130 л.с., а максимальный крутящий момент – 240 Нм.

В пару к этому двигателю предлагается семиступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями, в который интегрирован 48-вольтовый 20-сильный электромотор (55 Нм). Он работает в основном при старте, а также при движении на низкой скорости (используется во время парковки, либо в условиях медленного дорожного затора). Когда скорость повышается, к работе автоматически присоединяется ДВС.

О ёмкости батареи Jeep Renegade и Compass e-Hybrid в компании не рассказали. На то, чтобы разогнаться с места до «сотни» у первого гибрида уходит 9,7 секунды, второй модели требуется ровно 10 секунд.

Модели с прибавкой e-Hybrid к названию уже могут заказать жители Италии, Франции и Германии. Renegade можно купить минимум за 32 200 евро (эквивалентно примерно 2,79 млн рублей по текущему курсу), тогда как такой Compass обойдётся не менее чем в 36 200 евро (около 3,14 млн рублей). Для сравнения, ценники этих же моделей в версиях подключаемых гибридов с приставкой 4xe стартуют с отметок 39 500 евро (около 3,42 млн рублей) и 45 850 евро (около 3,98 млн рублей) соответственно.

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