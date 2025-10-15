Новинки ×

Alfa Romeo обновила кроссовер Tonale на фоне падения спроса

15.10.2025 464 1 0

Посвежевший кроссовер итальянской марки, получивший другую решётку радиатора и модернизированную технику, появится в продаже позже в 2025 году. Цены известны.

Принадлежащий автогиганту Stellantis бренд Alfa Romeo представил кроссовер Tonale в начале февраля 2022 года. Напомним, в его основу лёг одноимённый концепт, его презентация прошла ещё в 2019 году. Сейчас дела у этой модели на европейском рынке идут не очень: по данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев 2025 года старосветские дилеры реализовали 10 749 экземпляров Tonale, что на 42% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

На фото: обновлённый кроссовер Alfa Romeo Tonale

Взбодрить интерес покупателей к Alfa Romeo Tonale призвано обновление, которое затронуло внешность, салон, а также коснулось «начинки». В ходе фэйслифтинга SUV пересмотрели переднюю часть: так, кроссоверу достались изменённая решётка радиатора Scudetto с вогнутыми планками (вдохновлена суперкаром 33 Stradale), а также четыре новых вентиляционных отверстия по бокам от неё. Кроме того, модели положен более агрессивный нижний бампер с воздухозаборником необычной формы.

Корму и профиль оставили без изменений. Посвежевшему Alfa Romeo Tonale предлагаются новые 19- и 20-дюймовые колёсные диски, причём во втором случае на смену фирменному дизайну пришло оформление с тремя элементами. Палитру цветов кузова пополнили три новых варианта – красный Rosso Brera, зелёный Verde Monza и жёлтый Giallo Ocra.

В салоне обновлённого кроссовера тоже есть ряд изменений. Так, Tonale снабдили новой центральной консолью, на которой место рычага коробки передач занял новый компактный поворотный переключатель, при этом остались и алюминиевые накладки, расположенные за рулевым колесом. Ещё модели положена новая отделка и иная контрастная прострочка.

На фото: салон обновлённого Alfa Romeo Tonale

Перед водителем находится виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, при этом можно выбрать «классический» вариант отображения – с двумя круглыми шкалами показаний приборов (он вдохновлён моделями Alfa Romeo 1970-х годов). Роль центрального тачскрина информационно-развлекательной системы исполняет дисплей диагональю 10,5 дюйма. В нижней части экрана есть ряд кнопок, предназначенных для управления климатической установкой.

Технику посвежевшего Alfa Romeo Tonale слегка модернизировали, её довели до стандартов Euro 6E-bis. Паркетник предложат либо с 1,5-литровой бензиновой турбочетвёркой мощностью 175 л.с., которая работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением, либо со 130-сильным дизельным турбодвигателем объёмом 1,6 литра с 6DCT. Помимо этого, модели положены две plug-in гибридные версии – совокупной мощностью 190 и 270 л.с.

Посвежевший Alfa Romeo Tonale появится в продаже на различных рынках присутствия позже в текущем году. На одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стартовая цена обновлённого кроссовера равна 41 400 евро (эквивалентно примерно 3,81 млн рублей по текущему курсу), а за подключаемый гибрид просят не менее 52 300 евро (около 4,81 млн рублей).

кроссовер авторынок новинки Alfa Romeo Alfa Romeo Tonale
2 комментария
15.10.2025 15:04
Tetor

Американского близнеца Dodge Hornet тоже обновят?

15.10.2025 18:56
чпокаюРот

а кому это всё нужно, когда есть китайские машины?

