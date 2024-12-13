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  • Alfa Romeo Tonale 2025 модельного года: обновки в салоне и сокращённая моторная гамма

Alfa Romeo Tonale 2025 модельного года: обновки в салоне и сокращённая моторная гамма

13.12.2024 68 0 0

Ещё совсем молодой компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale сдаёт позиции на своём основном, европейском рынке и вступает в 2025 модельный год в слегка обновлённом виде, цены уже объявлены.

Мировая премьера Tonale состоялась в феврале 2022 года, на данный момент он является самой продаваемой моделью Alfa Romeo, так как младший кроссовер Junior только-только вышел на рынок, но коммерческие успехи Tonale не радуют руководство переживающей кризис корпорации Stellantis. С января по октябрь текущего года Alfa Romeo Tonale, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, разошёлся в Европе тиражом 21 959 шт., что на 21% меньше продаж за аналогичный период прошлого года.

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Снижение спроса на Tonale особенно удручает в свете того факта, что сейчас авторынок разворачивается от электромобилей к гибридам, а именно гибридные силовые установки считались сильной стороной Tonale. Увы, потребитель этого не оценил и голосует купюрами евро за конкурентов. В чём причина, пока непонятно — возможно, в плохом маркетинге и/или продвижении.

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Так или иначе карьера Tonale продолжается, к 2025 году кроссовер получил улучшенный с точки зрения эргономики салон: графика приборного щитка перерисована для более наглядного представления информации о запасе хода на электротяге, уровне топлива, времени и прочих параметрах. Классический рычажный селектор АКП на центральном тоннеле уступил место более компактной вращающейся шайбе — это, честно говоря, спорное решение, не всем оно понравится, зато шайба облегчает доступ к полке для смартфона и не загораживает его экран. Вот, собственно, и все визуальные обновки.

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Моторная гамма Alfa Romeo Tonale на европейском рынке сокращена с пяти до трёх позиций, что, видимо, объясняется идущей сейчас оптимизацией расходов в корпорации Stellantis. Младшей мягкогибридной версии на базе 130-сильного 1,5-литрового бензинового турбомотора больше нет, отныне начальной является дизельная версия с мотором 1.6 VGT-D (130 л.с., 320 Нм), 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.

Старший мягкий гибрид с более дорогим бензиновым мотором 1.5 VGT (160 л.с., 240 Нм) по-прежнему в строю. Этот двигатель работает в тандеме с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, в который вживлён 48-вольтовый электромотор (20 л.с., 55 Нм), позволяющий на малых скоростях непродолжительное время ездить только на электротяге, то есть с выключенным ДВС.

Из двух полноприводных plug-in гибридных версий на базе бензиновой «турбочетвёрки» 1.3 T MultiAir в строю осталась только старшая Ibrida Plug-In Q4, в которой максимальная совокупная мощность силовой установки составляет 280 л.с., версии мощностью 190 л.с. больше нет. На 280-сильном гибриде бензиновый двигатель выдаёт 180 л.с. и 270 Нм, он состыкован с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», а задние колёса вращает электромотор (122 л.с., 250 Нм). Версия Ibrida Plug-In Q4 — самая динамичная в гамме, разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с. Полного заряда тяговой батареи ёмкостью 15,5 кВт·ч хватает на 60 км побега на электротяге.

Заказы на Alfa Romeo Tonale 2025 модельного года в Европе уже принимаются, самая дешёвая дизельная версия стоит в Германии от 40 800 евро, мягкогибридная бензиновая версия стоит от 42 300 евро, топ-версия Ibrida Plug-In Q4 — от 51 600 евро.

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