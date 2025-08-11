Лифтбек ×

На американский рынок выходит новый бензиновый Dodge Charger

11.08.2025 488 0 2

Пока что в продажу готовятся поступить трёх- и пятидверные лифтбеки с 3,0-литровой рядной битурбошестёркой Hurricane в двух вариантах форсировки. Позже моторную гамму могут пополнить вернувшиеся в строй двигатели V8 Hemi.

Принадлежащая автогиганту Stellatis американская марка Dodge представила новый Charger ещё в марте 2024 года. Напомним, он пришёл на смену сразу двум моделям – Charger и Challenger. Изначально, в январе 2025-го, на рынок вышел трёхдверный лифтбек (в компании этот вариант позиционируется как купе) с полностью электрической «начинкой», в конце мая к нему присоединилась «зелёная» же пятидверная версия, а теперь производитель наконец объявил о том, что к старту продаж в США готовятся бензиновые модификации модели.

На фото: Dodge Charger Sixpack
На фото: Dodge Charger Sixpack
В основе всех модификаций Dodge Charger лежит платформа STLA Large, в дальнейшем близкими родственниками этой модели станут Alfa Romeo Giulia и Stelvio следующего поколения. Известно, что бензиновый Dodge Charger Sixpack будет доступен покупателям в Штатах как в стартовой версии R/T, так и в топовом исполнении Scat Pack.

У версий с ДВС есть визуальные отличия от полностью электрических вариантов с прибавкой Daytona. Так, в переднем бампере появился дополнительный воздухозаборник, а капот лишён оригинального антикрыла R-Wing (вместо него имеется врез с названием модификации). Корма отличается за счёт наличия круглых патрубков выхлопной системы – по одному с каждой стороны, а также надписи Charger вместо Daytona в нижней части заднего бампера.

Информация о «начинке» бензинового Dodge Charger появилась ещё весной 2024-го. Модель оснащается 3,0-литровой рядной битурбошестёркой Hurricane, которая предложена в двух вариантах форсировки – у варианта R/T двигатель выдаёт 426 л.с. (максимальный крутящий момент – 635 Нм), у Scat Pack – 558 л.с. (720 Нм). Таким лифтбекам положен стандартный полный привод, а в пару к мотору предлагается восьмиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач.

Топовой версии Charger Sixpack на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) требуется 3,9 секунды, а расстояние в четверть мили такой автомобиль покрывает за 12,2 секунды. Максимальная скорость равна 285 км/ч. Отметим, полностью зелёный аналог тяжелее (2648 кг, что на 463 кг больше, чем у бензинового варианта), но при этом динамичнее. Так, Charger Daytona Scat Pack с 680-сильной установкой может достигнуть 60 миль в час за 3,3 секунды, а на четверть мили такой «электричке» требуется 11,5 секунды. При этом «максималка» составляет 216 км/ч.

На фото: салон Dodge Charger Sixpack
На фото: салон Dodge Charger Sixpack
На фото: салон Dodge Charger Sixpack
На фото: салон Dodge Charger Sixpack
На фото: салон Dodge Charger Sixpack
На фото: салон Dodge Charger Sixpack
Не исключено, что в дальнейшем у актуального Dodge Charger появятся версии с двигателями V8 Hemi, которые в этом году триумфально вернулись в портфель автогиганта Stellantis.

Американские дилеры начнут собирать предзаказы на Dodge Charger Sixpack Scat Pack через пару дней, 13 августа, а живые продажи топовой версии новинки стартуют ближе к концу текущего года. Стартовое исполнение выйдет на рынок в начале 2026 года. Цены уже известны: за вариант R/T просят 49 995 долларов, что эквивалентно примерно 3,99 млн рублей по текущему курсу, а покупка Scat Pack обойдётся как минимум в 54 995 долларов (около 4,39 млн рублей). Отметим, бензиновый Dodge Charger планируется отправить и за пределы США.

