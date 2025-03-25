Возвращение V8 Hemi: производство моторов может быть возобновлено этим летом

Cтратегия развития автогиганта Stellantis, который был под руководством Карлоса Тавареса, ранее предполагала значительное «озеленение». В частности, бывший глава концерна настаивал на отказе от моторов V8 Hemi. Однако в конце 2024 года он ушёл в отставку, после чего некоторые его решения были пересмотрены. Как сообщалось ранее, корректировкам подверглись и планы, касающиеся ДВС.

На фото: Dodge Durango

Напомним, из-за отказа от двигателей V8 Hemi в отставку был отправлен, в частности, пикап Ram 1500 Classic, а теперь марка жалеет об этом решении и пытается придумать, чем заменить ушедшую модель, на которую по-прежнему имеется спрос. Кроме того, чуть не ушёл с рынка кроссовер Dodge Durango, но ему продолжают периодически «продлевать жизнь», в том числе за счёт спецверсий.

О том, что моторы V8 Hemi могут вернуться на американские модели Stellantis, Kolesa.ru сообщал ещё в декабре прошлого года. Теперь появились подробности об их ожидаемом возвращении. По данным Mopar Insiders, автогигант Stellantis собирается возобновить производство двигателей V8 Hemi на заводе в Данди (штат Мичиган, США) уже в августе 2025-го.

Под капотом Dodge Durango

Согласно информации источников издания, на американском предприятии будет налажен выпуск двигателей семейства Hemi объёмом 5,7 литра, варианта Apache на 6,4 литра, а также турбомотора Hellcat объёмом 6,2 литра. Предполагается, что единственным двигателем Hemi V8, который не будет производиться на заводе в Данди, окажется двигатель BGE (Big Gas Engine) объёмом 6,4 литра, которым сейчас оснащаются полноразмерные пикапы Ram 2500 и 3500 Heavy Duty.

Напомним, обновлённая стратегия Stellantis предполагает разработку Dodge Durango следующего поколения, который может появиться в 2027-м. Информации о том, какой будет «начинка» этой новинки, пока нет. Предполагается, что выпуск наладят на предприятии в Детройте (штат Мичиган), хотя ранее были слухи о том, что производство будущего Durango перенесут за границу. Стоит отметить, что в конце прошлого года марка официально объявила о том, что решила продлить производство нынешнего Durango с двигателями Hemi V8 на 2025 год.

На фото: отправленный в отставку пикап Ram 1500 TRX

Кроме того, Stellantis теперь собирается вернуть в семейство Ram 1500 TRX: «экстремальная» новинка должна пополнить модельный ряд в текущем году. Предшественник официально ушёл в 2023-м: в начале осени того года американский бренд презентовал прощальную версию масл-трака с прибавкой Final Edition (была выпущена тиражом 4 тыс. экземпляров).

У отправленного в отставку 1500 TRX под капотом располагался компрессорный двигатель V8 Hemi объёмом 6,2 литра мощностью 712 л.с. (максимальный крутящий момент – 881 Нм). По предварительным данным, новый Ram 1500 TRX вернётся на рынок с более мощной техникой, но пока что никаких подробностей о ней нет.