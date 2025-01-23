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Stellantis подтвердил разработку среднеразмерного пикапа и нового Dodge Durango для США

23.01.2025 82 0 0

Производство нового грузовика планируется наладить на простаивающем заводе в Белвидире (штат Иллинойс). Не исключено, что его выпустят под маркой Ram.

Председатель правления мультибрендового автогиганта Stellantis Джон Элканн недавно встретился с президентом США Дональдом Трампом с целью обсудить планы концерна касательно производства в Штатах. Результатом этого совещания стал документ с ключевыми моментами обновлённой стратегии. Как сообщает Automotive News, соответствующую памятку уже разослали сотрудникам Stellantis.

На фото: пикап Ram 1200

Представитель компании отметил, что планы Stellantis направлены на увеличение доли рынка и рост продаж машин брендов в стране, а также предполагают «многомиллиардные инвестиции в сотрудников, отличные продукты и инновационные технологии, и всё это здесь, в США». Одним из пунктов обновлённой стратегии развития стал запуск ныне простаивающего завода в Белвидире (штат Иллинойс), это вернёт к работе около 1,5 тыс. сотрудников.

На фото: пикап Dodge Dakota

На этом предприятии ранее выпускалась модель Jeep Cherokee, однако ещё в начале 2023 года её отправили в отставку. Теперь здесь предполагается наладить производство нового среднеразмерного пикапа, предназначенного для американского рынка. При этом точной даты старта выпуска пока нет, как нет и официальной информации о будущем грузовике. По предварительным данным, Stellantis будет производить анонсированную модель под маркой Ram.

Ранее в СМИ предполагали, что в роли новинки выступит уже существующий и адресованный странам Латинской Америки Ram 1200 (его близнецы – Peugeot Landtrek, Fiat Titano и др.), правда, эти слухи производитель не подтвердил. Есть вероятность, что на рынок Штатов под брендом Ram выйдет преемник Dodge Dakota, его могут оснастить бензиновым мотором, PHEV-установкой и полностью электрической системой. Ожидается, что пока безымянный среднеразмерный пикап на американском рынке сможет побороться за покупателей с Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado и Ford Ranger.

Ещё одном пунктом обновлённой стратегии Stellantis является продолжение разработки Dodge Durango следующего поколения. Отметим, недавно марка официально объявила о том, что решила продлить производство Durango с двигателями HEMI V8 на 2025 год. Сообщается, что выпуск преемника этой модели будет налажен на предприятии в Детройте (штат Мичиган), хотя ранее ходили слухи о том, что его производство будет перенесено за границу.

На фото: Dodge Durango SRT Hellcat

В документе указано, что Stellantis должен инвестировать в завод, расположенный в Толидо (штат Огайо), при этом средства в том числе пойдут на «дополнительные технологии и эффективные продукты» для Jeep Wrangler и Gladiator. Кроме того, от автогиганта ждут вложений в предприятие в Кокомо (штат Индиана), созданное совместно с Samsung SDI. Предполагается, что средства пойдут на производство двигателя GME-T4 EVO (возможно, он войдёт в состав гибридных установок).

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп распорядился отменить программы поддержки электромобилей: по его мнению, потребители должны иметь право делать свободный выбор между автомобилями с любым типом силовых установок.

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