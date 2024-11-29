В Ram подтвердили, что готовят новый среднеразмерный пикап для американского рынка

Американская марка Ram готовится расширить свою модельную линейку на домашнем рынке. Актуальный ряд здесь довольно скромный: дилеры в Штатах предлагают разные версии полноприводных грузовиков с индексами 1500, 2500 и 3500, а также фургон Promaster. Продажи пикапов на этом рынке по итогам первой половины текущего года составили 179 526 экземпляров, что на 19,5% меньше, чем в январе-июне 2023-го. Ожидается, что в будущем ассортимент станет шире.

На фото: Ram 1200

Ещё в прошлом году в СМИ прошёл слух о том, что в американской линейке Ram появится новый пикап. Теперь эту информацию в рамках интервью изданию Motor Trend подтверждает глава бренда Кристин Фьюэлл. По её словам, сейчас разработка новинки, которая окажется по габаритам меньше актуального Ram 1500, продолжается. Однако пока данных о том, когда именно состоится презентация ещё одного грузовика, нет.

Ожидается, что в роли новинки выступит некий среднеразмерный пикап; сейчас у марки есть модель в этом сегменте: речь идёт о Ram 1200 – рамном грузовике, который адресован Латинской Америке. Модель была официально рассекречена минувшим летом, при этом у неё имеется сразу несколько «близнецов».

В списке ближайших родственников «тысяча двухсотого» значится Peugeot Landtrek, созданный совместно с компанией Changan. Помимо этого, в линейке китайской компании присутствует несколько разновидностей: Kaicene F70 (он же Changan Hunter на экспортных рынках) и Changan Lantop (в РФ представлен под именем Changan Hunter Plus). Ещё грузовик-близнец выпускается под маркой Fiat, «итальянцу» досталось название Titano.

Однако в Ram пока не рассказали о том, какая платформа будет у нового пикапа, предназначенного для американского рынка, при этом Кристин Фьюэлл отметила, что выбор «тележки» для новой модели «удивит» поклонников бренда. Не исключено, что речь идёт о платформах STLA Large или STLA Medium, а не STLA Frame.

Как сообщалось ранее, скорее всего, производство новинки будет налажено на заводе в Белвидире (штат Иллинойс), где раньше выпускали Jeep Cherokee: площадка была приостановлена ещё в январе прошлого года. Известно, что это предприятие должно возобновить работу в полном объёме в 2027 году.

Предполагается, что в Штатах новый пикап Ram поборется за покупателей с Toyota Tacoma (грузовик актуального поколения дебютировал в мае прошлого года) и Ford Ranger (модель дебютировала в Австралии в 2021-м, однако до США добралась только в том же мае 2023-го).