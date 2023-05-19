Toyota Tacoma следующего поколения: внешность и салон в стиле Тундры, а также новая техника

В соперники этому среднеразмерному пикапу японской марки прочат новый Ford Ranger, который совсем недавно вышел на американский рынок.

Компания Toyota выпускает Tacoma с 1995 года, при этом пикап третьего поколения дебютировал ещё в 2015-м, рестайлингу он подвергся в 2020-м. До недавнего времени японский производитель продолжал дразнить поклонников модели различными тизерами модели четвёртой генерации, ранее в Сети оказались патентные изображения грузовика, а теперь новая Такома наконец официально рассекречена полностью.

На фото: Toyota Tacoma нового поколения

Toyota Tacoma четвёртой генерации получила экстерьер, оформленный в стиле «старшего брата» – полноразмерного пикапа Tundra (презентация его актуальной версии прошла осенью 2021-го). При этом новый среднеразмерный грузовик выглядит более сдержанно за счёт похожей, но уменьшенной радиаторной решётки, а также головной оптики более узкой формы. На крыше и корме имеются интегрированные спойлеры. Кроме того, у Такомы на крыше есть и специальные отверстия, которые при необходимости позволяют легко установить дополнительный багажник.



Новая Tacoma будет представлена на американском рынке в восьми исполнениях, в их числе вариант для бездорожья – Trailhunter. У пикапа останутся конфигурации Extended (XtraCab) и Crew Cab с двухместной кабиной, а также модификации с грузовой площадкой разной длины. Стоит отметить, что многие производители среднеразмерных пикапов сократили количество вариантов, чтобы удешевить их производство, но не всем клиентам это пришлось по душе.



Фишкой Toyota Tacoma является задняя дверь с электроприводом (для открывания и закрывания), механизм оснащён защитой от заклинивания. При этом кнопки, которые нужны для срабатывания системы, встроены в каждый задний фонарь. Стандартная версия следующего пикапа получила дисковые тормоза на все четыре колеса, 17-дюймовые стальные колёсные диски.



На фото: салон Toyota Tacoma нового поколения

Интерьер новинки тоже во многом позаимствован у актуальной Тундры. У версий попроще виртуальная «приборка» имеет диагональ 7 дюймов, у более богатых исполнений – 12,3 дюйма. В качестве тачскрина информационно-развлекательной системы предусмотрены экраны диагональю 8 и 14 дюймов. Ещё модель получила прорезиненные ручки по всему салону, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, а также множество портов с разъёмом USB-C. У топового варианта передние кресла имеют подогрев и вентиляцию, цифровое салонное зеркало заднего вида, акустическую систему JBL с десятью динамиками и люк в крыше.



На фото: Toyota Tacoma Trailhunter 1 / 4 На фото: Toyota Tacoma Trailhunter 2 / 4 На фото: Toyota Tacoma Trailhunter 3 / 4 На фото: Toyota Tacoma Trailhunter 4 / 4

В основе Toyota Tacoma следующего поколения лежит модульная платформа TNGA-F, на которой также базируются более крупные Tundra и Sequoia. В ходе смены генерации пикапу изменили моторную гамму: теперь базовым является четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,4 литра. У стартового исполнения он выдаёт 231 л.с. и 329 Нм крутящего момента. В пару этой версии предлагается только восьмиступенчатый «автомат».

У средних версий двигатель i-Force может комплектоваться как шестискоростной механикой, так и 8АКП. В первом случае мощность составляет 274 л.с. (420 Нм), во втором – 282 л.с. (429 Нм).

Ещё модель доступна с гибридной силовой установкой i-Force Max, в её основе лежит 2,4-литровый турбомотор, который работает в тандеме с электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Также в состав системы входит батарея ёмкостью 1,87 кВт*ч. Совокупная отдача составляет 331 л.с., а максимальный крутящий момент – 630 Нм. Кстати, этим вариантом оснащается в том числе «внедорожная» версия Trailhunter.



Новые пикапы появятся в продаже на американском рынке позже в текущем году, правда, версий с гибридной «начинкой» придётся ждать до весны 2024 года. Стоимость Toyota Tacoma четвёртого поколения станет известна позже, ближе к старту продаж. Начальная цена актуальной Такомы – 28 250 долларов.

