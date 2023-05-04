Toyota дразнит свежими тизерами Tacoma, хотя внешность нового пикапа уже не секрет

Toyota выпускает Tacoma с 1995 года, при этом пикап актуального третьего поколения был представлен в 2015-м, а рестайлинг он пережил в 2020-м. Сейчас японская компания продолжает готовиться к скорой презентации Tacoma четвёртой генерации. Кстати, недавно дизайнер Kolesa.ru предполагал, как, возможно, будет выглядеть грузовик новой генерации. Узнать о том, совпали ли представления с реальностью, можно будет совсем скоро.
Как рассказали в компании, премьера новой Toyota Tacoma пройдёт через пару недель, 19 мая. Пока что производитель продолжает дразнить поклонников модели новой порцией тизеров: на них запечатлён силуэт будущего автомобиля в профиль, причём в разных модификациях и на различном цветовом фоне. Так, можно определить, что у модели будут версии с отличающейся колёсной базой, а также с несколькими вариантами кабин.
Отметим, внешность Toyota Tacoma четвёртой генерации перестала быть секретом ещё в конце января текущего года: тогда в Сети оказались патентные изображения новинки. Судя по ним, новинка получит оформление в стиле «старшей» модели – Tundra, презентация этого пикапа прошла осенью 2021 года.
Предполагается, что новую Такому снабдили фирменной решёткой радиатора с рисунком в виде горизонтально вытянутых ячеек и широкой полосы, которая проходит через всю ширину «гриля», а в её центре расположен логотип японского бренда. Помимо этого, Toyota Tacoma следующей генерации получила боковые воздухозаборники под каждой фарой и прямоугольные горизонтальные «противотуманки», интегрированные в массивную нижнюю часть переднего бампера с большим центральным воздухозаборником.
Ожидается, что Tacoma следующей генерации сможет похвастаться рельефными выштамповками на боковинах, а также брутальными «оквадраченными» расширенными арками из некрашеного пластика с дополнительными воздуховодами. Ещё у него чёрные колёсные диски с серебристой каймой. На корме внимание привлекают вертикально расположенные «С-образные» фонари, кстати, их дизайн тоже отсылает к Тундре. В заднем стекле кабины есть открываемая секция.
Известно, что в основу следующего грузовика ляжет платформа TNGA-F, на которой базируется также актуальная Tundra. Не исключено, что новая Toyota Tacoma окажется чуть крупнее нынешней.
По предварительным данным, новую Такому оснастили бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,4 литра мощностью 269 л.с. (максимальный крутящий момент – 420 Нм). Не исключено, что пикап будут продавать с гибридной силовой установкой, как у Lexus RX 500h: в её основе лежит тот же двигатель объёмом 2,4 литра, а совокупная отдача системы составляет 370 л.с. и 542 Нм.
На американском рынке Toyota Tacoma будет бороться за покупателей с Chevrolet Colorado и GMC Canyon, а также с актуальным Ford Ranger, который был разработан силами австралийского подразделения Форд. Напомним, до домашнего рынка модель американской марки, вероятно, доберётся летом текущего года.
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