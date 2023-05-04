Toyota дразнит свежими тизерами Tacoma, хотя внешность нового пикапа уже не секрет

Toyota выпускает Tacoma с 1995 года, при этом пикап актуального третьего поколения был представлен в 2015-м, а рестайлинг он пережил в 2020-м. Сейчас японская компания продолжает готовиться к скорой презентации Tacoma четвёртой генерации. Кстати, недавно дизайнер Kolesa.ru предполагал, как, возможно, будет выглядеть грузовик новой генерации. Узнать о том, совпали ли представления с реальностью, можно будет совсем скоро.

Тизер Toyota Tacoma нового поколения

Как рассказали в компании, премьера новой Toyota Tacoma пройдёт через пару недель, 19 мая. Пока что производитель продолжает дразнить поклонников модели новой порцией тизеров: на них запечатлён силуэт будущего автомобиля в профиль, причём в разных модификациях и на различном цветовом фоне. Так, можно определить, что у модели будут версии с отличающейся колёсной базой, а также с несколькими вариантами кабин.



Отметим, внешность Toyota Tacoma четвёртой генерации перестала быть секретом ещё в конце января текущего года: тогда в Сети оказались патентные изображения новинки. Судя по ним, новинка получит оформление в стиле «старшей» модели – Tundra, презентация этого пикапа прошла осенью 2021 года.



Предполагается, что новую Такому снабдили фирменной решёткой радиатора с рисунком в виде горизонтально вытянутых ячеек и широкой полосы, которая проходит через всю ширину «гриля», а в её центре расположен логотип японского бренда. Помимо этого, Toyota Tacoma следующей генерации получила боковые воздухозаборники под каждой фарой и прямоугольные горизонтальные «противотуманки», интегрированные в массивную нижнюю часть переднего бампера с большим центральным воздухозаборником.

Ожидается, что Tacoma следующей генерации сможет похвастаться рельефными выштамповками на боковинах, а также брутальными «оквадраченными» расширенными арками из некрашеного пластика с дополнительными воздуховодами. Ещё у него чёрные колёсные диски с серебристой каймой. На корме внимание привлекают вертикально расположенные «С-образные» фонари, кстати, их дизайн тоже отсылает к Тундре. В заднем стекле кабины есть открываемая секция.



Известно, что в основу следующего грузовика ляжет платформа TNGA-F, на которой базируется также актуальная Tundra. Не исключено, что новая Toyota Tacoma окажется чуть крупнее нынешней.

Патентные изображения Toyota Tacoma нового поколения 1 / 3 Патентные изображения Toyota Tacoma нового поколения 2 / 3 Патентные изображения Toyota Tacoma нового поколения 3 / 3

По предварительным данным, новую Такому оснастили бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,4 литра мощностью 269 л.с. (максимальный крутящий момент – 420 Нм). Не исключено, что пикап будут продавать с гибридной силовой установкой, как у Lexus RX 500h: в её основе лежит тот же двигатель объёмом 2,4 литра, а совокупная отдача системы составляет 370 л.с. и 542 Нм.



На американском рынке Toyota Tacoma будет бороться за покупателей с Chevrolet Colorado и GMC Canyon, а также с актуальным Ford Ranger, который был разработан силами австралийского подразделения Форд. Напомним, до домашнего рынка модель американской марки, вероятно, доберётся летом текущего года.