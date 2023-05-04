Новинки ×
  • Toyota дразнит свежими тизерами Tacoma, хотя внешность нового пикапа уже не секрет

Toyota дразнит свежими тизерами Tacoma, хотя внешность нового пикапа уже не секрет

04.05.2023 32 0 0

Японская компания сегодня обозначила дату презентации грузовика следующей генерации – его покажут через пару недель, 19 мая.

Toyota выпускает Tacoma с 1995 года, при этом пикап актуального третьего поколения был представлен в 2015-м, а рестайлинг он пережил в 2020-м. Сейчас японская компания продолжает готовиться к скорой презентации Tacoma четвёртой генерации. Кстати, недавно дизайнер Kolesa.ru предполагал, как, возможно, будет выглядеть грузовик новой генерации. Узнать о том, совпали ли представления с реальностью, можно будет совсем скоро.

Тизер Toyota Tacoma нового поколения

Как рассказали в компании, премьера новой Toyota Tacoma пройдёт через пару недель, 19 мая. Пока что производитель продолжает дразнить поклонников модели новой порцией тизеров: на них запечатлён силуэт будущего автомобиля в профиль, причём в разных модификациях и на различном цветовом фоне. Так, можно определить, что у модели будут версии с отличающейся колёсной базой, а также с несколькими вариантами кабин.

Отметим, внешность Toyota Tacoma четвёртой генерации перестала быть секретом ещё в конце января текущего года: тогда в Сети оказались патентные изображения новинки. Судя по ним, новинка получит оформление в стиле «старшей» модели – Tundra, презентация этого пикапа прошла осенью 2021 года.

Предполагается, что новую Такому снабдили фирменной решёткой радиатора с рисунком в виде горизонтально вытянутых ячеек и широкой полосы, которая проходит через всю ширину «гриля», а в её центре расположен логотип японского бренда. Помимо этого, Toyota Tacoma следующей генерации получила боковые воздухозаборники под каждой фарой и прямоугольные горизонтальные «противотуманки», интегрированные в массивную нижнюю часть переднего бампера с большим центральным воздухозаборником.

Ожидается, что Tacoma следующей генерации сможет похвастаться рельефными выштамповками на боковинах, а также брутальными «оквадраченными» расширенными арками из некрашеного пластика с дополнительными воздуховодами. Ещё у него чёрные колёсные диски с серебристой каймой. На корме внимание привлекают вертикально расположенные «С-образные» фонари, кстати, их дизайн тоже отсылает к Тундре. В заднем стекле кабины есть открываемая секция.

Известно, что в основу следующего грузовика ляжет платформа TNGA-F, на которой базируется также актуальная Tundra. Не исключено, что новая Toyota Tacoma окажется чуть крупнее нынешней.

Патентные изображения Toyota Tacoma нового поколения
1 / 3
Патентные изображения Toyota Tacoma нового поколения
2 / 3
Патентные изображения Toyota Tacoma нового поколения
3 / 3

По предварительным данным, новую Такому оснастили бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,4 литра мощностью 269 л.с. (максимальный крутящий момент – 420 Нм). Не исключено, что пикап будут продавать с гибридной силовой установкой, как у Lexus RX 500h: в её основе лежит тот же двигатель объёмом 2,4 литра, а совокупная отдача системы составляет 370 л.с. и 542 Нм.

На американском рынке Toyota Tacoma будет бороться за покупателей с Chevrolet Colorado и GMC Canyon, а также с актуальным Ford Ranger, который был разработан силами австралийского подразделения Форд. Напомним, до домашнего рынка модель американской марки, вероятно, доберётся летом текущего года.

пикап авторынок новинки Toyota Toyota Tacoma

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Можно ли заработать на собственном эвакуаторе и насколько это выгодно? Отношение к эвакуаторщикам у автолюбителей разное. Многие - чего греха таить - считают, что они существуют только для того, чтобы на пару с инспектором ГИБДД отвозить на штрафстоянку автомоб... 79 0 0 04.05.2023
Статьи / Бизнес Чтобы взвесить грузовик: как правильно выбрать автомобильные весы Весовое оборудование является неотъемлемой частью любой промышленности. Благодаря такому оборудованию можно, например, точно вести учет поступлений или отгрузку товаров или сырья, что позвол... 89 0 0 04.05.2023
Статьи / Гаджеты Навигатор Blaupunkt TravelPilot 700: задумывался как лучший в мире, но так им и не стал На ретро-тест Колес попала крайне необычная модель автомобильного навигатора. Российским автовладельцам она абсолютно не известна, однако в далеком уже 2008 году в мире на нее возлагались се... 277 1 0 04.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 10310 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 9871 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 6851 17 2 23.12.2022
Change privacy settings