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Новая Toyota Tundra: у пикапа сменился мотор и появилась гибридная версия

20.09.2021 204 0 0

Японская компания полностью рассекретила свой полноразмерный грузовик третьей генерации. Он поборется за клиентов с лидерами сегмента на американском рынке – Ford F-150 и Ram 1500.

 

Выпуск пикапа Toyota Tundra в США стартовал в 1999 году. Модель сменила поколение в первый раз в 2007-ом, а рестайлинг полноразмерный грузовик японской марки пережил в 2014 году. Напомним, продажи Tundra в Штатах снижаются в течение последней пары лет. В течение пострадавшего от коронавируса 2020-го пикап разошёлся тиражом в 109 203 экземпляра, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. В этом году показатели Тундры пока что снижались, возможно, потому что поклонники решили дождаться выхода модели третьего поколения. Так, за январь-август дилеры реализовали 56 185 машин, что на 17,5% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

На фото: Toyota Tundra третьего поколения

Во внешности «третьей» Toyota Tundra есть ряд изменений по сравнению с предшественником. Так, оформление модели весьма ощутимо переработали, при этом у любой из версий на передней части есть массивная решётка радиатора, по бокам от которой расположены небольшие вертикальные воздухозаборники, а над ними – крупные Т-образные фары. У автомобиля рельефный капот, передние крылья с выштамповками, затемнённые передние стойки. Грузовую платформу сделали по тому же принципу, что и в Tacoma, она имеет алюминиевые поперечные вставки, выполняющие роль усилителей.

«Корма» Toyota Tundra третьей генерации обзавелась другими задними фонарями и совершенно новой задней дверью. Её «плюсы» заключаются в том, что она на 20% легче по сравнению с задней дверью у предшественника, а кроме того, она может открываться с брелока. Новый грузовик окончательно «потерял» дешёвые модификации с короткой кабиной, так что «третья» Тундра окажется доступна только в четырёхдверных версиях Double Cab (длина грузового отсека равна либо 2, либо 2,5 метра) и CrewMax (1,7 или 2 метра).

У базовой Тундры на передней панели располагаются аналоговые приборы, а у тачскрина новой мультимедийной системы (она получила функции голосового управления и дистанционного обновления) диагональ равна восьми дюймам. У топовых версий оснащение побогаче: речь идёт о виртуальной «приборке» диагональю 12,3 дюйма, а также о 14-дюймовом сенсорном экране информационно-развлекательной системы. В списке опций числятся панорамная крыша, обогрев руля, вентиляция передних кресел и т.д. Начальные версии теперь имеют комплекс систем безопасности Safety Sense 2.5, его дополнили адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения, распознавания пешеходов и велосипедистов, а также функцией удержания в полосе.

Рама пикапа стала жёстче, теперь максимальная грузоподъёмность Toyota Tundra повысилась до 880 кг (на 11% больше, чем у предшественника), масса буксируемого прицепа выросла до 5,4 тонны (на 17,6% больше). Опционально доступна адаптивная подвеска. Напомним, «вторая» Тундра предлагалась только с 386-сильным двигателем V8 объёмом 5,7 литра (крутящий момент – 544 Нм). У грузовика нового поколения его место занял битурбомотор V6 i-Force объёмом 3,4 литра (такая же «начинка» у нового Land Cruiser 300).

У базовой версии Tundra двигатель выдаёт 394 л.с. (649 Нм). На смену шестиступенчатой автоматической коробке передач пришёл 10АКП. Привод у такого исполнения может быть либо задним, либо полным. Кроме того, теперь у грузовика есть и гибридная версия: такой автомобиль оснащается системой i-Force Max, в основе которой лежит тот же битурбомотор V6. Между двигателем и десятиступенчатым «автоматом» располагается электродвигатель. Совокупная отдача такой установки равна 443 л.с. (790 Нм). Пикап может двигаться и только на электротяге, но в этом случае его скорость не должна превышать 29 км/ч.

Модели придётся побороться за покупателей с лидерами сегмента на американском рынке – Ford F-150 и Ram 1500. Производство Toyota Tundra наладят в Техасе (США). Ожидается, что модель выйдет на рынок до конца текущего года. Цены на новинку в компании пока не озвучили. По предварительным данным, стоимость «третьего» полноразмерного пикапа составит примерно 36 тыс. – 60 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,6 – 4,4 млн рублей по текущему курсу). Сейчас Тундру в США можно купить за 34 025 – 49 125 долларов (около 2,5 – 3,6 млн рублей). 

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