Итак, свершилось: Toyota наконец показала новое поколение Land Cruiser. Высокопарное вступительное слово вполне оправдано, ведь для России появление этой модели – действительно большое свершение. Наш рынок для «двухсотки» – самый большой в Европе: если в шоковом 2020 году было продано около 2 тысяч экземпляров, то, например, в 2018 – в четыре раза больше, свыше 8 тысяч. Первый квартал нынешнего года тоже показывает оживление: реализовано около 1100 машин. Ну а появление сменщика модели, которая держится на конвейере уже почти 14 лет, с конца 2007 года, наверняка подстегнет темпы продаж. Ведь если начать загибать пальцы, подсчитывая плюсы и минусы новинки, первых должно набраться ощутимо больше. Давайте пройдемся по всему – главному и второстепенному, радостному и не очень.

Три тезиса из заголовка – это самая верхушка айсберга, при желании таких сочетаний можно составить не один десяток, настолько много изменений произошло с Land Cruiser. Еще не касаясь техники, можно сразу подивиться маркетинговым заявлениям.



Прежде всего, Toyota для позиционирования новинки взяла термин, придуманный в своё время в недрах редакции журнала «За рулём», да так и не прижившийся в народе: отныне это «вседорожник», а не просто внедорожник. Не обещаем, что будем называть его так впредь, но считаем своим долгом оповестить об этом.

Ну и еще одно «шокирующее» заявление: в Toyota заявили о желании сократить агрессию в имидже модели. Правда, этим надеждам маркетологов вряд ли суждено сбыться: репутация «большого черного джипа» точно останется с Land Cruiser если не навсегда, то как минимум еще на 10-15 лет. Ну а теперь давайте перейдем от вещей абстрактных к вполне конкретным и начнем по порядку – с кузова.

С внешним обликом мы уже определились: утекшие в Сеть шпионские фотографии Land Cruiser 300 оказались абсолютно правдивыми. Рассуждать о стилистике не будем – здесь выводы каждый сделает для себя сам. Но и фактических изменений здесь достаточно. Многое, правда, осталось неизменным. Само собой, никуда не делась лестничная рама, на которой покоится кузов. Она стала жестче за счет изменения конструкции: теперь основная часть рамы изготавливается из единой заготовки и представляет собой монолитную деталь, а те куски, что присоединяются к ней, например, поперечины, крепятся с помощью лазерной сварки. Land Cruiser вписали в концепцию глобальной архитектуры TNGA, назвав получившуюся рамную платформу GA-F. Насколько «модульной» она окажется, будет ясно по тому, разделит ли ее «трехсотка» с будущим Prado.

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Кузов, несмотря на всю свою новизну, полностью сохранил габаритные размеры «двухсотки», включая колесную базу, с погрешностью на уровне миллиметров. Доля высокопрочных сталей в структуре кузова выросла, а почти все внешние элементы теперь алюминиевые: из этого металла выполнены капот, передние крылья, двери, крыша и дверь багажника. Да, дверь багажника теперь представляет собой единый подъемный элемент, а откидной борт, на котором так удобно было сидеть, ушел в прошлое. Суммарно с кузова и рамы удалось скинуть 200 килограммов – правда, на общей массе автомобиля это не сказалось никак. Зато развесовка (странное слово в контексте Land Cruiser) теперь составляет 53:47, и центр тяжести снизился на несколько гомеопатических сантиметров. К тому же геометрическая проходимость при сохранении габаритов тоже не пострадала: угол въезда составляет все те же 32 градуса, а угол съезда вырос с 24 до 26,5 градусов.

Правда, некоторые потери в геометрии все же есть. Дорожный просвет по-прежнему ограничен редуктором неразрезного заднего моста и составляет все те же 230 миллиметров. Но вот регулировки высоты кузова теперь нет, потому что опциональная гидропневматическая подвеска для новинки предлагаться не будет. Сама геометрия подвески тоже была пересмотрена: в частности, задние амортизаторы теперь установлены более вертикально. Более заметное новшество в ходовой части – ревизия системы управляемых стабилизаторов поперечной устойчивости KDSS. Она, напомним, представляет собой гидравлические цилиндры на обоих стабилизаторах, которые в зависимости от режима движения либо зажимают, либо распускают стабилизаторы, регулируя жесткость и артикуляцию подвесок. Теперь она носит название E-KDSS, что недвусмысленно намекает на электронное управление. Гидроцилиндров в обновленной системе стало на один больше: два впереди и один сзади, а контуры разделили.

Самые важные внедорожные новшества связаны с полноприводной трансмиссией. Отныне Land Cruiser будет иметь две версии, серьезно отличающиеся технически. Первая – «городская», и ее внедорожный арсенал будет схож с тем, что был у «двухсотки». Это постоянный полный привод с принудительно блокируемым межосевым дифференциалом и понижающей передачей, а также самоблокирующимся дифференциалом на задней оси. Такие автомобили будут отличаться еще и геометрией: городской имидж означает бамперы «в пол» и, соответственно, уменьшенные углы въезда и съезда. А вот «внедорожная» версия предлагает кардинально расширенный для Land Cruiser функционал. Полный привод здесь также постоянный дифференциальный, но к межосевой блокировке добавляются две межколесные, причем жесткие, включаемые электроприводом. Более того, заявлена возможность их независимого включения – примерно так же, как это реализовано, например, на Gelandewagen. Машинам с «внедорожным» набором полагаются более высокие бамперы с оптимальной геометрией и вышеупомянутая система E-KDSS. «Городская» же вариация Land Cruiser 300 обойдется обычными пассивными стабилизаторами.

Системы помощи на бездорожье тоже не остались без внимания. У системы Multi-Terrain Select, которая управляет настройками двигателя, трансмиссии и тормозов в зависимости от типа покрытия, появилось два новых режима: Auto и Snow. Выбор режимов системы MTS доступен и на понижающем, и на повышающем ряду. Частично заменить гидропневматику в подвеске должны адаптивные амортизаторы, а все это вместе, включая E-KDSS, объединено под знаменем системы активного управления VDIM.

Тормоза остались такими же простыми: тормозные диски здесь вентилируемые по кругу, но механизмы на обеих осях – с плавающей скобой, разве что впереди двухпоршневые. В общем, тюнинг с установкой более мощных тормозов со сменой поколений вряд ли потеряет актуальность. Небольшие изменения коснулись колес: 20-дюймовые диски теперь обуты в более высокопрофильные шины размерности 265/55 против 285/50 у «двухсотки». Впрочем, автомобиль на презентации был не то что не в российской спецификации, а вовсе предсерийным, так что финальные параметры шин мы увидим на товарных машинах. Тогда же станет ясно, каким будет диапазон колесных дисков – напомним, что Land Cruiser 200 в младших версиях комплектуется колесами на 17 и 18 дюймов.

«Трехсотый» Land Cruiser получил гибридный усилитель руля: к классической гидравлической рейке добавился электромотор, установленный на рулевой колонке. Такое решение – в какой-то степени полумера: электромотор был нужен для реализации систем активной безопасности, но поскольку их список на Land Cruiser по-прежнему не так широк, как у других моделей, обошлись без перехода на электроусилитель. Для нас это, впрочем, только плюс, особенно с учетом расширившегося внедорожного потенциала, ведь даже «гибридный» гидроусилитель должен дать хорошую обратную связь, что важно в том числе и на бездорожье. С точки зрения безопасности он обозначил появление адаптивного круиз-контроля, способного работать во всем диапазоне скоростей вплоть до полной остановки, а также системы удержания по центру полосы.

Самой большой интригой была моторная гамма, и здесь тоже есть много новостей. Во-первых, слухи о гибридной схеме не подтвердились: батарей на Land Cruiser нет и пока не предвидится. Во-вторых, сохранится возможность выбора между бензином и дизелем. Ну а в-третьих, со сменой поколений двигатели V8 уходят в прошлое: «трехсотка» будет оснащаться только моторами V6. Бензиновый агрегат с индексом V35A-FTS знаком нам по седану Lexus LS 500. Здесь алюминиевый блок с углом развала цилиндров в 60 градусов, битурбонаддув и непосредственный впрыск, а отдача на Land Cruiser 300 составляет 415 л.с. (на Lexus чуть больше, 422 силы). Атмосферный 1UR-FE, выдающий на «двухсотке» 309 л.с., еще ощутимее уступает по крутящему моменту: 439 Нм против 650. В результате у Land Cruiser теперь появляется упомянутое в начале понятие «динамика»: первую сотню он набирает менее чем за 7 секунд. Но платить за это все же придется: расход топлива пока не оглашен, но уже точно известно, что турбомотор потребует бензина не ниже АИ-95, в то время как старый атмосферник довольствовался «девяносто вторым». Максимальная скорость номинально не изменилась – 210 км/ч, но теперь она одинакова для обеих версий, тогда как раньше бензиновые машины имели ограничитель на 195.

Динамика сохраняется и при выборе дизельной версии. Здесь двигатель тоже новый: агрегат с индексом F33A-FTV выдает 299 лошадиных сил. Самый большой вопрос к нему касается как раз этого трехзначного числа: если бензиновые Land Cruiser всегда были выбором тех, кто не старается сэкономить, то дизель брали «крепкие хозяйственники». Тойотовцы не скрывают некоторых переживаний по поводу влияния увеличившейся мощности дизеля на размер транспортного налога. Ведь с учетом «налога на роскошь», повышающего ставку вдвое, за такую машину придется заплатить почти 90 тысяч в год, тогда как ранее – около 40. Впрочем, опросы дилеров и фокус-групп показывают, что люди, тратящие 5-7 миллионов на автомобиль, готовы заплатить «лишние» несколько десятков тысяч рублей. Ну а как дела будут обстоять в реальности и изменится ли соотношение моторов в структуре продаж, покажет время.

Кстати, при всей новизне моторной гаммы на некоторых других рынках, включая, например, Казахстан, сохранится один старый двигатель – четырехлитровый бензиновый V6 с индексом 1GR-FE, знакомый нам по «младшему» Prado. Но у нас на него рассчитывать не стоит – планов по продаже таких машин нет.

Интерьер внедорожника (простите, вседорожника), само собой, полностью изменился, однако что-то неизменное должно было остаться и здесь. Так, второй ряд по-прежнему установлен «амфитеатром»: задний диван ощутимо выше передних кресел из-за рамной конструкции. Опциональный третий ряд тоже сохранился, как и обещанный ровный пол. Полноразмерное запасное колесо осталось висеть под днищем, так что объем и форма багажника похожи на то, что было у «двухсотки».

Внутри Land Cruiser больше не будет выглядеть динозавром на фоне одноклассников – ну, по крайне мере, некоторых. Приборная панель сохранила аналоговые шкалы, но по тойотовской моде получила крупный семидюймовый экран между ними. Мультимедийная система в базе будет иметь 8-дюймовый тачскрин, а за доплату доступен «монитор» на 12,3 дюйма. Куда более любопытная деталь расположена аккурат между приборной панелью и экраном мультимедийки: это кнопка запуска двигателя с датчиком отпечатка пальца. В мобильных устройствах эта технология уже считается старомодной, уступая место распознаванию лица и глаза, а вот для автомобильного сегмента она скорее в новинку. При этом внедрение сканера отпечатка позволяет убить двух зайцев. С одной стороны, это удобство: автомобиль распознает водителя на этапе запуска двигателя и автоматически настраивает интерьер в соответствии с сохраненными установками. С другой стороны, это безопасность: тойотовцы рассчитывают, что датчик отпечатка дополнит внедренную ранее технологию T-Mark, подразумевающую маркировку элементов автомобиля для защиты от угона.



На центральном тоннеле разместилась большая площадка беспроводной зарядки – правда, ничем не прикрытая и на первый взгляд довольно скользкая. Еще одна маленькая революция – на втором ряду: теперь он может оснащаться не только подогревом, но и трехступенчатой вентиляцией. Правда, у передних кресел так и не появилось регулировки коленного подпора. Набор средств кругового обзора точечно улучшился за счет внедрения омывателя задней камеры. А вот передняя камера осталась без омывателя и возможности записи видео, которая популярна на китайских кроссоверах и постепенно распространяется и на другие машины – например, BMW. Багажник теперь можно открыть бесконтактно, а вот запустить двигатель – нет: штатная опция удаленного запуска тоже не появилась.

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Внешняя отделка богатых комплектаций «трехсотки» щеголяет не только большими колесами, но и полностью диодной оптикой. Однако в начальных версиях в указателях поворота будут обычные лампочки, и даже рейлинги на крыше остались платной опцией. Зато в следующем году у Land Cruiser должна появиться версия GR Sport, которую будет невозможно спутать ни с какой другой. Как и в случае с Camry, по технике серьезных изменений не обещают: здесь вмешательство ограничится перенастройкой подвески, включая систему E-KDSS. Основной же акцент будет сделан на внешнем виде: у «спортивного» внедорожника (простите, вседорожника) будут иные бамперы и фальшрадиаторная решетка, а также черные накладки колесных арок.

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Но все это – дела будущие, а в этом году продажи начнутся исключительно с бензиновых пятиместных машин в спецверсии 70th Anniversary. Дизельные машины, равно как и внедорожная версия, появятся позже. Цветовая гамма пополнится двумя новыми колерами – синим и бронзовым. А вот более насущный вопрос – цена – пока остается без ответа. Уходящие в историю машины сейчас стоят от 5,5 до 6,8 миллиона рублей, и в Toyota обещают, что стоимость новинки будет «примерно на том же уровне». Что ж, посмотрим, на каком уровне будут продажи в первый год, особенно с появлением полноценной гаммы моторов и исполнений.