Японская компания готовит новое поколение своего среднеразмерного пикапа, и на днях были опубликованы патентные изображения модели. Что же изменится в его внешнем виде?

Пикап Tacoma впервые был представлен в 1995 году. Модель предназначена в первую очередь для рынка США, также она представлена в других странах Северной и Южной Америки. На большинстве же других рынков вместо Такомы предлагается хорошо известная в России модель Hilux. Сегодня на конвейере третье поколение пикапа Tacoma, презентация которого состоялась в начале 2015 года на Международном автосалоне в Детройте. В 2020-м модель получила рестайлинг, теперь же готовится к премьере новая генерация пикапа.

Рендер новой Tacoma

На имеющихся патентных изображениях новинка по пропорциям и основным чертам очень похожа на нынешнюю Tacoma, вследствие чего может возникнуть подозрение, что новый пикап будет представлять из себя глубокий рестайлинг третьего поколения. Дизайн кузова станет более гранёным, в большем соответствии с другими новинками компании. Спереди выделяется угловатая решётка радиатора, сбоку – гранёные колёсные арки с заметными выштамповками над ними. Задняя часть будет решена в стиле другого свежего пикапа японской компании – Tundra третьего поколения, представленного осенью 2021 года. Младшая модель получит схожие по форме угловатые фонари, относительно простой задний борт и оригинально сделанный задний бампер.

Рендер новой Tacoma

Пока нет достоверной информации о технической части будущего пикапа. По предварительным данным, он может быть построен на платформе TGNA-F, которую уже используют вышеупомянутый пикап Tundra и внедорожник Land Cruiser 300. Базовым двигателем может стать бензиновый 4-цилиндровый турбомотор 2.4 мощностью 269 л.с. (420 Нм). Также может появиться гибридная силовая установка, которой располагает Lexus RX 500h. Она сделана на основе этого же мотора, совокупная отдача системы – 370 л.с. и 542 Нм крутящего момента.

Премьера Tacoma нового поколения состоится в течение этого года.

Нынешняя Toyota Tacoma 1 / 3 Нынешняя Toyota Tacoma 2 / 3 Нынешняя Toyota Tacoma 3 / 3

Сегодня в России официально представлен пикап Hilux с двойной кабиной, его минимальная стоимость составляет 3 641 000 рублей (2.7 МТ, 166 л.с). Самая же дорогая версия с 200-сильным 2,8-литровым дизельным мотором в паре с 6-ступенчатым «автоматом» оценивается минимум в 4 422 000 руб.

Между тем, ранее в этом месяце появилась информация о новом роскошном кроссовере Toyota Century.