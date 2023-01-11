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  • В линейке Toyota может появиться новый роскошный кроссовер Century SUV

В линейке Toyota может появиться новый роскошный кроссовер Century SUV

11.01.2023 700 0 1

Предполагается, что модель может появиться уже в этом году. Вероятно, она окажется на ступеньку выше актуального Land Cruiser.

Японская компания выпускает свой представительский седан Toyota Century с 1967 года. Несмотря на более чем полувековую историю, «четырёхдверка» всего лишь пару раз сменила генерацию. Модель актуального третьего поколения вышла на домашний рынок летом 2018 года. Существует и версия с открытым верхом. Производство Century налажено в Японии, на другие рынки этот роскошный седан не поставляется.

На фото: актуальный седан Toyota Century

В дальнейшем семейство Century может расшириться за счёт полноразмерного представительского кроссовера, об этом сообщает японское издание Best Car. Не исключено, что модель получит наименование Century SUV (информация пока официально не подтверждена).

По предварительным данным, в основу Toyota Century SUV ляжет популярный в Штатах большой кроссовер Highlander (в скором времени здесь появится его растянутая версия под собственным именем – Grand Highlander). Ожидается, что в отличие от донора, у новинки будет только два ряда сидений и солидное пространство для ног пассажиров, расположившихся сзади. Напомним, у актуального Highlander есть в том числе варианты с семи- и восьмиместным салоном.

﻿По информации издания, длина Century SUV составит 5200 мм, а колёсная база – примерно 3 метра. Отметим, эти показатели заметно выше, чем у актуального Toyota Land Cruiser 300: его длина равна 4965 мм, а расстояние между осями – 2850 мм. При этом отмечается, что у нового кроссовера ширина окажется на 30 мм меньше (1950 мм), а высота – на 200 мм меньше (1750 мм). Предположительно снаряженная масса составляет порядка 2200 кг.

Ожидается, что Toyota Century SUV не получит бензиновый 5,0-литровый V8, которым оснащается одноимённый представительский седан. Согласно неподтверждённым данным, новый кроссовер могут оснастить двигателем V6 объёмом 3,5 литра, который работает в тандеме с электромотором, установленным на задней оси. Подобная гибридная силовая установка есть у Lexus LC 500h и LS 500h.

На фото: салон актуального седана Toyota Century
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На фото: салон актуального седана Toyota Century
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По слухам, на японском рынке Century SUV может появиться уже в середине текущего года, а это значит, что премьера может пройти совсем скоро. Пока что нет никакой информации о планах отправить новый кроссовер на другие рынки. Предполагается, что цена модели составит около 10-15 млн иен, при этом стартовый ценник роскошного седана Century на сегодняшний день равен примерно 20 млн иен.

Тем временем, недавно стало известно о том, что Toyota Land Cruiser может вернуться на американский рынок. Модель покинула Штаты в 2021-ом: в компании решили, что местным клиентам хватит премиального «родственника» Lexus LX, продажи которого здесь были традиционно выше. На возможность появления «трёхсотого» в США в прошлом месяце намекнул исполнительный вице-президент по продажам местного подразделения Toyota Джек Холлис.

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