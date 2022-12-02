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Toyota Land Cruiser может вернуться на американский рынок

02.12.2022 106 0 0

О сроках возможного возвращения внедорожника японской марки к дилерам в Штатах информации пока нет. Последним для него стал 2021 модельный год.

Компания Toyota выпускает свой полноразмерный внедорожник Land Cruiser с 1951 года. Модель актуального поколения – Land Cruiser 300 – была представлена в июне 2021-го, её компания решила не отправлять на американский рынок. Предполагалось, что поклонники японского внедорожника смогут обойтись премиальным «родственником» – Lexus LX. Однако в дальнейшем ситуация может измениться в лучшую сторону для поклонников Тойоты.

На фото: Toyota Land Cruiser 300 (версия для Европы)

Судя по данным Carsalesbase, продажи Toyota Land Cruiser в США стабильно держались на отметке в 3 – 3,5 тыс. экземпляров в год. При этом по итогам 2021-го они даже превысили средний показатель (американцы купили 3711 шт.), хотя во второй половине года дилеры уже явно распродавали остатки машин предыдущего поколения.

В свою очередь, средний результат Lexus LX составляет примерно 4,5 тыс. машин в год. Правда, сейчас показатель снизился: за первые десять месяцев 2022-го дилеры реализовали в Штатах всего 2856 единиц, что на 3,6% меньше, чем годом ранее.

Toyota Land Cruiser может вернуться на американский рынок, на это намекнул исполнительный вице-президент по продажам американского подразделения Toyota Джек Холлис в ходе интервью, которое он дал изданию Motortrend. Правда, никаких возможных сроков представитель японского бренда не обозначил, ограничившись ответом «объявлять нечего, до этого еще далеко». При этом спикер подчеркнул, что «Land Cruiser является важной частью наследия» Toyota.

В издании предположили, что модель может вернуться в США уже в следующей генерации. Внедорожник, который последует за нынешним Toyota Land Cruiser 300, очевидно, получит либо гибридную, либо полностью электрическую «начинку». Сообщается, что сейчас компания собирается ускорить темпы разработки своих «зелёных» моделей. Кстати, у марки есть отдельное «батарейное» семейство – bZ – его первенцем стал кроссовер bZ4X, представленный осенью 2021-го.

На фото: салон Toyota Land Cruiser 300 (версии для Европы)

В издании Сarscoops предположили, что Toyota может вернуть Land Cruiser в виде «младшего» представителя семейства с прибавкой Prado. Актуальная версия этой модели американцам, опять же, недоступна. Её заменяет родственный Lexus GX, который неплохо чувствует себя на этом рынке: за прошлый год клиенты купили 32 509 экземпляров (на 14% больше, чем в 2020-ом). По слухам, внедорожник сменит генерацию в 2023-ом или 2024 году. Возможно, именно новый Land Cruiser Prado доберётся до дилеров в Штатах.

Напомним, сегодня Toyota официально подтвердила, что готовит большой кроссовер Grand Highlander и опубликовала первый тизер будущей новинки, предназначенной для американского рынка. SUV дебютирует 8 февраля 2023 года. Ожидается, что в иерархии бренда модель заполнит пробел между «просто» Highlander и более крупным рамным внедорожником Sequoia.

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