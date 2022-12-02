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Большой кроссовер Toyota Grand Highlander: первое официальное фото

02.12.2022 478 0 0

Японская компания официально подтвердила, что разрабатывает новый трёхрядный кроссовер. Премьера новинки состоится 8 февраля 2023 года.

Toyota выпускает кроссовер Highlander с 2000 года, модель актуального четвёртого поколения вышла на американский рынок в конце 2019-го. Слухи о том, что компания работает над «растянутой» версией этого SUV появились ещё в декабре 2020 года: тогда производитель запатентовал название Grand Highlander. Позже появилась информация о том, что в роли новинки с таким названием выступит трёхрядный большой кроссовер, производство которого стартует в 2023 году.

Тизер трёхрядного кроссовера Toyota Grand Highlander
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Тизер трёхрядного кроссовера Toyota Grand Highlander
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Сегодня Toyota официально подтвердила, что работает над созданием нового трёхрядного кроссовера, который получит имя Grand Highlander. Известно, что презентация SUV японского бренда пройдёт в преддверии Чикагского автосалона 2023 года: автомобиль будет рассекречен 8 февраля. Ожидается, что в Штатах он займёт нишу между «просто» Highlander и более крупным рамным внедорожником Sequoia.

На фото: актуальный кроссовер Toyota Highlander

Насколько именно разработчики Toyota «растянут» Grand Highlander, пока неизвестно. Напомним, у актуального стандартного Highlander (который, к слову, может быть семи- и восьмиместным) длина равна 4950 мм, а расстояние между осями – 2850 мм.

Пока что производитель держит внешность будущей новинки в секрете: Тойота в рамках анонса расщедрилась лишь на один тизер. На затемнённом снимке видна корма большого кроссовера: от своего «младшего брата» модель отличается за счёт иного исполнения багажной двери, по центру которой располагается полное наименование модели, иных задних фонарей с двойными полосами, другого нижнего бампера и видоизменённого спойлера в верхней части пятой двери.

Кроме того, в нижнем левом углу на корме можно разглядеть шильдик Hybrid Max, который, очевидно, указывает на «начинку» кроссовера. Напомним, такая силовая установка представлена в семействе Toyota Crown: речь идёт о гибридной системе, в основе которого находится четырёхцилиндровый битурбомотор T24A-FTS объёмом 2,4 литра, работающий в комплекте с Direct Shift-6AT. Совокупная отдача равна 345 л.с., максимальный крутящий момент – 542 Нм.

На фото: салон актуального кроссовера Toyota Highlander

Актуальный Toyota Highlander в США оснащается либо уже упомянутой «битурбочетвёркой» T24A-FTS объёмом 2,4 литра T24A-FTS (появился в линейке в текущем году, после того как 299-сильный «атмосферник» V6 объёмом 3,5 литра был отправлен в отставку); либо гибридной установкой, базирующейся на четырёхцилиндровом двигателе A25A-FXS, её суммарная мощность составляет 243 л.с. (эта «начинка» есть и в семействе Toyota Crown).

У Toyota Grand Highlander будет «близнец» – большой SUV Lexus TX. Ожидается, что в иерархии бренда он займёт место между кроссовером RX L и внедорожниками GX и LX. Его производство также стартует в следующем году.

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