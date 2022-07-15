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Toyota Crown теперь – глобальное семейство: два седана и кроссоверы

15.07.2022 842 0 0

Дебютным рынком, разумеется, станет родная Япония, а первым в продажу поступит «внедорожный» полноприводный седан, у которого две гибридные установки.

 

Модель Toyota Crown в строю с 1955 года, в разных поколениях она существовала в разных же кузовах, однако с двенадцатого поколения ее выпускали лишь в виде «четырехдверки», причем ориентированной в основном на японский рынок. А вот дебютировавший сегодня на родине марки свежий Краун, уже шестнадцатой генерации, вновь имеет несколько модификаций (к слову, предыдущая модель продержалась на конвейере всего четыре года). 

Согласно терминологии Тойоты, в новое семейство входят: Crossover type, Sedan type, Sport type и Estate type. Первые две машины – это кросс-седан и «четырехдверка» без «внедорожного» обвеса соответственно, «спортсмен» — нечто среднее между хэтчбеком и паркетником, а Estate, несмотря на название («универсал»), представляет собой «функциональный SUV со зрелой атмосферой» (цитата из пресс-релиза).

Toyota Crown Sport type, Sedan type и Estate type
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Toyota Crown Sport type, Sedan type и Estate type
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Toyota Crown Sport type, Sedan type и Estate type
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Toyota Crown Sport type, Sedan type и Estate type
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Toyota Crown Sport type, Sedan type и Estate type
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Toyota Crown Sport type, Sedan type и Estate type
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Toyota Crown Sport type, Sedan type и Estate type
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Toyota Crown Sport type, Sedan type и Estate type
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А еще важно то, что семейство нового поколения будет глобальным: автомобили собираются продавать в 40 (!) странах, хотя на данный момент официально подтвержден лишь один экспортный рынок – США. Первыми же новинку получат, разумеется, японцы, а первой моделью, которая доберется до дилеров, станет кросс-седан: именно эта «четырехдверка» пока раскрыта полностью, характеристики остальных Краунов опубликуют позже.

Toyota Crown Crossover
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Toyota Crown Crossover
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Toyota Crown Crossover
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Toyota Crown Crossover
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В основе новой модели лежит платформа GA-K, созданная в рамках тойотовской архитектуры TNGA (на ней же построен, например, новый Lexus RX; предыдущий седан Crown создан на «тележке» GA-L). Передняя подвеска — McPherson, сзади – многорычажка. Длина Toyota Crown Crossover (в японской спецификации) равна 4930 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1540 мм, колесная база – 2850 мм. Паспортный дорожный просвет – 145 мм. Для сравнения, размеры «пятнадцатого» седана: 4910/1800/1455 мм, расстояние между осями – 2920 мм, дорожный просвет – 135 мм.

Toyota Crown Crossover

У Crown Crossover кузов а ля фастбэк, другие особенности дизайна экстерьера – узкие фары, объединенные между собой светящейся полоской, и сделанные в виде линии же задние фонари, плюс зеркала на отдельных ножках. За «кроссоверность» отвечает неокрашенный пластиковый обвес. Капот и крыша могут быть выполнены в черном цвете, седану положены 19- или 21-дюймовые колеса.

Toyota Crown Crossover
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Toyota Crown Crossover
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Toyota Crown Crossover
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Toyota Crown Crossover
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В салоне – объединенные в один корпус экран мультимедийной системы и «приборка», но последняя при этом «утоплена». Объем багажника – 450 литра. Базовый седан имеет небольшой дисплей мультимедиа, у остальных исполнений экран на 12,3 дюйма. Виртуальная «приборка» (тоже 12,3 дюйма) идет по умолчанию. В списке стандартного оборудования также значится комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе и т.д.). Для дорогих версий предусмотрены ассистент движения в пробках, панорамная крыша, адаптивная подвеска и система автоматической парковки.

Toyota Crown Crossover
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Toyota Crown Crossover
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Toyota Crown Crossover
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В Японии Toyota Crown Crossover будет доступен исключительно в виде полноприводного гибрида, причем у модели две установки. В состав базовой входят бензиновый «атмосферник» A25A-FXS 2.5 (186 л.с.), электромеханический вариатор, пара электромоторов и никель-металл-гидридная батарея, совокупная отдача – 234 л.с. У версий подороже установка на основе четырехцилиндрового мотора T24A-FTS 2.4 с двойным турбонаддувом (272 л.с.), такие Крауны имеют Direct Shift-6AT, суммарная мощность составляет 349 л.с., а полный привод у них называется E-Four Advanced.

Toyota Crown Crossover для США
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Toyota Crown Crossover для США
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Toyota Crown Crossover для США
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Toyota Crown Crossover для США
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Toyota Crown Crossover для США
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Toyota Crown Crossover для США
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Toyota Crown Crossover для США
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На японский рынок кросс-седан выйдет осенью, но цены уже объявлены: от 31 000 до 46 000 долларов. К концу текущего года обещают начать продажи и в Штатах (прайс-листа еще нет). Когда кросс-седан появится на других рынках — пока неизвестно, нет и точных дат появления остальных модификаций.

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