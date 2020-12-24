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Toyota Land Cruiser может покинуть американский рынок, но ему найдут замену

24.12.2020 201 0 0

Японская компания намерена остаться в сегменте больших внедорожников на одном из крупнейших авторынков в мире.

 

Актуальный Toyota Land Cruiser 200, продающийся в США, выпускается с 2007 года. С тех пор модель получила несколько малозначимых обновлений, однако полноценного рестайлинга за последние 13 лет рамный внедорожник так и не дождался. Неудивительно, что продажи модели на этом рынке в последнее время высокими не были. По сведениям сайта Carsalesbase, за прошлый год дилеры бренда реализовали 3536 экземпляров, что на 9,3% больше, чем годом ранее. И это, кстати, один из самых высоких результатов актуального Land Cruiser – пиковым был 2008 год, по итогам которого был продан 3801 внедорожник.

На фото: Toyota Land Cruiser 200

Модели уже несколько лет предрекали уход с американского рынка, теперь же пришло подтверждение этой информации. Как сообщает издание Road & Track, редакции ответили касательно будущего Land Cruiser 200 в Toyota Motor USA. Судя по письму местного представительства, продажи внедорожника будут завершены в Штатах после 2021 модельного года.

Актуальный ценник Toyota Land Cruiser стартует с отметки 85 415 долларов (что эквивалентно 6,4 млн рублей по текущему курсу). Полноприводный внедорожник оснащается 386-сильным двигателем V8 DOHC объёмом 5,7 литра, его максимальный крутящий момент составляет 543 Нм. Он идёт в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Издание со ссылкой на письмо от Toyota сообщает и о том, что не планирует покидать сегмент полноразмерных внедорожников американского рынка. В компании намекнули на то, что уходящая в 2022-ом модель в дальнейшем получит замену, но никаких подробностей о будущей новинке не рассекретили. По слухам, которые пока не нашли официального подтверждения, преемником может стать автомобиль, который пока именуют Land Cruiser 300.

На фото: салон Toyota Land Cruiser 200

Стоит отметить, что соплатформенник Land Cruiser – Lexus LX – на американском рынке остаётся (стартовый ценник – 86 580 долларов). За прошлый год модель разошлась здесь тиражом в 4718 экземпляров (-0,7%). Отметим, обоим внедорожникам (и марки Toyota, и бренда Lexus) далеко до лидеров сегмента. Так, по итогам 2019-го «золото» у Chevrolet Tahoe (101 189 шт., -3%), на втором месте располагается Ford Expedition (88 830 шт., +36%), а замыкает тройку лидеров Chevrolet Suburban (51 928 шт., -14%).

В России на сегодняшний день представлены и Toyota Land Cruiser 200, и Lexus LX. Первый предлагается по цене от 5 238 000 рублей. Базовая версия оснащается 309-сильным бензиновым мотором объёмом 4,6 литра. С ним максимальная скорость внедорожника составляет 195 км/ч. Альтернатива – 249-сильный «твинтурбодизель» объёмом 4,5 литра. «Максималка» у этого исполнения – 210 км/ч. Коробка передач в обоих случаях – шестиступенчатый «автомат».

В свою очередь начальная цена Lexus LX в РФ сейчас составляет 6 798 000 рублей. Дизель у него такой же, как у «нашего» Land Cruiser 200, а мощность бензинового мотора (объёмом 5,7 литра) составляет 367 л.с. Второй двигатель у этого японского внедорожника работает с восьмиступенчатой коробкой передач. 

Кстати, продажи LX в 2019 году в РФ составили 3657 экземпляров, тогда как Land Cruiser 200 разошёлся большим тиражом, чем в США – за прошлый год дилеры реализовали 6940 внедорожников.

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