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  • Новый Ford Ranger добрался до исторической родины накануне дебюта главного конкурента

Новый Ford Ranger добрался до исторической родины накануне дебюта главного конкурента

11.05.2023 68 0 0

Спустя полтора года после мировой премьеры Ford Ranger нового поколения добрался до североамериканского рынка, где у него будет особая, более мощная, чем на других рынках, моторная гамма.

Мировая премьера нового Ford Ranger прошла в ноябре 2021 года в Австралии, в феврале 2022-го дебютировала спортивная версия Ranger Raptor, а североамериканский показ состоялся за неделю до премьеры Toyota Tacoma нового поколения.

Toyota Tacoma в последние годы уверенно лидирует в сегменте среднеразмерных пикапов рынка США: в прошлом году реализовано 237 323 экземпляров, на 6,3% меньше, чем в 2021-м. Второе место в сегменте по итогам 2022 года занял Chevrolet Colorado (продано 89 197 шт., +22,2%), третье — Jeep Gladiator (77 855 шт., -13%), четвёртое — Nissan Frontier (76 183 шт., +25,5%), а прежний Ford Ranger разместился лишь на пятом месте с результатом 57 005 проданных единиц (-39,8%).

Новый Ranger имеет всё необходимое для борьбы за лидерство, ведь он во всём лучше предшественника кроме цены — подорожание составило более 5000 долларов, но ведь и конкуренты со сменой поколений не дешевеют. Базовый Ranger 2024 модельного года стоит в США от 34 160 долларов (в эту цену входит стоимость доставки — 1595 долларов), а за топ-версию Raptor нужно выложить минимум 56 960 долларов.

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В моторной гамме для США — только бензиновые наддувные двигатели EcoBoost: 2,3-литровая «четвёрка» (274 л.с., 420 Нм), 2,7-литровый V6 (319 л.с., 542 Нм) и 3,0-литровый V6 для версии Raptor (411 л.с., 583 Нм). Коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Ranger Raptor бывает только полноприводным, с автоматической муфтой отбора мощности на переднюю ось, а все младшие версии (XL, XLT и Lariat) могут иметь задний либо полный привод типа парт-тайм (в обоих случаях в виде опции предлагается блокировка заднего дифференциала).

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Габаритная длина американского Ford Ranger — 5349 мм, колёсная база — 3269 мм, полезная длина кузова — 1514 мм, дорожный просвет у заднеприводных версий — 236 мм, у полноприводных — 264 мм. Максимальная грузоподъёмность — 819 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 3,4 т. Для кузова можно заказать полноценную бытовую розетку мощностью 400 Вт, а откинутый задний борт можно использовать в качестве рабочего стола — он снабжён зажимами и линейкой.

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Все версии Ford Ranger для США имеют двухрядную кабину SuperCrew. Под откидной подушкой заднего сиденья есть вместительные ниши для негабаритного багажа. Виртуальный приборный экран имеет диагональ 8 либо 12,4 дюйма, мультимедийный экран — 10,1 либо 12 дюймов. Набор электронных ассистентов водителя богат как никогда — 31 позиция, в том числе умный помощник при езде с прицепом и адаптивный круиз-контроль с пробочным режимом.

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Ford Ranger Raptor
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Ford Ranger Raptor
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Ford Ranger Raptor
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Ford Ranger Raptor
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Ranger Raptor, как обычно, стоит немного особняком от основной гаммы, ведь у него собственная усиленная рама, стальная защита днища, увеличенный до 272 мм дорожный просвет, модифицированная длинноходная подвеска (задний неразрезной мост снабжён стабилизирующим механизмом Уатта и пружинами вместо рессор), энергоёмкие амортизаторы Fox Live Valve, стандартная двухступенчатая «раздатка», блокировки межколёсных дифференциалов и высокопрофильные «зубастые» 33-дюймовые шины на прочных 17-дюймовых колёсах (в виде опции доступны бедлоки).

Выпуск нового Ford Ranger для США будет налажен на заводе Ford в городе Уэйн (штат Мичиган), приём заказов начнётся в конце мая, у дилеров грузовички появятся к концу лета.

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