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  • Ford Ranger Raptor нового поколения: трёхлитровый мотор V6, 397 л.с. Продажи стартуют летом

Ford Ranger Raptor нового поколения: трёхлитровый мотор V6, 397 л.с. Продажи стартуют летом

22.02.2022 47 0 0

Новинка американского бренда стала третьим автомобилем в нынешнем семействе Raptor после соответствующих версий полноразмерного пикапа Ford F-150 и внедорожника Bronco.

 

«Обычный» пикап Ford Ranger новой генерации был представлен в конце ноября 2021 года. Напомним, проект реализован в рамках партнёрства с немецким концерном Volkswagen, при этом «близнеца» новинки – VW Amarok следующего поколения – пока ещё не представили. Ну а пока что настала очередь дебюта топовой версии среднеразмерного грузовика Форд: компания сегодня презентовала версию с прибавкой Raptor к названию.

На фото: Ford Ranger Raptor нового поколения

Ford Ranger Raptor пополнил нынешнее семейство «экстремальных» версий моделей бренда, в него также входят полноразмерный пикап Ford F-150 Raptor и внедорожник Bronco Raptor. Стоит отметить, что в отличие от предшественника, модель появится в том числе и на американском рынке.

Внешность Ranger Raptor получила несколько отличий от стандартного грузовика, представленного в конце прошлого года. Так, у «экстремального» варианта имеются расширенные колёсные арки, 17-дюймовые диски «обуты» в высокопрофильные шины, а также иначе выполнены решётка радиатора, передний и задний бамперы, а подкапотное пространство снизу защищает пластина из стали толщиной 2,3 мм.

У Ford Ranger Raptor, как топового исполнения, может быть только двухрядная кабина. Салон пикапа получил спортивные кресла, рулевое колесо с так называемой «нулевой меткой» и элементы декора красного цвета. В оснащение такого Ford Ranger входят виртуальная приборная панель, а также информационно-развлекательная система Sync 4 с вертикальным сенсорным экраном диагональю 12 дюймов.

На фото: салон Ford Ranger Raptor нового поколения

«Экстремальная» версия отличается от «обычного» нового Ranger переделанным шасси. Так, у модификации Raptor установлены амплитудозависимые амортизаторы Fox Live Valve: по сравнению с предшественником, трение внутри амортизаторов было снижено на 50%. Также разработчики усилили крепление стоек подвески к раме и увеличили жёсткость лонжеронов рамы.

Ранее Ford предлагал Ranger Raptor только с одним мотором, который остался в линейке «экстремального» пикапа нового поколения: речь идёт о 2,0-литровом четырёхцилиндровом «битурбодизелем» EcoBlue, его отдача составляет 213 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. Также в гамму теперь входит 3,0-литровый бензиновый битурбомотор EcoBoost V6. В версии для Европы он будет выдавать лишь 288 л.с. (491 Нм), а на других рынках его мощность составит 397 л.с. (583 Нм). В пару предлагается десятиступенчатый «автомат». Привод, как и прежде, полный.

В ряде стран продажи Ford Ranger Raptor нового поколения начнутся в конце лета. До европейских дилеров машины доберутся в четвёртом квартале, а до американских – в 2023 году. Информации о ценах пока нет.

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