Volkswagen снова засветил «второй» Amarok и подтвердил дизель V6

До премьеры грузовика новой генерации, который будет братом Ford Ranger, осталось не так уж и много, но в продажу он поступит лишь к концу года. Несмотря на родство с Фордом, перепутать модели не получится – у «немца» оригинальная внешность.

Первое официальное изображение нового пикапа VW Amarok было опубликовано аж в 2020-м, в прошлом году появилось еще несколько фирменных скетчей. И вот очередная картинка, вдобавок Volkswagen поделился свежей информацией. А еще компания наконец-то объявила сроки презентации: полностью модель раскроется грядущим летом.

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Напомним, во втором поколении Amarok будет ближайшим родственником нового Ford Ranger, который показали минувшей осенью. Но дизайн экстерьера у «немца», конечно, свой: у пикапа VW оригинальные оптика и радиаторная решетка, «заквадраченные» колесные арки, да и вообще более острые черты. Салон тоже оформят иначе, чем у Форда, хотя следом за «американцем» свежий Amarok получит мультимедиа-систему с вертикальным тачскрином.



Объявлено, что «второй» Амарок на 100 мм длиннее и почти на 40 мм шире предшественника. Показатели прежнего грузовика с двухрядной кабиной – 5254 и 1954 мм соответственно. Из габаритов нового Ford Ranger пока известна только колесная база – 3270 мм против 3097 мм у старого VW Amarok.

Предыдущие скетчи нового Volkswagen Amarok 1 / 4 Предыдущие скетчи нового Volkswagen Amarok 2 / 4 Предыдущие скетчи нового Volkswagen Amarok 3 / 4 Предыдущие скетчи нового Volkswagen Amarok 4 / 4

Также в Volkswagen сообщили, что, как и предшественник, пикап следующей генерации будет доступен с «мощным дизелем V6 TDI», но пока без подробностей. В гамму прежнего грузовика входит трехлитровый турбодизель V6, который выдает 258 л.с. и 580 Нм. Кстати, мотор V6 3.0 заявлен и для свежего Ranger (мощность еще не обнародована). Кроме того, «второй» Amarok предложат с младшими дизелями и бензиновым мотором – скорее всего, они такие же, как у родственного Форда. Для последнего заявлены четырехцилиндровые турбодизели 2.0 (с одним турбокомпрессором или битурбонаддувом) и бензиновая «турбочетверка» 2.3 (увы, их отдача тоже до сих пор не названа).



Новый Ford Ranger и прежний Volkswagen Amarok 1 / 6 Новый Ford Ranger и прежний Volkswagen Amarok 2 / 6 Новый Ford Ranger и прежний Volkswagen Amarok 3 / 6 Новый Ford Ranger и прежний Volkswagen Amarok 4 / 6 Новый Ford Ranger и прежний Volkswagen Amarok 5 / 6 Новый Ford Ranger и прежний Volkswagen Amarok 6 / 6

Прежде считалось, что новый VW Amarok будут производить на двух площадках – в Аргентине и ЮАР, но в сегодняшнем релизе упомянута только Африка. При этом аргентинский завод, по предварительным данным, какое-то время продолжит выпускать «первый» пикап. В Германии производство грузовика завершилось еще в 2020-м, тем не менее, новый Amarok доберется до Европы. Заказы на отдельных рынках начнут принимать в конце текущего года. Россию модель покинула в прошлом году, VW Amarok второго поколения к нам привозить не собираются, о чем объявлено официально.

