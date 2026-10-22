Возрождённый седан Nissan Primera приготовился к старту продаж

Еще весной филиппинские СМИ выяснили, что компания Nissan сертифицировала в их стране электроседан с именем Primera. Тогда сразу появилось предположение, будто это название возродят для Nissan N7 китайского производства. Сама компания Nissan подтвердила эту версию летом, когда показала в рамках проходящего на Филиппинах автосалона четырехдверку Primera EV. Так вот теперь объявлено, что первая партия электрокаров уже прибыла в страну из Китая. Одновременно модель анонсировали на местном потребительском сайте марки. Старт продаж Nissan Primera EV на Филиппинах намечен на 6 ноября.

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Напомним, что оригинальная модель Primera продержалась на рынке с 1990 по 2008 гг., успев сменить три поколения. Гамма включала лифтбек, седан и универсал. Ну а «электричка» Nissan N7 с безрамочными дверями дебютировала в Поднебесной в прошлом году, она разработана совместным предприятием Dongfeng Nissan, которое и занимается ее производством. К слову, в Китае седан уже успели модернизировать. В частности, там у N7 появились полускрытые ручки вместо выдвижных и более продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Однако на Филиппины отправили дореформенную модель.

Nissan Primera EV

В плане дизайна экспортный электроседан Nissan Primera EV полностью повторил исходный Nissan N7 образца 2025 года. Среди особенностей внешности, помимо выкидных ручек, — проходящая во всю ширину передка диодная полоска, гладкий «нос», фары-бумеранги и монофонарь. Длина – 4930 мм, колесная база – 2915 мм.

Nissan Primera EV

Внутри Nissan N7/Primera EV – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники.

Nissan Primera EV на фоне других знаковых для Филиппин седанов марки

Про технику Primera EV пока не рассказали. Филиппинские СМИ писали, что седан сертифицирован с 218-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 60 кВт*ч. Запас хода – 500 км (но по какому циклу он рассчитан – неизвестно). В Китае актуальная четырехдверка Nissan N7 сегодня доступна с тем же электродвигателем, вдобавок там можно выбрать автомобиль с 285-сильным мотором (до модернизации в богатых комплектациях был 272-сильный двигатель). На китайском рынке электрокар сейчас представлен с батареей емкостью 56 или 71 кВт*ч, запас хода в зависимости от модификации варьируется от 525 до 635 км по циклу CLTC.

Исходный седан Nissan N7 образца 2025 года 1 / 5 Исходный седан Nissan N7 образца 2025 года 2 / 5 Исходный седан Nissan N7 образца 2025 года 3 / 5 Исходный седан Nissan N7 образца 2025 года 4 / 5 Модернизированный седан Nissan N7 5 / 5

Все подробности о седане Nissan Primera EV узнаем в ноябре. Впоследствии, как ожидается, четырехдверка доберется и до других стран Юго-Восточной Азии. Также не исключено ее появление в Латинской Америке.

Гибридный пикап Nissan Navara Pro (он же китайский Nissan Frontier Pro) и электроседан Nissan Primera EV

Между тем Primera EV станет не единственной новинкой марки на Филиппинах. Вместе с электрокаром в следующем месяце там стартует и гибридный рамный пикап Nissan Navara Pro. Это экспортный вариант Nissan Frontier Pro (с американским Frontier у модели ничего общего нет) китайского же производства. Грузовички выпускает компания Zhengzhou Nissan, совместное предприятие Ниссана и все того же концерна Dongfeng. Причем под именем Navara Pro пикап уже появился в Мексике.