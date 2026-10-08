Nissan Frontier Pro, он же Navara Pro, выходит на глобальный рынок. Кое-где – с новой начинкой

Компания Nissan запустила продажи своего свежего рамного пикапа в Мексике и анонсировала его для Австралии и Новой Зеландии. Грузовичок китайского производства имеет гибридную установку, причем для стран Океании подготовлена новая техника.

Рамный пикап Nissan Frontier Pro (с американским Frontier у него ничего общего нет) дебютировал в Китае в прошлом году. Именно там и был разработан грузовичок – это родной брат Dongfeng Z9. В Поднебесной же ведется производство, за выпуск обеих моделей отвечает компания Zhengzhou Nissan, совместное предприятие Ниссана и Дунфэна. Пикап японского бренда изначально был заявлен как глобальный, причем в некоторых странах его решено продавать под именем Navara Pro. Так вот теперь Nissan выводит грузовичок на мировой рынок. Продажи модели только что стартовали в Мексике – под родным названием Nissan Frontier Pro. Одновременно анонсирована версия для Австралии и Новой Зеландии – уже как Nissan Navara Pro. У модели для Океании оказались свои особенности. Но начнем с мексиканского пикапа, так как о нем информации больше.

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В Китае Nissan Frontier Pro бывает с бензиновым и дизельным моторами, а также в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. «Традиционные» версии и гибрид отличаются оформлением передней части. В Мексику же привезли только бензоэлектрический Nissan Frontier Pro PHEV. Фишки такого пикапа – гладкая панель вместо внушительной радиаторной решетки и дополнительные светодиодные секции, расположенные над этой вставкой.

Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики 1 / 4 Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики 2 / 4 Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики 3 / 4 Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики 4 / 4

Длина мексиканской версии равна 5494 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1945 мм, колесная база – 3300 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1600/490 мм. Паспортный дорожный просвет – 232 мм.

Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики

Nissan Frontier Pro PHEV по умолчанию полноприводный, есть блокировка заднего дифференциала. Как и в Китае, силовая установка адресованного Мексике пикапа базируется на бензиновой турбочетверке 1.5, модель имеет четырехступенчатую трансмиссию DHT. Суммарная отдача системы экспортного грузовичка – 350 л.с. и 660 Нм. В Мексике модели досталась батарея емкостью 20 кВт*ч (в Китае – 33 кВт*ч). С ней в электрорежиме Frontier Pro PHEV проедет 75 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики 1 / 5 Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики 2 / 5 Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики 3 / 5 Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики 4 / 5 Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики 5 / 5

Мексиканцам пикап предложен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой LE значатся: виртуальная 10-дюймовая приборка, мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Версия Platinum – это еще подножки с электроприводом, массажер водительского кресла, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов) и удержания в полосе движения.

Nissan Frontier Pro PHEV для Мексики

Гибридный Nissan Frontier Pro оценили в 899 900 – 969 900 песо, что эквивалентно примерно 4,3 млн – 4,6 млн рублей по актуальному курсу.

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Ну а теперь про Nissan Navara Pro для Австралии и Новой Зеландии. В этих странах пикап только готовится к дебюту, старт продаж намечен на следующий год. К слову, там Navara станет отдельным семейством – Pro-версия присоединится к новому грузовичку без «фамилии», который сделан на базе нынешнего Mitsubishi L200/Triton. Но если ниссановский клон Mitsubishi на австралийском и новозеландском рынках представлен с дизелем, то Navara Pro китайского производства там тоже предложат в виде гибрида PHEV.

Nissan Navara Pro PHEV для Австралии и Новой Зеландии

Адресованный странам Океании пикап пока продемонстрировали в камуфляже. Впрочем, судя по фото, в плане дизайна от гибрида для Китая и Мексики модель Nissan Navara Pro ничем не отличается. А вот техника – другая. Специально для Австралии и Новой Зеландии грузовичку отрядили бензиновый турбомотор 2.0 и восьмиступенчатый автомат. Там гибрид тоже будет доступен с полным приводом. Суммарная отдача установки (данные пока предварительные) – 408 л.с. и 800 Нм. Емкость батареи раскроют позже. В австралийском подразделении Nissan заявили о том, что испытания пикапа еще продолжаются, и что подвеску и системы помощи водителю перенастроят с учетом локальных дорожных условий.

Nissan Navara Pro PHEV для Австралии и Новой Зеландии

Между тем под именем Nissan Navara Pro пикап китайского производства также появится в странах Ближнего Востока, причем там будут доступны «традиционные» версии.