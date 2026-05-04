Новинки ×
  • Ещё один новый пикап Nissan Navara: китайская родословная и приставка

Ещё один новый пикап Nissan Navara: китайская родословная и приставка

04.05.2026 192 0 0
Ещё один новый пикап Nissan Navara: китайская родословная и приставка

Под глобальным именем на некоторых рынках будут продавать грузовичок Frontier Pro китайского производства.

В феврале этого года компания Nissan представила рамный пикап Navara нового поколения, сделанный на базе последнего Mitsubishi L200/Triton. Тот ниссановский грузовичок адресован исключительно Австралии и Новой Зеландии – по крайней мере, пока. Теперь марка анонсировала «совершенно новую» Navara с приставкой Pro для стран Ближнего Востока. И это совсем другая модель. Там «мировое» имя присвоили китайскому рамнику Nissan Frontier Proамериканским Frontier у него ничего общего нет) производства компании Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Ниссана и концерна Dongfeng. К слову, у «поднебесного» грузовичка еще имеется брат от того же СП – Dongfeng Z9.

Традиционный Nissan Frontier Pro для Китая
Традиционный Nissan Frontier Pro для Китая
1 / 3
Традиционный Nissan Frontier Pro для Китая
Традиционный Nissan Frontier Pro для Китая
2 / 3
Традиционный Nissan Frontier Pro для Китая
Традиционный Nissan Frontier Pro для Китая
3 / 3

Напомним, в Китае пикап Nissan Frontier Pro дебютировал в прошлом году. Причем еще на презентации в Zhengzhou Nissan заявили о том, что модель планируют поставлять на экспорт. А недавно сам Nissan отдельно подтвердил эти планы: пикап китайского производства появится не только на Ближнем Востоке, но также в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Но под каким именем новинка доберется до других регионов – пока неизвестно.

Традиционный Nissan Frontier Pro для Китая

Нынешний анонс Nissan сопровождает единственное изображение (заглавная картинка). На нем запечатлен «традиционный» грузовичок, и он точно такой же, как аналогичное исполнение в Китае. На производственной родине у Nissan Frontier Pro еще есть подзаряжаемая гибридная версия PHEV, от модели только с ДВС она отличается оформлением передней части. Гибрид имеет гладкую вставку и дополнительные светодиодные секции, тогда как у «углеводородного» пикапа – внушительная радиаторная решетка, над которой расположены три горизонтальные прорези.

Гибридный Nissan Frontier Pro для Китая

Сообщается, что на Ближнем Востоке Nissan Navara Pro предложат с «мощными ДВС», но подразумевали ли в компании и гибридный вариант – непонятно. В продажу «другая» Navara должна поступить до конца текущего года, больше подробностей раскроют ближе к дате запуска.

Nissan Frontier Pro для Китая

В Китае Nissan Frontier Pro представлен исключительно с полным приводом. «Традиционный» пикап доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (258 л.с.) или турбодизелем 2.3 (190 л.с.), оба мотора сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом. Силовая установка гибрида включает бензиновый турбомотор 1.5 и батарею емкостью 33 кВт*ч, совокупная отдача системы – 435 л.с. и 800 Нм.

пикап авторынок новинки Nissan Nissan Navara Nissan Frontier Pro
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 1297 4 1 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 733 0 3 03.05.2026
Статьи / История Карета повышенной проходимости: как появился Range Rover и почему он стал культовым Сегодня никого не удивишь внедорожником премиум-сегмента, основателями которого многие считают такие автомобили со спортивным уклоном, как BMW X5 или Porsche Cayenne. Однако исторически это... 1365 4 2 02.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 25967 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 20136 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11080 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
19 Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система конт...
9 Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series
6 Exeed VX и компания: выбираем семиместный премиальный кроссовер
Новые комментарии
Change privacy settings