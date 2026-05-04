Ещё один новый пикап Nissan Navara: китайская родословная и приставка

В феврале этого года компания Nissan представила рамный пикап Navara нового поколения, сделанный на базе последнего Mitsubishi L200/Triton. Тот ниссановский грузовичок адресован исключительно Австралии и Новой Зеландии – по крайней мере, пока. Теперь марка анонсировала «совершенно новую» Navara с приставкой Pro для стран Ближнего Востока. И это совсем другая модель. Там «мировое» имя присвоили китайскому рамнику Nissan Frontier Pro (с американским Frontier у него ничего общего нет) производства компании Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Ниссана и концерна Dongfeng. К слову, у «поднебесного» грузовичка еще имеется брат от того же СП – Dongfeng Z9.

Напомним, в Китае пикап Nissan Frontier Pro дебютировал в прошлом году. Причем еще на презентации в Zhengzhou Nissan заявили о том, что модель планируют поставлять на экспорт. А недавно сам Nissan отдельно подтвердил эти планы: пикап китайского производства появится не только на Ближнем Востоке, но также в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Но под каким именем новинка доберется до других регионов – пока неизвестно.

Нынешний анонс Nissan сопровождает единственное изображение (заглавная картинка). На нем запечатлен «традиционный» грузовичок, и он точно такой же, как аналогичное исполнение в Китае. На производственной родине у Nissan Frontier Pro еще есть подзаряжаемая гибридная версия PHEV, от модели только с ДВС она отличается оформлением передней части. Гибрид имеет гладкую вставку и дополнительные светодиодные секции, тогда как у «углеводородного» пикапа – внушительная радиаторная решетка, над которой расположены три горизонтальные прорези.

Сообщается, что на Ближнем Востоке Nissan Navara Pro предложат с «мощными ДВС», но подразумевали ли в компании и гибридный вариант – непонятно. В продажу «другая» Navara должна поступить до конца текущего года, больше подробностей раскроют ближе к дате запуска.

В Китае Nissan Frontier Pro представлен исключительно с полным приводом. «Традиционный» пикап доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (258 л.с.) или турбодизелем 2.3 (190 л.с.), оба мотора сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом. Силовая установка гибрида включает бензиновый турбомотор 1.5 и батарею емкостью 33 кВт*ч, совокупная отдача системы – 435 л.с. и 800 Нм.