Премьеры Nissan: возвращение Xterra, следующие X-Trail, Juke и Skyline

Продолжающий пребывать в кризисе Nissan провел презентацию, в рамках которой вновь поделился планами о своем дальнейшем развитии. Основные тезисы приводим ниже.
- Компания сократит глобальную линейку с нынешних 56 до 45 моделей, отказавшись от машин «с низкими показателями и перераспределив инвестиции в перспективные области»; при этом Nissan пообещал расширить выбор силовых агрегатов, «предоставив клиентам больший выбор».
- Весь модельный ряд условно поделили на четыре категории. К Heartbeat («Сердцебиение») относятся модели, которые «воплощают в себе идентичность, эмоциональную ценность и инновации» компании. Категория Core («Ядро») включает машины, поддерживающие «глобальный бизнес за счет масштаба и стабильности». Growth («Рост») – это модели, нацеленные «на расширение там, где возникает спрос». Ну а категория Partner («Партнер») – модели, которые расширяют охват рынка «за счет сотрудничества».
- «Ведущими» рынками для Nissan объявлены Япония, США и Китай. Так, родная страна остается полигоном для испытаний «передовых технологий». В Штатах компания планирует развиваться в сегменте больших автомобилей, поддерживая это стремление «высоким уровнем локализации». Американскому рынку также обещаны новые рамные модели, но к ним вернемся чуть позже. Общая цель Ниссана в США – вернуться к реализации миллиона машин в год к 2030 финансовому году. В Китае компания тоже намерена нарастить продажи, а еще разработанные и произведенные там автомобили будут поставлять на экспорт: электроседан Nissan N7 доберется до стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, в этих регионах также появится пикап Nissan Frontier Pro, плюс грузовичок будут продавать на Ближнем Востоке.
- Nissan внедрит в свои модели искусственный интеллект. В долгосрочной перспективе ИИ появится у 90% моделей компании. В Китае уже применяется эта технология, но сам производитель почему-то выделил минивэн Elgrand следующей генерации, который выйдет на домашний рынок летом текущего года.
Ну а теперь про другие премьеры марки. В рамках мероприятия были показаны кроссоверы Nissan X-Trail (он же Rogue в Северной Америке) и Nissan Juke новых поколений. Старший SUV будет доступен в виде гибрида с фирменной системой e-Power (ДВС работает только в режиме генератора). Сообщается, что новый X-Trail получил два электромотора, и вообще имеет мощную установку, но все подробности о ней раскроют позже. Полноценную премьеру этот кроссовер, видимо, справит до конца текущего года.
Компактный Nissan Juke в новом поколении окончательно превратился в электрокар, он все так же адресован в основном Европе. Информации о свежем Juke чуть больше, так что ему мы посвятили отдельную заметку.
Одновременно компания подтвердила давно циркулирующие слухи о возвращении внедорожника Nissan Xterra, а также анонсировала новую модель Nissan Skyline (нынешний седан представляет собой Infiniti Q50 с другими эмблемами и шильдиками). Правда, пока оба автомобиля лишь засвечены на тизерах.
Вездеход Nissan Xterra построят на новой рамной платформе, предполагается, что его предложат с мотором V6, при этом не исключено и появление гибридной версии – тоже с V6. Главным рынком для Xterra будут Штаты, там же наладят производство. Но серийную модель еще придется подождать – старт продаж намечен лишь на конец 2028 года. Зато Nissan Xterra станет первенцем целого нового семейства рамников.
Про новый Nissan Skyline информации еще меньше. Судя по всему, модель останется седаном. Главным рынком будет родная Япония, там полноценный запуск ждут в следующем году. Новинке прочат битурбированный двигатель V6 3.0 и механику.
Отдельно упомянут и премиум-бренд Infiniti. Его гамму к 2028 году пополнят седан (видимо, тот же Skyline) и среднеразмерный гибридный кроссовер (тоже наверняка на базе Ниссана). Позже появятся еще два SUV, побольше, тоже с гибридными установками. Причем как минимум один из них, вероятно, будет рамным (скорее всего, клон Xterra).
