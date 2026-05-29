Представлен GMC Hummer X — потенциальный конкурент Ford Bronco и Jeep Wrangler

В пресс-релизе GM чётко сказано, что GMC Hummer X не предназначен для серийного производства и является просто демонстратором новых технологий и новой эстетики, однако мы подозреваем в этом заявлении некоторое лукавство. Дело в том, что концепт GMC Hummer X заявлен как электромобиль, и в таком виде, то есть без ДВС, он рынку не нужен, особенно в свете недавних поправок Дональда Трампа в американском экологическом законодательстве. Однако если GMC Hummer X оснастить топливными силовыми установками (бензиновыми и/или гибридными), то у него тут же появятся очень хорошие перспективы, он может стать достойным соперником Ford Bronco и Jeep Wrangler/Gladiator.

Можно также считать GMC Hummer X наследником Hummer H3, который выпускался с 2005 по 2010 год, но тот оказался не слишком популярным из-за фиксированной конструкции кузова и ряда технических недостатков. Ford Bronco и Jeep Wrangler дают потребителям очень широкие возможности по кастомизации и выбору аксессуаров, их кузова можно одеть или раздеть, навесить нужное оборудование для развлечений или профессиональных нужд. GMC Hummer X тоже даёт такие возможности, причём благодаря собственной инновационной технологии Flex Fab.

Flex Fab — это производство различных деталей и аксессуаров по запросу клиента на 3D-принтерах и их установка на автомобиль с помощью защёлок, клипс и прочих механических креплений без клея. Детали Flex Fab могут быть выполнены из металла и переработанного пластика. Утверждается, что концепт на 57% изготовлен по технологии Flex Fab. В салоне такая технология даёт безграничные возможности в плане декора и большую гибкость компоновки — можно, например, установить всего один экран, а можно целых семь во всю ширину передней панели.

GMC Hummer X представлен как SUV (внедорожник) и Truck (пикап), при этом SUV из-за частично раздетого кузова и установленной в багажник запаски выглядит как укороченный пикап. Габаритная длина GMC Hummer X SUV — 4782,5 мм (GMC Hummer X Truck — 5264,5 мм, далее в скобках будут указаны величины для пикапа), ширина — 2032 мм (2032 мм), высота — 1852,6 мм (1854,4 мм), колёсная база — 2945,5 мм (3318,6 мм), дорожный просвет — 334,3 мм (316,7 мм), угол въезда — 44 градуса (41,5 градуса), угол съезда — 46 градусов (29,7 градуса), угол рампы — 30,9 градуса (24,9 градуса). У внедорожника 18-дюймовые колёса и 37-дюймовые шины, у пикапа — 22-дюймовые колёса и 35-дюймовые шины. В подвеске установлены энергоёмкие амортизаторы Multimatic, днище защищено металлическими листами. Других технических подробностей нет.

Добавим, что GM продолжает выпускать в вялотекущем режиме большие электрические пикап и внедорожник GMC Hummer E﻿V, но спрос на них безнадёжно падает: в первом квартале текущего года их совокупные продажи в США составили лишь 1653 автомобиля, что на 52,5% меньше, чем в январе-марте 2025 года. Суббренду GMC Hummer явно нужна новая модель, соответствующая текущим запросам рынка, и хорошо, что руководство General Motors задумалось о такой модели.