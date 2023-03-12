Hummer Н3 – самый маленький из трёх Hummer, которые эта компания успела выпустить до своего банкротства в 2010 году. Но харизмы в нём не намного меньше, чем в более крупном Н2, а практичности, пожалуй, даже больше, чем в огромном Н1, который в своё время был создан на базе армейского Humvee. Впрочем, найти более противоречивый автомобиль было бы сложно. Так давайте же попробуем хоть немного устранить противоречия, почитав отзывы владельцев и разобравшись, за что они любят свои H3, а за что ненавидят.

История техники

Первым Hummer, родившимся в результате частичной демилитаризации военного внедорожника HMMWV M998 (он же Humvee), стал Hummer Н1. Случилось это в 1992 году, и изначально его даже выпускали на одном конвейере с Humvee. Н1 можно смело назвать одним из самых брутальных внедорожников, и вполне логично, что компании GM, которая была родительской для Hummer, достаточно быстро захотелось расширить линейку похожим на Н1, но не таким страшным и бесполезным в быту автомобилем. В итоге в 2002 году уже на специально построенном заводе в Индиане стали выпускать Hummer Н2. Вторым заводом в мире, где с 2004-го года собирали Н2, стал наш калининградский Автотор. Мера была отчасти вынужденной: по массе Н2 не подходил под категорию «В», и на нашем заводе его облегчили, отказавшись от некоторого дополнительного оборудования. В общем-то, Н2 тоже был больше похож на грузовик, чем на легковой автомобиль. Другое дело – Н3, построенный на платформе GMT345, общей для Chevrolet Colorado/GMC Canyon.



Hummer H1 1991–2005 Hummer H2 2002–2007

Выпуск Н3 начался в 2005 году, а со временем его стали выпускать и на нашем Автоторе, и в ЮАР. Несмотря на то что Н3 стал самым маленьким Хаммером, он сохранил концепцию настоящего внедорожника. У него осталась рама, клиренс составлял 231 мм, и он мог преодолевать брод глубиной до 0,6 м.

Hummer H3 2005–2010

Первым мотором Н3 стал бензиновый пятицилиндровый Vortec объёмом 3,5 л (220 л.с.). В 2006 году появился двигатель Vortec объёмом 3,7 л (244 л.с.), и в 2007-м году от мотора 3,5 л отказались. Зато в линейку добавили топовый восьмицилиндровый Vortec объёмом 5,3 литра.

Коробки передач на машинах с моторами 3,5 и 3,7 л могли быть как механическими пятиступенчатыми, так и четырёхступенчатыми АКП Hydra-Matic 4L60-E. С 5,3-литровыми моторами сочетался только автомат. Привод был, само собой, полным, с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала.

Салон Hummer H3 2005–2010



Выпуск Н3 закончился в 2010 году. Забавно, что сейчас за Н3 одного и того же года выпуска могут попросить и миллион рублей, и три миллиона. Видимо, в случае с Hummer к особенностям нашего авторынка добавилась ещё одна особенность – желание обеспеченных владельцев постоянно что-то переделывать в любимом «хомяке», благо что простора для тюнинга в нём навалом. Ну а кому-то просто жалко продавать любимца слишком дёшево, потому что поводов для любви Н3 даёт много. Как, впрочем, и для ненависти.

Ненависть №5: свет и вентиляция картера

Начнём с самых мелких недочётов, которые вроде бы и не слишком критичные, но в отзывах встречаются достаточно часто. И первый такой недочёт – плохой головной свет. У американцев с ним как-то традиционно не очень хорошо, и Hummer – не исключение. Наверное, нет смысла приводить много одинаковых цитат: смысл и так понятен, так что всего пара примеров: «Тусклый свет. Лечится установкой мощных ламп (или ксенона)»; «Очень плохой родной свет – ни дальнего, ни ближнего. На "американцах" ещё сделано так, что отключаются ПТФ при дальнем – ничего не видно, ближний + ПТФ – что-то более-менее. Установил доп. фары дальнего света». В общем, установка нештатных ламп, других фар или дополнительных «люстр» часто вызвана не тягой к «улучшайзингу», а суровой необходимостью. Хотя от этого не становится более законной.

Hummer H3 2005–2010

А теперь перейдём к проблеме пятицилиндровых моторов. Как ни странно, она довольно нестандартная: в морозы может напрочь замёрзнуть вентиляция картера. И тогда происходит то, что коротко и ясно описал один из владельцев машины: «Короче, после -35 градусов перемерзает дыхалово двигателя (вентиляция картера), и тогда начинает давить масло с заднего сальника коленвала». Проблемы с «дыхаловом» начинаются и при более тёплой погоде, так что кто-то справедливо заметил: «Зимой, если не подготавливать для морозов, можно запороть двигатель. Я вовремя заметил обрызганное моторным маслом дно». Да, лучше почаще проверять, на выдавливает ли масло наружу. Не скажу, что проблема массовая, но она точно существует.

Любовь №5: “что по полю, что по трассе”

Тех, кто что-то говорил бы об отличной управляемости, я не нашёл. Оно и понятно: Hummer – даже близко не Ferrari. Зато очень многие радуются тому, как здорово ездить на Н3 по прямой трассе: «Отличный ход. Не плавный, чтобы засыпать за рулём, а упругий, словно поезд. Прекрасно себя чувствуешь». А вот прохождение поворотов на трассе оценивают не так однозначно. Кто-то говорит, что машина кренится, кто-то, наоборот, очень доволен. Зато поездку по прямой дороге все вспоминают с удовольствием. Но с ещё большим удовольствием говорят о том, что только на Хаммере перестали обращать внимание на то, что дороги в России очень далеки от идеала. Топить можно даже по разбитым направлениям – Хаммер это позволяет.

Hummer H3 2005–2010

При желании можно погонять и по полям: «По пересеченной местности очень весело гонять, например, по полю, едешь 60-70, где нет дороги, и чувствуешь себя уверенно». Этому тоже рады очень многие.

Hummer H3 2005–2010

Удивительно, но в городе Н3 с его габаритами тоже не раздражает. Сначала может быть немного трудно, но потом люди привыкают. Впрочем, поведение машины на раздолбанной трассе вызывает куда больше положительных эмоций.

Ненависть №4: салон и багажник

Удивительно, но немаленькая по габаритам машина оказывается довольно тесной внутри. Кроме того, пассажирам на заднем диване решительно нечем заняться – весь комфорт, который отвесили Хаммеру, положен водителю и переднему пассажиру. Хотя тут тоже есть странности: например, в не самой дешёвой машине руль регулируется только по наклону, а по вылету – нет. И владельцы вынуждены признаваться в страшных вещах: «Тесный салон, сзади посередине нет подлокотника, вместо него посередине подстаканник, что не очень удобно»; «втроем неудобно»; «мрачноватый салон, пластик слишком твердый, и он везде»; «салон простором не блещет, он пошел в жертву дизайну».

Салон Hummer H3 2005–2010

И самое интересное, что багажник в Хаммере тоже маленький, и на него жалуются очень часто: «багажник мог быть чуть больше»; «багажник для такого большого авто очень маленький, в полтора раза меньше, чем у Пафика и Мохава (Nissan Pathfinder и Kia Mohave соответственно – прим. авт.)».

Салон Hummer H3 Adventure Australia 2007–2010

Забавно, что в одном из отзывов автор сообщил, что на размеры багажника ему наплевать, потому что сам ездит на Ford Mondeo, а «это чудище купил жене – ей большие джипы нравятся, пусть сама с ним теперь (цензура) в нашем дворе». При этом он признаёт, что багажник Хаммера действительно маловат.



Любовь №4: проходимость

Понятно, что с полным приводом, понижайкой в раздатке и корнями, уходящими в американскую военщину, Хаммер обязан уметь ездить там, где волки спать боятся. Но в случае с этим автомобилем всё не так однозначно. Многие жалуются на его вес: мол, передняя ось легко закапывается, и потом этого монстра не каждым трактором вытащишь. Но тут многое зависит от мастерства водителя, а вот с чем Хаммеру действительно повезло, так это с углами въезда и съезда (40 и 37 градусов соответственно). Они получились такими большими по причине того, что второе имя Хаммера – брутальность. Никакого обвеса с пластиковыми юбками тут нет, и даже бамперы у него железные. Само собой, владельцы этим невозбранно пользуются: «Нет обвеса, проходит где угодно без повреждений»; «Понятно, что засадить можно и Хамви, но если потренироваться в обращении с системами полного привода, можно очень далеко залезть. Перед тем как пойти за трактором»; «Полное отсутствие свесов и огромный клиренс делают свое дело, проехать можно везде». Ну или даже так: «Благодаря короткой и высокой морде ничего себе не сломал, когда провалился в канаву, да так, что машина повисла, но переключил на заднюю и выехал как ни в чем не бывало». Одним словом, тут добавить нечего: «Проходит там, где Тахо не рискнёт из-за свесов».

Hummer H3 2006–2010 1 / 5 Hummer H3 2006–2010 2 / 5 Hummer H3 2006–2010 3 / 5 Hummer H3 2006–2010 4 / 5 Hummer H3 2006–2010 5 / 5

Ненависть №3: расход бензина

Причитания о том, что вот бы этому Хаммеру дизель, хотя бы даже трёхлитровый, попадаются в Интернете часто. Что ж, согласиться можно: даже с тремя сотнями лошадей под капотом динамикой автомобиль не блещет, а бензин жрёт литрами. Точнее, десятками литров: «Расход 20 литров, не меньше, этим летом была аномальная жара, средняя температура была +35-40, в такую жару нереально ездить без кондея, так вот, расход был около 30 литров. Заливал 50 литров и на 2 полных дня не хватало». Кто-то называет более скромные цифры: «Город – около 20 л. Трасса на скорости 100-120 – около 14-15». Хотя, если честно, и это тоже немало.

Двигатель Hummer H3 2005–2010

Скорее всего, расход этих бензиновых атмосферных моторов очень сильно зависит от манеры вождения. Некоторые с гордостью заявляют, что у них расход доходил до «литр на километр», но это, конечно же, гипербола, до которой могут докатиться только владельцы Хаммеров и рыбаки. Но в любом случае как минимум 3,5 литра объёма мотора в связке с четырьмя ступенями автомата не могут сделать Н3 экономичным. И стон отчаяния «всё очень нравится, кроме расхода» можно считать вполне справедливым.

Любовь №3: харизма

Даже не знаю, требуются ли тут какие-то комментарии? По-моему, Хаммер и покупали только из-за его внешнего вида. Даже сейчас он способен приковывать взгляды, а уж лет 10 назад он делал это легко и непринуждённо. Обойдёмся несколькими цитатами: «Харизма. Это не только необычный внешний вид. Мне нравится, как он просто и со вкусом сделан внутри. Кому-то покажется немного (или много) дубовым, я считаю, именно таким он и должен быть»; «Машина, конечно, с большой харизмой, все обращают внимание, даже фотографируют, про уважение на дороге молчу»; «Автомобиль невероятно харизматичен. Лично моё впечатление, что машину сделал не маркетолог для потребителя, а человек для человека. В жизни мужчина должен сделать: 1. Построить дом 2. Посадить дерево 3. Вырастить сына 4. Купить Хаммер».

Hummer H3 2005–2010

От себя добавлю: не так сложно купить Хаммер, как его потом прокормить. А на одной харизме далеко не уедешь.



Ненависть №2: транспортный налог

Не могу обойти страдания владельцев версий Alpha с 300-сильным V8. На надёжность этого мотора не жалуются, но вот налог… Говорят так: «налог, конечно, гадский”». Могу понять: в Москве за него придётся отдать почти 50 тысяч. Но тут хотелось бы обратить внимание на две детали. Первая – Н3 с такими моторами встречаются редко, гораздо больше их с моторами 3,5 и 3,7 л. И второе – мне не понять людей, которые готовы каждую неделю заливать полный бак (а это уже почти пять тысяч рублей), но жалуются на транспортный налог в 10 таких заправок.

Hummer H3 2005–2010

В общем, остается согласиться со словами следующего комментатора: «Единственный недостаток – высокий транспортный налог. Но это недостаток, не связанный с автомобилем, а скорее с политиками, установившими такие грабительские налоги».

Любовь №2: возможность тюнинга

Даже владельцы Хаммеров признают, что эти автомобили далеко не идеальны. Можно было бы погоревать, но некогда: в продаже существует огромное количество тюнинговых деталей, которые так и просятся в машину. Переделать в Н3 можно всё. Те, кто хотел этой машиной «брать на понт», ставят максимальное количество хромированных деталей и «люстру» на крышу. Те, кому важно реализовать внедорожный потенциал, часто ограничиваются «катками» огромных размеров. Почти все меняют слепую от рождения переднюю оптику. Ну а эстеты закапываются глубже: им не даёт покоя спартанский и дешёвый на вид салон (тут нужно хотя бы всё подряд перешить в кожу). В общем, твори – не хочу. И многие этому очень рады: «Огромный выбор всяких наворотов, аксессуаров, при желании можно сделать совершенно уникальную машину».

Hummer H3 2005–2010

Мода тюнинговать Хаммеры переросла в целый культ переделки «хомяков» в какие-то очень странные автомобили, некоторые из которых выглядят действительно достойно. Вот только потом иногда бывает обидно: отбить вложенные в тюнинг средства при продаже машины очень сложно. Хаммер и без того не самый ликвидный автомобиль, так что далеко не у всех получается продать его выгодно. А у ж с тюнингом – тем более.

Ненависть №1: лобовое стекло и обзор

Кирпичная сущность Хаммера привела к двум последствиям: плоскому и почти вертикальному лобовому стеклу и очень маленькой площади остекления. Ко второму, говорят, привыкают быстро: «Обзорность небольшая, поначалу сидишь как в танке»; хотя фразы про «очень плохой обзор» встречаются в отзывах регулярно. А вот с лобовым стеклом прямо беда.

Обычно всё начинается просто: «Поймал камень в лобовое стекло, остался след в нижнем левом углу... Начало дальше трескаться лобовое стекло. Под замену». Один камешек – и скол. А потом – трещина. Ремонтировать сколы быстро надоедает, потому что помогает это слабо, а камней на дорогах не счесть. И владельцы со временем приходят к выводу о том, что «лобовое стекло – это расходник». Или «ветровое стекло – расходный материал, если ездить по грунтам». Печаль в том, что раньше можно было легко купить пусть не оригинальное, но американское стекло тысяч за шесть. Сейчас оригинальное не купишь вовсе, а аналоги в основном приходят из Китая. Да, самое дешёвое можно купить и за три тысячи, но хотя бы более-менее приличное атермальное китайское стекло будет стоить около десяти тысяч. И насколько оно будет волнистым – никто не знает.

Hummer H3 2005–2010

Лучи ненависти к лобовым стёклам посылают очень многие владельцев Хаммеров. И так из машины ни черта не видно, а тут ещё и постоянные сколы с трещинами… Боль.

Любовь №1: неприхотливость

Тут можно было бы написать «надежность», но нет: надёжность и неприхотливость – это немного разные вещи. Надёжность предполагает отсутствие поломок, а они у Н3 всё-таки случаются. Приходится регулировать торсионы передней подвески, текут сальники моторов, приходится перебирать передний мост, не всегда способна долго ездить автоматическая коробка (хотя тут как повезёт), приходится иногда бороться с глюками электрики, иногда отказывает вискомуфта радиатора (да и сами радиаторы периодически текут), меняют крестовины кардана… Всякое бывает. Тут главное другое: большинство этих поломок мелкие, а вызваны они желанием ехать с «тапкой в пол» по таким дорогам, куда другие могут лишь тихонько выползти. И очень редко возникает необходимость что-то срочно ремонтировать – в большинстве случаев мелкие «косяки» исправляют во время ТО. И владельцы с гордостью сообщают: «За все время владения ни одной значительной проблемы не возникло. По мелочи были поломки, но перечислять их смысла нет, т. к. ни одна из них не была серьёзной». Или так: «Делал ТО через 10 тысяч км, устраняя все мелкие неисправности. О внезапной поломке автомобиля даже мысли не было. Надёжен как... Хаммер».

Важно, что, несмотря на необычную внешность, технически Н3 не слишком сложен. Многие владельцы предпочитают обслуживать машину сами (причём кто-то даже умудряется сливать масло не на подъёмнике или яме, а просто забираясь под машину – клиренс помогает), а другие радуются: «В силу простоты конструкции обслуживать Хаммер может любой автослесарь с головой и совестью». И Хаммер часто прощает такое совсем не премиальное отношение к своему железу.

Hummer H3 2005–2010

Многие ставят в плюс даже его способность переваривать 92-й бензин. Мол, «хомяку» настолько на всё наплевать, что его можно заправить где угодно, обслужить как попало и после этого ехать, куда глаза глядят. И первые владельцы часто уверены: «Один из самых надежных авто в моём пользовании»; «Надежная машина».

О том, какие страдания после такого отношения испытывают последующие владельцы, история стыдливо умалчивает. Но если вдруг решите купить себе Н3, лучше проверить его полностью: вдруг его владелец был одним из тех, кто верил, что Hummer сдюжит всё?