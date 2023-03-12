История техники
Первым Hummer, родившимся в результате частичной демилитаризации военного внедорожника HMMWV M998 (он же Humvee), стал Hummer Н1. Случилось это в 1992 году, и изначально его даже выпускали на одном конвейере с Humvee. Н1 можно смело назвать одним из самых брутальных внедорожников, и вполне логично, что компании GM, которая была родительской для Hummer, достаточно быстро захотелось расширить линейку похожим на Н1, но не таким страшным и бесполезным в быту автомобилем. В итоге в 2002 году уже на специально построенном заводе в Индиане стали выпускать Hummer Н2. Вторым заводом в мире, где с 2004-го года собирали Н2, стал наш калининградский Автотор. Мера была отчасти вынужденной: по массе Н2 не подходил под категорию «В», и на нашем заводе его облегчили, отказавшись от некоторого дополнительного оборудования. В общем-то, Н2 тоже был больше похож на грузовик, чем на легковой автомобиль. Другое дело – Н3, построенный на платформе GMT345, общей для Chevrolet Colorado/GMC Canyon.
Выпуск Н3 начался в 2005 году, а со временем его стали выпускать и на нашем Автоторе, и в ЮАР. Несмотря на то что Н3 стал самым маленьким Хаммером, он сохранил концепцию настоящего внедорожника. У него осталась рама, клиренс составлял 231 мм, и он мог преодолевать брод глубиной до 0,6 м.
Первым мотором Н3 стал бензиновый пятицилиндровый Vortec объёмом 3,5 л (220 л.с.). В 2006 году появился двигатель Vortec объёмом 3,7 л (244 л.с.), и в 2007-м году от мотора 3,5 л отказались. Зато в линейку добавили топовый восьмицилиндровый Vortec объёмом 5,3 литра.
Коробки передач на машинах с моторами 3,5 и 3,7 л могли быть как механическими пятиступенчатыми, так и четырёхступенчатыми АКП Hydra-Matic 4L60-E. С 5,3-литровыми моторами сочетался только автомат. Привод был, само собой, полным, с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала.
Выпуск Н3 закончился в 2010 году. Забавно, что сейчас за Н3 одного и того же года выпуска могут попросить и миллион рублей, и три миллиона. Видимо, в случае с Hummer к особенностям нашего авторынка добавилась ещё одна особенность – желание обеспеченных владельцев постоянно что-то переделывать в любимом «хомяке», благо что простора для тюнинга в нём навалом. Ну а кому-то просто жалко продавать любимца слишком дёшево, потому что поводов для любви Н3 даёт много. Как, впрочем, и для ненависти.
Начнём с самых мелких недочётов, которые вроде бы и не слишком критичные, но в отзывах встречаются достаточно часто. И первый такой недочёт – плохой головной свет. У американцев с ним как-то традиционно не очень хорошо, и Hummer – не исключение. Наверное, нет смысла приводить много одинаковых цитат: смысл и так понятен, так что всего пара примеров: «Тусклый свет. Лечится установкой мощных ламп (или ксенона)»; «Очень плохой родной свет – ни дальнего, ни ближнего. На "американцах" ещё сделано так, что отключаются ПТФ при дальнем – ничего не видно, ближний + ПТФ – что-то более-менее. Установил доп. фары дальнего света». В общем, установка нештатных ламп, других фар или дополнительных «люстр» часто вызвана не тягой к «улучшайзингу», а суровой необходимостью. Хотя от этого не становится более законной.
А теперь перейдём к проблеме пятицилиндровых моторов. Как ни странно, она довольно нестандартная: в морозы может напрочь замёрзнуть вентиляция картера. И тогда происходит то, что коротко и ясно описал один из владельцев машины: «Короче, после -35 градусов перемерзает дыхалово двигателя (вентиляция картера), и тогда начинает давить масло с заднего сальника коленвала». Проблемы с «дыхаловом» начинаются и при более тёплой погоде, так что кто-то справедливо заметил: «Зимой, если не подготавливать для морозов, можно запороть двигатель. Я вовремя заметил обрызганное моторным маслом дно». Да, лучше почаще проверять, на выдавливает ли масло наружу. Не скажу, что проблема массовая, но она точно существует.
Тех, кто что-то говорил бы об отличной управляемости, я не нашёл. Оно и понятно: Hummer – даже близко не Ferrari. Зато очень многие радуются тому, как здорово ездить на Н3 по прямой трассе: «Отличный ход. Не плавный, чтобы засыпать за рулём, а упругий, словно поезд. Прекрасно себя чувствуешь». А вот прохождение поворотов на трассе оценивают не так однозначно. Кто-то говорит, что машина кренится, кто-то, наоборот, очень доволен. Зато поездку по прямой дороге все вспоминают с удовольствием. Но с ещё большим удовольствием говорят о том, что только на Хаммере перестали обращать внимание на то, что дороги в России очень далеки от идеала. Топить можно даже по разбитым направлениям – Хаммер это позволяет.
При желании можно погонять и по полям: «По пересеченной местности очень весело гонять, например, по полю, едешь 60-70, где нет дороги, и чувствуешь себя уверенно». Этому тоже рады очень многие.
Удивительно, но в городе Н3 с его габаритами тоже не раздражает. Сначала может быть немного трудно, но потом люди привыкают. Впрочем, поведение машины на раздолбанной трассе вызывает куда больше положительных эмоций.
Удивительно, но немаленькая по габаритам машина оказывается довольно тесной внутри. Кроме того, пассажирам на заднем диване решительно нечем заняться – весь комфорт, который отвесили Хаммеру, положен водителю и переднему пассажиру. Хотя тут тоже есть странности: например, в не самой дешёвой машине руль регулируется только по наклону, а по вылету – нет. И владельцы вынуждены признаваться в страшных вещах: «Тесный салон, сзади посередине нет подлокотника, вместо него посередине подстаканник, что не очень удобно»; «втроем неудобно»; «мрачноватый салон, пластик слишком твердый, и он везде»; «салон простором не блещет, он пошел в жертву дизайну».
И самое интересное, что багажник в Хаммере тоже маленький, и на него жалуются очень часто: «багажник мог быть чуть больше»; «багажник для такого большого авто очень маленький, в полтора раза меньше, чем у Пафика и Мохава (Nissan Pathfinder и Kia Mohave соответственно – прим. авт.)».
Забавно, что в одном из отзывов автор сообщил, что на размеры багажника ему наплевать, потому что сам ездит на Ford Mondeo, а «это чудище купил жене – ей большие джипы нравятся, пусть сама с ним теперь (цензура) в нашем дворе». При этом он признаёт, что багажник Хаммера действительно маловат.
Понятно, что с полным приводом, понижайкой в раздатке и корнями, уходящими в американскую военщину, Хаммер обязан уметь ездить там, где волки спать боятся. Но в случае с этим автомобилем всё не так однозначно. Многие жалуются на его вес: мол, передняя ось легко закапывается, и потом этого монстра не каждым трактором вытащишь. Но тут многое зависит от мастерства водителя, а вот с чем Хаммеру действительно повезло, так это с углами въезда и съезда (40 и 37 градусов соответственно). Они получились такими большими по причине того, что второе имя Хаммера – брутальность. Никакого обвеса с пластиковыми юбками тут нет, и даже бамперы у него железные. Само собой, владельцы этим невозбранно пользуются: «Нет обвеса, проходит где угодно без повреждений»; «Понятно, что засадить можно и Хамви, но если потренироваться в обращении с системами полного привода, можно очень далеко залезть. Перед тем как пойти за трактором»; «Полное отсутствие свесов и огромный клиренс делают свое дело, проехать можно везде». Ну или даже так: «Благодаря короткой и высокой морде ничего себе не сломал, когда провалился в канаву, да так, что машина повисла, но переключил на заднюю и выехал как ни в чем не бывало». Одним словом, тут добавить нечего: «Проходит там, где Тахо не рискнёт из-за свесов».
Причитания о том, что вот бы этому Хаммеру дизель, хотя бы даже трёхлитровый, попадаются в Интернете часто. Что ж, согласиться можно: даже с тремя сотнями лошадей под капотом динамикой автомобиль не блещет, а бензин жрёт литрами. Точнее, десятками литров: «Расход 20 литров, не меньше, этим летом была аномальная жара, средняя температура была +35-40, в такую жару нереально ездить без кондея, так вот, расход был около 30 литров. Заливал 50 литров и на 2 полных дня не хватало». Кто-то называет более скромные цифры: «Город – около 20 л. Трасса на скорости 100-120 – около 14-15». Хотя, если честно, и это тоже немало.
Скорее всего, расход этих бензиновых атмосферных моторов очень сильно зависит от манеры вождения. Некоторые с гордостью заявляют, что у них расход доходил до «литр на километр», но это, конечно же, гипербола, до которой могут докатиться только владельцы Хаммеров и рыбаки. Но в любом случае как минимум 3,5 литра объёма мотора в связке с четырьмя ступенями автомата не могут сделать Н3 экономичным. И стон отчаяния «всё очень нравится, кроме расхода» можно считать вполне справедливым.
Даже не знаю, требуются ли тут какие-то комментарии? По-моему, Хаммер и покупали только из-за его внешнего вида. Даже сейчас он способен приковывать взгляды, а уж лет 10 назад он делал это легко и непринуждённо. Обойдёмся несколькими цитатами: «Харизма. Это не только необычный внешний вид. Мне нравится, как он просто и со вкусом сделан внутри. Кому-то покажется немного (или много) дубовым, я считаю, именно таким он и должен быть»; «Машина, конечно, с большой харизмой, все обращают внимание, даже фотографируют, про уважение на дороге молчу»; «Автомобиль невероятно харизматичен. Лично моё впечатление, что машину сделал не маркетолог для потребителя, а человек для человека. В жизни мужчина должен сделать: 1. Построить дом 2. Посадить дерево 3. Вырастить сына 4. Купить Хаммер».
От себя добавлю: не так сложно купить Хаммер, как его потом прокормить. А на одной харизме далеко не уедешь.
Не могу обойти страдания владельцев версий Alpha с 300-сильным V8. На надёжность этого мотора не жалуются, но вот налог… Говорят так: «налог, конечно, гадский”». Могу понять: в Москве за него придётся отдать почти 50 тысяч. Но тут хотелось бы обратить внимание на две детали. Первая – Н3 с такими моторами встречаются редко, гораздо больше их с моторами 3,5 и 3,7 л. И второе – мне не понять людей, которые готовы каждую неделю заливать полный бак (а это уже почти пять тысяч рублей), но жалуются на транспортный налог в 10 таких заправок.
В общем, остается согласиться со словами следующего комментатора: «Единственный недостаток – высокий транспортный налог. Но это недостаток, не связанный с автомобилем, а скорее с политиками, установившими такие грабительские налоги».
Даже владельцы Хаммеров признают, что эти автомобили далеко не идеальны. Можно было бы погоревать, но некогда: в продаже существует огромное количество тюнинговых деталей, которые так и просятся в машину. Переделать в Н3 можно всё. Те, кто хотел этой машиной «брать на понт», ставят максимальное количество хромированных деталей и «люстру» на крышу. Те, кому важно реализовать внедорожный потенциал, часто ограничиваются «катками» огромных размеров. Почти все меняют слепую от рождения переднюю оптику. Ну а эстеты закапываются глубже: им не даёт покоя спартанский и дешёвый на вид салон (тут нужно хотя бы всё подряд перешить в кожу). В общем, твори – не хочу. И многие этому очень рады: «Огромный выбор всяких наворотов, аксессуаров, при желании можно сделать совершенно уникальную машину».
Мода тюнинговать Хаммеры переросла в целый культ переделки «хомяков» в какие-то очень странные автомобили, некоторые из которых выглядят действительно достойно. Вот только потом иногда бывает обидно: отбить вложенные в тюнинг средства при продаже машины очень сложно. Хаммер и без того не самый ликвидный автомобиль, так что далеко не у всех получается продать его выгодно. А у ж с тюнингом – тем более.
Кирпичная сущность Хаммера привела к двум последствиям: плоскому и почти вертикальному лобовому стеклу и очень маленькой площади остекления. Ко второму, говорят, привыкают быстро: «Обзорность небольшая, поначалу сидишь как в танке»; хотя фразы про «очень плохой обзор» встречаются в отзывах регулярно. А вот с лобовым стеклом прямо беда.
Обычно всё начинается просто: «Поймал камень в лобовое стекло, остался след в нижнем левом углу... Начало дальше трескаться лобовое стекло. Под замену». Один камешек – и скол. А потом – трещина. Ремонтировать сколы быстро надоедает, потому что помогает это слабо, а камней на дорогах не счесть. И владельцы со временем приходят к выводу о том, что «лобовое стекло – это расходник». Или «ветровое стекло – расходный материал, если ездить по грунтам». Печаль в том, что раньше можно было легко купить пусть не оригинальное, но американское стекло тысяч за шесть. Сейчас оригинальное не купишь вовсе, а аналоги в основном приходят из Китая. Да, самое дешёвое можно купить и за три тысячи, но хотя бы более-менее приличное атермальное китайское стекло будет стоить около десяти тысяч. И насколько оно будет волнистым – никто не знает.
Лучи ненависти к лобовым стёклам посылают очень многие владельцев Хаммеров. И так из машины ни черта не видно, а тут ещё и постоянные сколы с трещинами… Боль.
Тут можно было бы написать «надежность», но нет: надёжность и неприхотливость – это немного разные вещи. Надёжность предполагает отсутствие поломок, а они у Н3 всё-таки случаются. Приходится регулировать торсионы передней подвески, текут сальники моторов, приходится перебирать передний мост, не всегда способна долго ездить автоматическая коробка (хотя тут как повезёт), приходится иногда бороться с глюками электрики, иногда отказывает вискомуфта радиатора (да и сами радиаторы периодически текут), меняют крестовины кардана… Всякое бывает. Тут главное другое: большинство этих поломок мелкие, а вызваны они желанием ехать с «тапкой в пол» по таким дорогам, куда другие могут лишь тихонько выползти. И очень редко возникает необходимость что-то срочно ремонтировать – в большинстве случаев мелкие «косяки» исправляют во время ТО. И владельцы с гордостью сообщают: «За все время владения ни одной значительной проблемы не возникло. По мелочи были поломки, но перечислять их смысла нет, т. к. ни одна из них не была серьёзной». Или так: «Делал ТО через 10 тысяч км, устраняя все мелкие неисправности. О внезапной поломке автомобиля даже мысли не было. Надёжен как... Хаммер».
Важно, что, несмотря на необычную внешность, технически Н3 не слишком сложен. Многие владельцы предпочитают обслуживать машину сами (причём кто-то даже умудряется сливать масло не на подъёмнике или яме, а просто забираясь под машину – клиренс помогает), а другие радуются: «В силу простоты конструкции обслуживать Хаммер может любой автослесарь с головой и совестью». И Хаммер часто прощает такое совсем не премиальное отношение к своему железу.
Многие ставят в плюс даже его способность переваривать 92-й бензин. Мол, «хомяку» настолько на всё наплевать, что его можно заправить где угодно, обслужить как попало и после этого ехать, куда глаза глядят. И первые владельцы часто уверены: «Один из самых надежных авто в моём пользовании»; «Надежная машина».
О том, какие страдания после такого отношения испытывают последующие владельцы, история стыдливо умалчивает. Но если вдруг решите купить себе Н3, лучше проверить его полностью: вдруг его владелец был одним из тех, кто верил, что Hummer сдюжит всё?
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