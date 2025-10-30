General Motors сократит более 3600 человек из-за слабого спроса на электромобили

Больше всего рабочих будет сокращено на заводе GM Factory Zero в Детройте, штат Мичиган, что выпускает дорогие электрические пикапы и внедорожники GMC Hummer EV, GMC Sierra EV, Chevrolet Silverado EV и Cadillac Escalade IQ — спрос на них оказался сильно меньше ожидаемого.

В августе мы уже писали, что завод GM Factory Zero сокращает рабочие смены и временно отправляет лишних сотрудников по домам из-за слабого спроса на вышеозначенные модели на платформе GM BT1 (бывшая Ultium), теперь же речь идёт об увольнении — оно затронет 1200 человек, тогда как всего на заводе по состоянию на середину лета текущего года трудились порядка 4000 человек.

Также сокращения запланированы на заводах по производству аккумуляторных ячеек в штатах Огайо и Теннесси — 1400 и 700 человек соответственно, но 850 человек на заводе в Огайо и все 700 человек на заводе в Теннесси смогут вернуться к работе после модернизации этих площадок. Ещё 120 человек будут временно уволены на других предприятиях, задействованных в производстве комплектующих для электромобилей. Вдобавок на прошлой неделе стало известно о сокращении более 200 специалистов (в основном инженеров) в центре разработок GM в Детройте.

Особняком в этом списке потерь стоит закрытый на прошлой неделе проект BrightDrop по выпуску электрических фургонов на заводе GM CAMI Assembly в Канаде, там без работы остались 1200 человек.

Всё это результаты ошибочной стратегии развития, разработанной руководством GM. Должность гендиректора в американской корпорации с 2014 занимает Мэри Барра, она в своё время затеяла полную перестройку General Motors и увлеклась электромобилями, спалив на них миллиарды долларов инвестиций. Ставка на дорогие «электрички» не оправдалась, американцы покупают их плохо. Ситуацию усугубила отмена Дональдом Трампом с 1 октября федеральной программы стимулирования продаж электромобилей — она позволяла сэкономить 7500 долларов при покупке. Теперь General Motors отдаёт приоритет дешёвым «электричкам», таким как недавно представленный обновлённый Chevrolet Bolt, вслед за которым последуют ещё несколько электрических моделей по доступным ценам.

Мэри Барра на торжественном открытии завода Factory Zero в Детройте-Хамтрамке 17 ноября 2021 года. Тогда она обещала заводу сияющие перспективы...

Любопытно, что площадка, на которой находится сегодня завод GM Factory Zero, изначально принадлежала компании Dodge, братья Додж построили здесь свой завод в 1911 году, в 1980 году он закрылся. Расположен завод формально не в Детройте, а в окружённом им со всех сторон независимом муниципалитете Хамтрамк, поэтому в качестве места локации завода часто указывается Детройт-Хамтрамк. В 1981 году этот завод был выкуплен корпорацией General Motors, она производила на нём «углеводородные» машины до 2020 года, затем закрыла на реконструкцию. Торжественная церемония открытия обновлённого завода, получившего имя Factory Zero, состоялась в ноябре 2021 года, а в декабре того же года с его конвейера стали сходить электрические пикапы GMC Hummer E﻿V, тогда казавшиеся очень перспективными.